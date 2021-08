Jair Lapid, 57 Jahre alt, in zweiter Ehe verheiratet und Vater dreier Kinder, wurde in den Medien lange als eitler Schönling dargestellt, mit großer Klappe und Talent zum Populismus, ohne jedoch die intellektuelle Tiefe, die selbst Gegner Benjamin Netanjahu zugestehen. In der Polit-Satireshow „Eretz Nehederet“ (Wunderbares Land) wird Lapid als polternder, breitbeiniger Egomane dargestellt. Umso überraschter waren die meisten, als die neue Koalition ihren Deal präsentierte: Für die ersten zwei Jahre wird Naftali Bennett die Regierung führen, dessen Jamina-Partei nur sechs Mandate hält.