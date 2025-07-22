Israelischer Geheimdienst: Mossad - Spione gegen das Armageddon

Kein anderer Auslandsgeheimdienst löst so viel Furcht und Faszination aus wie der israelische Mossad. Zuletzt sorgte er im Falle Iran-Angriff und Pager-Explosion für Aufsehen. Unkonventionelle Methoden und technologische Brillanz zeichnen ihn aus – aber es gibt noch mehr.