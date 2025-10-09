Israel und Trumps Friedensplan - Verhaltene Hoffnung auf die Rückkehr der Geiseln

Mit der ersten Stufe von Trumps Friedensplan scheint die Freilassung aller israelischen Geiseln in Reichweite. Während auf dem „Hostage Square“ in Tel Aviv gefeiert wird, bleibt die Skepsis vieler Israelis – vor allem im Süden des Landes – bestehen. Denn noch ist die Hamas nicht entmachtet.