- Ein Machtgleichgewicht im Nahen Osten wird unrealistischer
Die Hamas mag durch Israels Luftschlag mitten in Katars Hauptstadt weiter geschwächt sein. Aber das gilt nun auch für das Vertrauen der regionalen Mächte in die Sicherheitsgarantien der USA. Der Angriff war für die arabischen Staaten ein Wendepunkt.
Die israelischen Luftangriffe auf Hamas-Führer in der Hauptstadt Katars stellen eine Eskalation mit weitreichenden strategischen Konsequenzen dar. Der Angriff in Doha traf die USA unvorbereitet, verschärfte die Kluft zwischen Israel und den arabischen Golfstaaten sowie der Türkei und birgt die Gefahr, das Vertrauen der Region in die Sicherheitsgarantien der USA zu untergraben. In der Folge erscheint der Plan der Trump-Regierung für eine neue regionale Sicherheitsarchitektur, der auf der Schaffung eines Machtgleichgewichts zwischen Israel, Saudi-Arabien und der Türkei basiert, noch unrealistischer.
Trump: „So etwas wird auf ihrem Boden nicht wieder vorkommen“
Stunden nachdem israelische Raketen am 9. September ein Hamas-Gelände in Doha getroffen hatten, kritisierte US-Präsident Donald Trump diese Aktion in den sozialen Medien. Er erkannte zwar den Wert der Eliminierung der Hamas an, sagte jedoch, dass Israels einseitige Entscheidung, Katar anzugreifen – das als enger Verbündeter der USA gilt und sich intensiv für den Frieden in Gaza einsetzt – weder den Interessen der USA noch denen Israels diene. In einem Telefonat mit dem katarischen Emir Tamim bin Hamad Al Thani bestritt Trump jegliche Beteiligung der USA, versicherte jedoch, dass „so etwas auf ihrem Boden nicht wieder vorkommen wird“.
