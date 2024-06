Ein Fünftel der israelischen Bevölkerung, etwa zwei Millionen Menschen, sind Araber – nicht alle von ihnen sind Muslime, es gibt auch eine christliche und eine drusische Minderheit. Sie sind Staatsbürger Israels, was in gewisser Weise ein Paradox darstellt, da Israel sich als jüdischer Staat definiert und gegen die arabischen Nachbarn abgrenzt. Araber sind und waren aber in Israel Knesset-Abgeordnete und Minister, Richter und Botschafter.