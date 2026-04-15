Israels nördlicher Nachbar - Kann sich der Libanon aus dem Würgegriff von Hisbollah und Iran befreien?

Der Libanon steht im Zentrum des Machtkampfs zwischen Israel und dem Iran. Während die Hisbollah den Süden des Landes militärisch dominiert, entstehen zwischen Raketen und fragilen Waffenstillständen auch leise Signale der Hoffnung.