Die öffentliche Rezeption war eine andere: Was auf diesen TV-Auftritt folgte, war eine aufgeregte Diskussion darüber, ob Biden noch fit genug ist, Präsidentschaftskandidat der Demokraten zu bleiben. Während das ganze Land, inklusive der demokratischen Partei selbst, noch nach einer endgültigen Antwort sucht, ist sich die First Lady offenbar sicher, dass ihr Mann für eine weitere Amtszeit an der Spitze der noch größten Weltmacht schalten und walten sollte.