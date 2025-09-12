Israelische Luftangriffe in Katar - Ein Machtgleichgewicht im Nahen Osten wird unrealistischer

Die Hamas mag durch Israels Luftschlag mitten in Katars Hauptstadt weiter geschwächt sein. Aber das gilt nun auch für das Vertrauen der regionalen Mächte in die Sicherheitsgarantien der USA. Der Angriff war für die arabischen Staaten ein Wendepunkt.