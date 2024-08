Bericht aus Buenos Aires - Javier Milei wird nach wie vor von 55 Prozent der Argentinier unterstützt

In den ersten Monaten seiner Amtszeit ist es Javier Milei gelungen, die Inflation in Argentinien deutlich abzusenken. Gleichzeitig ist die Armut gestiegen. Was in Jahrzehnten vermurkst wurde, kann eben nicht in einem Jahr geheilt werden.