Dr. Einat Wilf ist israelische Autorin, Politikwissenschaftlerin und ehemalige Knesset-Abgeordnete. Sie studierte in Harvard und Cambridge, war außenpolitische Beraterin von Shimon Peres und gründete nach dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 die Partei „Oz“. 2018 erschien ihr Buch (mit Adi Schwartz) „The War of Return“ (deutsche Ausgabe: „Der Kampf um Rückkehr. Wie die westliche Nachsicht für den palästinensischen Traum den Frieden behindert hat“, Leipzig 2022).