JD Vance am 11. Februar 2025 beim Artificial Intelligence Action Summit in Paris:

„Wenn wir zu Konferenzen wie dieser zusammenkommen, um über eine Spitzentechnologie zu diskutieren, reagieren wir oft zu gehemmt und risikoscheu. Aber ich habe noch nie einen technologischen Durchbruch erlebt, der uns so klar dazu drängt, genau das Gegenteil zu tun. Unsere Regierung, die Trump-Regierung, ist davon überzeugt, dass KI zahllose revolutionäre Anwendungen in den Bereichen wirtschaftliche Innovation, Schaffung von Arbeitsplätzen, nationale Sicherheit, Gesundheitsversorgung, freie Meinungsäußerung und darüber hinaus haben wird. Ihre Entwicklung jetzt einzuschränken, würde nicht nur den etablierten Unternehmen in diesem Bereich einen unfairen Vorteil verschaffen, sondern auch eine der vielversprechendsten Technologien seit Generationen lahmlegen.

Frei von ideologischer Voreingenommenheit

Und in diesem Sinne möchte ich heute vier Hauptpunkte ansprechen. Erstens wird diese Regierung dafür sorgen, dass die amerikanische KI-Technologie weiterhin der weltweite Goldstandard bleibt und wir der bevorzugte Partner für andere Länder und natürlich für Unternehmen sind, die ihre eigene KI-Nutzung ausbauen. Zweitens sind wir der Meinung, dass eine übermäßige Regulierung des KI-Sektors eine transformative Industrie gerade in dem Moment abwürgen könnte, da sie gerade erst in Schwung kommt, und wir werden alle Anstrengungen unternehmen, um eine wachstumsfördernde KI-Politik zu unterstützen. Und ich würde mich freuen, wenn dieser Deregulierungsaspekt in vielen Gesprächen auf dieser Konferenz zum Tragen käme. Drittens sind wir der festen Überzeugung, dass die KI frei von ideologischer Voreingenommenheit bleiben muss und dass die amerikanische KI nicht zu einem Instrument der autoritären Zensur gemacht werden darf. Und schließlich, Nummer vier, wird die Trump-Administration einen arbeitnehmerfreundlichen Wachstumspfad für KI beibehalten, damit sie ein wirksames Instrument zur Schaffung von Arbeitsplätzen in den Vereinigten Staaten sein kann.

Und ich schätze den Standpunkt von Premierminister Modi. Ich glaube wirklich, dass KI die Menschen unterstützen und produktiver machen wird. Sie wird den Menschen nicht ersetzen. Sie wird den Menschen niemals ersetzen. Und ich denke, dass zu viele der führenden Köpfe in der KI-Industrie, wenn sie über die Angst vor dem Ersatz von Arbeitnehmern sprechen, den Punkt wirklich nicht verstanden haben.

Wir glauben, dass die KI uns produktiver, wohlhabender und freier machen wird. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind führend auf dem Gebiet der KI, und unsere Regierung hat vor, dies auch zu bleiben. Die USA verfügen über alle Komponenten des gesamten KI-Stacks, einschließlich fortschrittlichem Halbleiterdesign, bahnbrechenden Algorithmen und natürlich transformativen Anwendungen. Die dafür erforderliche Rechenleistung ist für die Weiterentwicklung der KI-Technologie unerlässlich. Und um Amerikas Vorteil zu sichern, wird die Trump-Administration sicherstellen, dass die leistungsfähigsten KI-Systeme in den USA mit in Amerika entwickelten und hergestellten Chips gebaut werden.

Mit Optimismus, nicht mit Angst

Nur weil wir führend sind, heißt das natürlich nicht, dass wir einen Alleingang machen wollen oder müssen. Und lassen Sie mich diesen Punkt mit Nachdruck betonen. Amerika möchte mit Ihnen allen zusammenarbeiten, und wir möchten die vor uns liegende KI-Revolution im Geiste der Offenheit und Zusammenarbeit angehen. Aber um diese Art von Vertrauen zu schaffen, brauchen wir internationale Regulierungssysteme, die die Entwicklung von KI-Technologien fördern, anstatt sie zu ersticken. Und wir brauchen vor allem unsere europäischen Freunde, die diesem Neuland mit Optimismus und nicht mit Angst entgegensehen.

Die Entwicklung von hochmoderner KI in den USA ist kein Zufall. Indem wir ein offenes regulatorisches Umfeld bewahrt haben, haben wir amerikanische Innovatoren ermutigt, zu experimentieren und beispiellose Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen zu tätigen. Von den geschätzten 700 Milliarden Dollar, die im Jahr 2028 für KI ausgegeben werden, wird wahrscheinlich mehr als die Hälfte in den Vereinigten Staaten investiert werden. Diese Regierung wird nicht diejenige sein, die die Start-ups und die Studenten, die einige der bahnbrechendsten Anwendungen der künstlichen Intelligenz entwickeln, zerstören wird. Stattdessen werden unsere Gesetze dafür sorgen, dass Big Tech, Little Tech und alle anderen Entwickler unter gleichen Bedingungen arbeiten können.

Mit der kürzlich ergangenen Anordnung des Präsidenten zur künstlichen Intelligenz entwickeln wir nun einen Aktionsplan für KI, der eine übervorsichtige Regulierung vermeidet und gleichzeitig sicherstellt, dass alle Amerikaner von dieser Technologie und ihrem transformativen Potenzial profitieren. Jetzt laden wir Ihre Länder ein, mit uns zusammenzuarbeiten und diesem Modell zu folgen, wenn es für Ihre Länder sinnvoll ist. Die Trump-Administration ist jedoch beunruhigt über Berichte, wonach einige ausländische Regierungen erwägen, die Schrauben gegen international tätige US-Tech-Unternehmen anzuziehen. Amerika kann und wird das nicht akzeptieren, und wir halten das für einen schrecklichen Fehler, nicht nur für die Vereinigten Staaten von Amerika, sondern auch für Ihre eigenen Länder.

Zuverlässige Energie

Die US-Innovatoren aller Größenordnungen wissen bereits, wie es ist, sich mit lästigen internationalen Vorschriften herumzuschlagen. Viele unserer produktivsten Technologieunternehmen sind gezwungen, sich mit dem EU-Gesetz über digitale Dienste und den massiven Vorschriften zu befassen, die es für die Löschung von Inhalten und die Überwachung sogenannter Fehlinformationen geschaffen hat. Natürlich wollen wir dafür sorgen, dass das Internet ein sicherer Ort ist, aber es ist eine Sache, einen Triebtäter daran zu hindern, sich an einem Kind im Internet zu vergreifen, und es ist etwas ganz anderes, einen erwachsenen Mann oder eine erwachsene Frau daran zu hindern, auf eine Meinung zuzugreifen, die die Regierung für Fehlinformation hält. In der Zwischenzeit bedeutet der Umgang mit der Datenschutz-Grundverordnung für kleinere Unternehmen, dass sie endlose Kosten für die Einhaltung der Vorschriften zahlen oder andernfalls massive Geldstrafen riskieren müssen. Für einige ist es am einfachsten, das Dilemma zu umgehen, indem sie EU-Nutzer einfach von vornherein sperren. Ist das wirklich die Zukunft, die wir wollen?

Meine Damen und Herren, ich denke, die Antwort für uns alle sollte Nein lauten. Es gibt kein Thema, über das wir uns mehr Sorgen machen als über die Regulierung, wenn es um Energie geht. Und auch hier habe ich die Kommentare so vieler Teilnehmer der Konferenz zu schätzen gewusst, denn sie haben erkannt, dass wir das nicht können. Wir stehen jetzt an der Grenze zu einer KI-Industrie, die nach zuverlässiger Energie und hochwertigen Halbleitern hungert. Doch zu viele unserer Freunde deindustrialisieren zum einen und vertreiben zum anderen zuverlässige Energie aus ihren Ländern und aus ihren Netzen. Die Zukunft der künstlichen Intelligenz wird nicht durch Händeringen um die Sicherheit gewonnen werden.

Sie wird durch den Bau von zuverlässigen Kraftwerken bis hin zu den Produktionsanlagen gewonnen, die die Chips der Zukunft herstellen können. Was mich persönlich am meisten an der KI reizt, ist die Tatsache, dass sie in der realen und physischen Wirtschaft verankert ist. Der Erfolg des Sektors hängt nicht nur von intelligenten Menschen ab, die vor einem Computerbildschirm sitzen und programmieren. Er hängt von denen ab, die mit ihren Händen arbeiten, auch wenn die Robotik unsere Fabriken verändern wird. Sie wird sicherlich dazu beitragen, dass unsere Gesundheitsdienstleister Krankheiten besser behandeln können, aber sie wird auch von den Daten abhängen, die von diesen Gesundheitsdienstleistern, von diesen Ärzten und Krankenschwestern produziert werden.

Neue industrielle Revolution

Ich glaube, dass sie uns helfen wird, in Zukunft neue Formen der Macht zu schaffen und zu speichern. Aber im Moment kann sich die KI nur dann durchsetzen, wenn die Welt die entsprechende Energieinfrastruktur aufbaut, um sie zu unterstützen. Ich bin der Meinung, dass die technische Innovation der letzten zwanzig Jahre oft Bilder von intelligenten Menschen hervorgerufen hat, die auf Computerbildschirme starren und in der Welt der Bits arbeiten. Aber die KI-Wirtschaft wird in erster Linie von der Welt der Atome abhängen und diese verändern. Jetzt, in diesem Moment, stehen wir vor der außergewöhnlichen Aussicht auf eine neue industrielle Revolution, die der Erfindung der Dampfmaschine oder des Bessemer-Stahls in nichts nachsteht, aber sie wird nie eintreten, wenn eine Überregulierung die Innovatoren davon abhält, die Risiken einzugehen, die notwendig sind, um die Entwicklung voranzutreiben, und sie wird auch nicht eintreten, wenn wir zulassen, dass die KI von großen Akteuren beherrscht wird, die die Technologie zur Zensur oder Kontrolle der Gedanken der Nutzer einsetzen wollen.

Und ich möchte Sie bitten, einen Moment innezuhalten und sich zu fragen, wer von uns, das heißt, von den heute hier versammelten Politikern, die aggressivste Regulierung fordert. Sehr oft sind es diejenigen, die bereits einen Marktvorteil haben. Und wenn ein großes etabliertes Unternehmen zu uns kommt und uns um Sicherheitsvorschriften bittet, sollten wir uns fragen, ob diese Sicherheitsvorschriften zum Nutzen unserer Bürger oder zum Nutzen des etablierten Unternehmens sind.

In den letzten Jahren haben wir beobachtet, wie Regierungen, Unternehmen und NGOs mithilfe von KI unpopuläre und, wie ich meine, geradezu ahistorische soziale Ziele verfolgt haben. In den USA gab es KI-Bildgeneratoren, die uns weismachen wollten, dass George Washington schwarz war oder dass Amerikas Soldaten im Ersten Weltkrieg in Wirklichkeit Frauen waren.

Jetzt lachen wir darüber, und natürlich war es lächerlich, aber wir müssen uns an die Lehren aus diesem lächerlichen Moment erinnern. Und was wir daraus lernen, ist, dass die Trump-Administration sicherstellen wird, dass die in Amerika entwickelten KI-Systeme frei von ideologischer Voreingenommenheit sind und niemals das Recht unserer Bürger auf freie Meinungsäußerung einschränken. Wir können unseren Bürgern zutrauen, dass sie denken, Informationen konsumieren, ihre eigenen Ideen entwickeln und auf dem offenen Markt der Ideen miteinander diskutieren können.

KI als Waffe autoritärer Regime

Jetzt haben wir auch gesehen, wie feindliche ausländische Gegner KI-Software als Waffe eingesetzt haben, um die Geschichte umzuschreiben, Nutzer zu überwachen und Sprache zu zensieren. Das ist natürlich nicht neu. Wie auch bei anderen Technologien haben einige autoritäre Regime KI gestohlen und eingesetzt, um ihre militärischen Geheimdienst- und Überwachungsfähigkeiten zu stärken, ausländische Daten zu erfassen und Propaganda zu betreiben, um die nationale Sicherheit anderer Nationen zu untergraben. Ich möchte deutlich sein. Diese Regierung wird solche Bestrebungen vollständig unterbinden. Wir werden amerikanische KI- und Chiptechnologien vor Diebstahl und Missbrauch schützen, mit unseren Verbündeten und Partnern zusammenarbeiten, um diesen Schutz zu verstärken und auszuweiten, und den Gegnern den Weg zu KI-Fähigkeiten versperren, die eine Bedrohung für alle unsere Bürger darstellen.

Und ich möchte unsere internationalen Freunde hier und heute daran erinnern, dass sich eine Partnerschaft mit solchen Regimen auf lange Sicht nie auszahlt. Von CCTV bis hin zu 5G-Geräten – wir alle kennen billige Technologien auf dem Markt, die von autoritären Regimen stark subventioniert und exportiert wurden. Aber wie ich weiß, und ich denke, dass einige von uns in diesem Raum aus Erfahrung gelernt haben, bedeutet eine Partnerschaft mit ihnen, dass man sein Land an einen autoritären Herrscher kettet, der versucht, die eigene Informationsinfrastruktur zu infiltrieren, sich einzugraben und zu beschlagnahmen. Scheint ein Geschäft zu schön, um wahr zu sein, denken Sie einfach an das alte Sprichwort, das wir im Silicon Valley gelernt haben: Wenn Sie nicht für das Produkt bezahlen, sind Sie selbst das Produkt.

Amerikanische Arbeitnehmer im Mittelpunkt

Abschließend möchte die Regierung noch einen letzten Punkt klarstellen. Wir werden in unserer KI-Politik immer die amerikanischen Arbeitnehmer in den Mittelpunkt stellen. Wir weigern uns, KI als eine rein disruptive Technologie zu betrachten, die unweigerlich unsere Arbeitskräfte automatisieren wird. Wir glauben und werden für eine Politik kämpfen, die sicherstellt, dass KI unsere Arbeitnehmer produktiver macht, und wir erwarten, dass sie die Früchte in Form von höheren Löhnen, besseren Sozialleistungen und sichereren und wohlhabenderen Gemeinschaften ernten werden. Ob im Rechtswesen, in der Medizin oder im verarbeitenden Gewerbe – die unmittelbarsten Anwendungen von KI sind fast alle darauf ausgerichtet, die von Amerikanern geleistete Arbeit zu ergänzen und nicht zu ersetzen.

Wir glauben, dass die US-Arbeitskräfte, die darauf vorbereitet sind, die KI in vollem Umfang zu nutzen, in Kombination mit dem Ansatz der Regierung, den Arbeitnehmern den Vorrang zu geben, die Aufmerksamkeit von Unternehmen auf sich ziehen werden, die einige dieser Aufgaben ins Ausland verlagert haben. Um dies zu erreichen, wird die Regierung dafür sorgen, dass Amerika über die am besten ausgebildeten Arbeitskräfte der Welt verfügt. Unsere Schulen werden den Schülern beibringen, wie man managt, wie man überwacht und wie man mit KI-gestützten Werkzeugen umgeht, die mehr und mehr Teil unseres Alltags werden. Und da die KI neue Arbeitsplätze und Branchen schafft, sind unsere Regierung, Unternehmen und Gewerkschaften verpflichtet, zusammenzuarbeiten, um die Arbeitnehmer nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auf der ganzen Welt zu stärken. Zu diesem Zweck wird die Trump-Administration bei allen wichtigen KI-Entscheidungen, die von der Bundesregierung getroffen werden, den amerikanischen Arbeitnehmern einen Sitz am Tisch garantieren, und darauf sind wir sehr stolz.

Diese Chance nicht verspielen

Jetzt habe ich genug von Ihrer Zeit in Anspruch genommen, deshalb möchte ich mit einer kurzen Geschichte schließen. Dies ist ein wunderschönes Land, Präsident Macron, und ich weiß, dass Sie stolz darauf sind und es auch sein sollten. Und gestern, als ich mit meinen drei Kindern mit General Gravett durch Les Invalides ging, war er so freundlich, mir das Schwert zu zeigen, das Amerikas liebstem internationalen Freund aus unserer eigenen Revolution gehörte, natürlich der Marquis de Lafayette. Er ließ mich das Schwert in die Hand nehmen, aber natürlich musste ich vorher die weißen Handschuhe anziehen. Dabei musste ich an dieses Land denken, an Frankreich und natürlich auch an mein eigenes Land und an die wunderbare Zivilisation, die wir gemeinsam mit Waffen wie diesem Säbel aufgebaut haben. Waffen, die in den falschen Händen gefährlich sind, aber in den richtigen Händen unglaubliche Werkzeuge für Freiheit und Wohlstand darstellen.

Ich kam nicht umhin, an die heutige Konferenz zu denken. Wenn wir bei anderen Dingen, die als gefährlich angesehen werden könnten, wie der künstlichen Intelligenz, den falschen Ansatz wählen und uns zurückhalten, wird dies nicht nur unser Bruttoinlandsprodukt oder den Aktienmarkt verändern, sondern auch die Zukunft des Projekts, das Lafayette und die amerikanischen Gründer ins Leben gerufen haben. Und wir müssen uns jetzt auf die Chance konzentrieren, den Blitz in der Flasche zu fangen, unsere brillantesten Innovatoren freizusetzen und die KI zu nutzen, um das Wohlergehen unserer Nationen und ihrer Völker zu verbessern. Ich kann mit großer Zuversicht sagen, dass die Trump-Administration diese Chance nicht verspielen wird, und wir hoffen, dass alle, die heute hier versammelt sind, genau dasselbe denken.“