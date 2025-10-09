- Verhaltene Hoffnung auf die Rückkehr der Geiseln
Mit der ersten Stufe von Trumps Friedensplan scheint die Freilassung aller israelischen Geiseln in Reichweite. Während auf dem „Hostage Square“ in Tel Aviv gefeiert wird, bleibt die Skepsis vieler Israelis – vor allem im Süden des Landes – bestehen. Denn noch ist die Hamas nicht entmachtet.
Die Finanzmärkte reagieren bereits euphorisch: Die Aktien der wichtigsten Indizes der Tel Aviver Börse stiegen heute Morgen auf neue Rekordhöhen; die Anleger scheinen optimistisch, was die Vereinbarung zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas über die Beendigung der Kämpfe im Gazastreifen und die Freilassung aller verbleibenden Geiseln betrifft. Euphorie herrscht auch auf dem Platz vor dem Tel-Aviv-Museum, wo sich seit Monaten jeden Samstag Angehörige der Geiseln und ihre Unterstützer treffen, um ein Abkommen zur Befreiung der Geiseln zu fordern – der Platz ist seither im Volksmund als „Hostage Square“ bekannt. Dort feiert man US-Präsident Donald Trump, der mit seinem Friedensplan die Freilassung der Geiseln in greifbare Nähe gerückt hat.
Unter Vermittlung von Trump haben sich Israel und die Hamas zunächst auf die Freilassung der letzten noch lebenden Geiseln, die am 7. Oktober 2023 von Palästinensern in den Gazastreifen verschleppt wurden, geeinigt. Im Gegenzug wird Israel seine Armee auf eine vereinbarte Linie zurückziehen; danach wird Israel noch etwa 53 Prozent des Gazastreifens kontrollieren, während der Rest weiterhin unter Hamas-Herrschaft bleibt. Israel hat nach Unterzeichnung des Abkommens 24 Stunden Zeit, seine Truppen aus den vereinbarten Gebieten zurückzuziehen, danach beginnt eine Frist von 72 Stunden, in der die Hamas sämtliche Geiseln freilassen muss. Israel geht also zunächst in Vorleistung. Außerdem soll sich Israel verpflichten, fast 2000 palästinensische Gefangene freizulassen, die größtenteils wegen terroristischer Aktivitäten festgenommen wurden. Formal muss das Abkommen noch unterzeichnet werden. Die israelische Regierung will heute Abend um 18 Uhr darüber entscheiden.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.