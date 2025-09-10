Hamas
Israels Angriff auf Hamas-Büro in Doha Der Krieg gegen die Hamas ist noch lange nicht vorbei

Israels Angriff auf das Hamas-Büro in Katar markiert einen dramatischen Wendepunkt im Gaza-Konflikt. Doch ohne politische Strategie droht Israel nicht nur bei seinen Nachbarn weiter isoliert zu werden. Das Land verpasst so auch die Chance, die Hamas endgültig zu besiegen.

Dr. Guido Steinberg ist Islamwissenschaftler und forscht bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin u.a. zum politischen Islam und zum Terrorismus.

Am Dienstag griff die israelische Luftwaffe ein Büro der Hamas in der katarischen Hauptstadt Doha an. Zwar gab es einige Opfer, doch scheint es bisher so, als seien keine Führungspersönlichkeiten getötet worden. Wahrscheinlich galt die Attacke Chalil al-Haja, der nach dem gewaltsamen Tod zahlreicher Anführer seit Oktober 2023 zu den wichtigsten Personen in der Hamas gehört und auch ihr Verhandlungsführer in Gesprächen über einen Waffenstillstand und eine Gefangenenaustausch ist.

Das Ereignis dürfte ein Hinweis darauf sein, dass der bald zwei Jahre andauernde Konflikt in Gaza, der mit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 begann, in eine neue Phase tritt und lange nicht enden wird. Es ist kein Zufall, dass die Hamas-Führung in Doha parallel zu dem beginnenden Vormarsch israelischer Truppen in Gaza-Stadt zum Ziel wurde. Die Regierung von Ministerpräsident Netanjahu hat ganz offenkundig ihr Interesse an Verhandlungen mit der Hamas verloren und setzt nur noch auf eine militärische Lösung. 

