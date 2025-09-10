- Der Krieg gegen die Hamas ist noch lange nicht vorbei
Israels Angriff auf das Hamas-Büro in Katar markiert einen dramatischen Wendepunkt im Gaza-Konflikt. Doch ohne politische Strategie droht Israel nicht nur bei seinen Nachbarn weiter isoliert zu werden. Das Land verpasst so auch die Chance, die Hamas endgültig zu besiegen.
Am Dienstag griff die israelische Luftwaffe ein Büro der Hamas in der katarischen Hauptstadt Doha an. Zwar gab es einige Opfer, doch scheint es bisher so, als seien keine Führungspersönlichkeiten getötet worden. Wahrscheinlich galt die Attacke Chalil al-Haja, der nach dem gewaltsamen Tod zahlreicher Anführer seit Oktober 2023 zu den wichtigsten Personen in der Hamas gehört und auch ihr Verhandlungsführer in Gesprächen über einen Waffenstillstand und eine Gefangenenaustausch ist.
Das Ereignis dürfte ein Hinweis darauf sein, dass der bald zwei Jahre andauernde Konflikt in Gaza, der mit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 begann, in eine neue Phase tritt und lange nicht enden wird. Es ist kein Zufall, dass die Hamas-Führung in Doha parallel zu dem beginnenden Vormarsch israelischer Truppen in Gaza-Stadt zum Ziel wurde. Die Regierung von Ministerpräsident Netanjahu hat ganz offenkundig ihr Interesse an Verhandlungen mit der Hamas verloren und setzt nur noch auf eine militärische Lösung.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.