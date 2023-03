So erreichen Sie Tal Leder:

„Der Friede ist das Meisterstück der Vernunft“, heißt es bei Immanuel Kant. Im mittlerweile einjährigen Ukrainekrieg arbeitete der damalige israelische Premierminister Naftali Bennett – auf Wunsch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj – in den ersten Wochen nach der russischen Invasion intensiv an Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau. Ein Waffenstillstand soll damals – bei erheblichen Zugeständnissen von beiden Seiten – in greifbarer Nähe gewesen sein. Doch laut Bennett hätten vor allem Großbritannien und die USA den Prozess beendet und auf eine Fortsetzung des Krieges gesetzt.

„Entscheidende Hindernisse für einen Waffenstillstand waren bereits aus dem Weg geräumt – durch Verzicht auf einen Nato-Beitritt der Ukraine, Regelungen zur Zukunft des Donbass und der Krim sowie die von Kiew geforderten Sicherheitsgarantien“, sagt Uri Avidan, ehemaliger Brigadegeneral der israelischen Streitkräfte (IDF) und Unterhändler bei den Friedensverhandlungen mit Ägypten. „Frankreich und Deutschland waren eher pragmatisch eingestellt, doch London und Washington vertraten aggressive Positionen.“