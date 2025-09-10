Israels Angriff auf Hamas-Büro in Doha - Der Krieg gegen die Hamas ist noch lange nicht vorbei

Israels Angriff auf das Hamas-Büro in Katar markiert einen dramatischen Wendepunkt im Gaza-Konflikt. Doch ohne politische Strategie droht Israel nicht nur bei seinen Nachbarn weiter isoliert zu werden. Das Land verpasst so auch die Chance, die Hamas endgültig zu besiegen.