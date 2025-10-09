Demonstranten in Tel Aviv
Demonstranten in Tel Aviv danken den USA / picture alliance/dpa | Ilia Yefimovich

Israel und Trumps Friedensplan Verhaltene Hoffnung auf die Rückkehr der Geiseln

Mit der ersten Stufe von Trumps Friedensplan scheint die Freilassung aller israelischen Geiseln in Reichweite. Während auf dem „Hostage Square“ in Tel Aviv gefeiert wird, bleibt die Skepsis vieler Israelis – vor allem im Süden des Landes – bestehen. Denn noch ist die Hamas nicht entmachtet.

VON INGO WAY am 9. Oktober 2025 5 min

Ingo Way

Autoreninfo

Ingo Way ist Chef vom Dienst bei Cicero Online.

So erreichen Sie Ingo Way:

Zur Artikelübersicht

Die Finanzmärkte reagieren bereits euphorisch: Die Aktien der wichtigsten Indizes der Tel Aviver Börse stiegen heute Morgen auf neue Rekordhöhen; die Anleger scheinen optimistisch, was die Vereinbarung zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas über die Beendigung der Kämpfe im Gazastreifen und die Freilassung aller verbleibenden Geiseln betrifft. Euphorie herrscht auch auf dem Platz vor dem Tel-Aviv-Museum, wo sich seit Monaten jeden Samstag Angehörige der Geiseln und ihre Unterstützer treffen, um ein Abkommen zur Befreiung der Geiseln zu fordern – der Platz ist seither im Volksmund als „Hostage Square“ bekannt. Dort feiert man US-Präsident Donald Trump, der mit seinem Friedensplan die Freilassung der Geiseln in greifbare Nähe gerückt hat. 

Lesen Sie auch
Besucher auf der Nova-Ausstellung
Cicero Plus content Eröffnungszeremonie der „Nova Music Festival Exhibition“

„Wir trauern und wir bauen“

Unter Vermittlung von Trump haben sich Israel und die Hamas zunächst auf die Freilassung der letzten noch lebenden Geiseln, die am 7. Oktober 2023 von Palästinensern in den Gazastreifen verschleppt wurden, geeinigt. Im Gegenzug wird Israel seine Armee auf eine vereinbarte Linie zurückziehen; danach wird Israel noch etwa 53 Prozent des Gazastreifens kontrollieren, während der Rest weiterhin unter Hamas-Herrschaft bleibt. Israel hat nach Unterzeichnung des Abkommens 24 Stunden Zeit, seine Truppen aus den vereinbarten Gebieten zurückzuziehen, danach beginnt eine Frist von 72 Stunden, in der die Hamas sämtliche Geiseln freilassen muss. Israel geht also zunächst in Vorleistung. Außerdem soll sich Israel verpflichten, fast 2000 palästinensische Gefangene freizulassen, die größtenteils wegen terroristischer Aktivitäten festgenommen wurden. Formal muss das Abkommen noch unterzeichnet werden. Die israelische Regierung will heute Abend um 18 Uhr darüber entscheiden.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.