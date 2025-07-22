- Spione gegen das Armageddon
Kein anderer Auslandsgeheimdienst löst so viel Furcht und Faszination aus wie der israelische Mossad. Zuletzt sorgte er im Falle Iran-Angriff und Pager-Explosion für Aufsehen. Unkonventionelle Methoden und technologische Brillanz zeichnen ihn aus – aber es gibt noch mehr.
Der Tod kam aus der Luft. In den frühen Morgenstunden des 13. Juni erschütterte eine Explosion die Wohnanlage Shahrak Shahid Mahalati im Nordosten der iranischen Hauptstadt Teheran. Die Anlage gilt als streng gesichert: In Wohntürmen mit heller Natursteinfassade leben dort einige der wichtigsten Militärführer der Islamischen Republik, vermutlich auch General Hossein Salami. Als Befehlshaber der Islamischen Revolutionsgarde ist er einer der mächtigsten Männer des Landes, nur das Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Khamenei dürfte besser geschützt sein als er. Und doch weiß der Erzfeind seines Landes offenbar, wo Salami sich aufhält. In dieser Nacht attackiert Israel zahlreiche Ziele in Teheran und anderswo, iranischen Medien zufolge auch das Hauptquartier der Revolutionsgarde. Am nächsten Morgen ist Salami tot, ebenso wie der Stabschef der Streitkräfte und weitere Generäle. Vermutlich war es Israels Luftwaffe, die die tödlichen Schläge ausführte. Den Weg dazu aber bahnte der Mossad.
Kein anderer Spionagedienst löst so viel Furcht und Faszination aus wie der Auslandsgeheimdienst des Jüdischen Staates. Zahlreiche Romane, Filme und Serien drehen sich um israelische Geheimagenten: genial, brutal, mitunter skrupellos. Verschwörungstheoretiker nutzen den Dienst, um triviale ebenso wie historische Ereignisse zu erklären – vom Anschlag von 9/11 bis hin zu dem Auftauchen von Haien im Roten Meer (zur Zerstörung der lokalen Tourismusindustrie, wie ein ägyptischer Gouverneur einmal behauptete).
