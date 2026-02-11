Vier bewaffnete, maskierte Männer stehen auf Trümmern; sonnige Außenaufnahme, Foto.
Kämpfer des Islamischen Dschihad unmittelbar nach dem Abzug Israels aus dem Gazsastreifen im September 2005 in einer zerstörten jüdischen Siedlung / picture-alliance/ dpa/dpaweb | epa Ali

Israel und Palästinenser „Der Welt ging es nie um Gaza, sondern um die Vorstellung vom bösen Juden“

Die Politologin Einat Wilf erklärt im Interview, warum Antizionismus der moderne Antisemitismus ist, weshalb der israelisch-palästinensische Konflikt kein klassischer Territorialkonflikt ist – und warum Frieden erst möglich wird, wenn eine ganz bestimmte Ideologie endet.

INTERVIEW MIT EINAT WILF am 15. Februar 2026

Autoreninfo

Tal Leder lebt als Journalist und Dokumentarfilmer in Israel.

So erreichen Sie Tal Leder:

Zur Artikelübersicht

Dr. Einat Wilf ist israelische Autorin, Politikwissenschaftlerin und ehemalige Knesset-Abgeordnete. Sie studierte in Harvard und Cambridge, war außenpolitische Beraterin von Shimon Peres und gründete nach dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 die Partei „Oz“. 2018 erschien ihr Buch (mit Adi Schwartz) „The War of Return“ (deutsche Ausgabe: „Der Kampf um Rückkehr. Wie die westliche Nachsicht für den palästinensischen Traum den Frieden behindert hat“, Leipzig 2022).

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.