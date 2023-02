Es gab am heutigen Montagmorgen viele Informationen, die das Gerücht nährten, US-Präsident Joe Biden könnte nicht nur Polen besuchen, wo er am morgigen Dienstag eine Rede zum 1. Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine halten wird, sondern überraschend auch die ukrainische Hauptstadt. Gerüchte, die sich am Ende als wahr herausstellten. Die Bilder von Joe Biden, der zusammen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodomyr Selenskyj während eines Luftalarms durch Kiew spaziert, werden am Dienstag die Nachrichten beherrschen. Von der Symbolkraft her sind sie jedenfalls genauso wichtig wie Bidens heutige Ankündigung eines weiteren US-Hilfspakets für die Ukraine. „Putin rechnete nicht damit, dass wir zusammenhalten“, erklärte Joe Biden in Kiew.