- Kann sich der Libanon aus dem Würgegriff von Hisbollah und Iran befreien?
Der Libanon steht im Zentrum des Machtkampfs zwischen Israel und dem Iran. Während die Hisbollah den Süden des Landes militärisch dominiert, entstehen zwischen Raketen und fragilen Waffenstillständen auch leise Signale der Hoffnung.
Lange galt der Libanon als die vielleicht paradoxeste Möglichkeit für Frieden im Nahen Osten. Beirut, einst als „Paris des Orients“ gefeiert, war eine kosmopolitische Hafenstadt mit christlicher Elite, engen wirtschaftlichen Verbindungen zum Westen und einer politischen Kultur, die sich eher an Europa orientierte als an den autoritären Regimen der Region. Nicht wenige Beobachter hielten es deshalb für denkbar, dass dieser kleine Mittelmeerstaat eines Tages zu den ersten arabischen Ländern gehören könnte, die Frieden mit Israel schließen.
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