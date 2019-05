„Am 31. März, bei den Kommunalwahlen, fand in der Türkei ein Putsch statt, in dem viele Nationen involviert waren. Die Gülen-Anhänger und die kurdische PKK hatten bereits Monate vor den Wahlen versucht, die Menschen in ihrem Sinne zu beeinflussen, die Wahlen zu sabotieren. Ihr Plan war es, zuerst Istanbul zu übernehmen, danach die ganze Türkei. Jetzt müssen Ermittlungen wie nach dem gescheiterten Putsch 2016 eingeleitet werden, die Menschen müssen sehen, was für ein Spiel gespielt wurde. Die Türkei ist doch keine Bananenrepublik“

„Die Entscheidung der Wahlkommission hatte man erwartet, dennoch ist sie falsch. Kurz danach stürzte die türkische Lira noch weiter ab. Eigentlich ist es nicht Aufgabe der Wahlkommission, Entscheidungen zu treffen, weil die Politiker das so wollen oder die Nation das so entschieden hat. Die Kommission muss sich an die Gesetze halten. Und das hat sie nicht getan. Damit hat sie sich selbst entwertet.“

„Nachdem die ersten Wahlergebnisse und eine Reihe von Nachzählungen gezeigt hatten, dass die AKP die Kontrolle über Istanbul das erste Mal seit 25 Jahren verloren hat, verlangte die Regierungspartei eine Wahlwiederholung. Es war eine schockierende Niederlage für Erdoğan, der in den 1990ern als Bürgermeister der Stadt amtierte und im Vorfeld viel Wahlwerbung betrieben hatte. Sein erster Wahltest seit der harten Währungskrise im vergangenen Jahr stürzte die türkische Wirtschaft in eine Rezession."

„Die Niederlage der AKP war ein Gesichtsverlust für Erdoğan, der selbst einst Bürgermeister von Istanbul war. Die Entscheidung der Wahlkommission könnte sich auch auf die ohnehin angeschlagene türkische Wirtschaft auswirken und zu einem weiteren Verfall der Lira führen. Das Land befindet sich seit Ende des Jahres in der Rezession. Die Inflation liegt konstant hoch bei rund 20 Prozent. Analysten sagen, die wirtschaftliche Lage habe zum schlechten Abschneiden der Regierungspartei in den Großstädten beigetragen.“

„In wirtschaftlicher Hinsicht wird die Türkei nochmals tiefer in der Gunst der Investoren sinken – auf die das krisengeplagte Land doch so dringend angewiesen wäre. Allen gegenteiligen Beteuerungen von Finanzminister Berat Albayrak zum Trotz wird der Entscheid als Beispiel für die mangelnde Rechtssicherheit im Land ausgelegt werden. Der Abwärtstrend der Lira dürfte sich in den kommenden Tagen entsprechend verstärken. Am verheerendsten ist die Entscheidung aber freilich für die türkische Demokratie, die am Montag einen weiteren Sargnagel erhalten hat.“

„Die islamisch-konservative Partei AKP des türkischen Präsidenten Erdogan hat verloren, also wird nochmal gewählt. Erdogans AKP hatte Ende März in Ankara, Izmir, Adana und Antalya verloren, aber die schwere Niederlage in Istanbul wollte der Staatspräsident nicht zulassen. Sehr präzise fiel die Entscheidung auf den 23. Juni, den ersten Sonntag nach den Ramadan-Feierlichkeiten. Eine Entscheidung, die aufgrund ihres symbolischen Wertes und der heiligen Zeit die Türkei ins Chaos stürzen könnte.“