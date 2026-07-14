Jerusalem
Blick auf den Tempelberg in Jerusalem / picture alliance / Zoonar | Offenberg

Lage in Israel Auf den Iran-Krieg folgt die USA-Krise

Israel hat im Krieg gegen den Iran militärische Stärke demonstriert. Doch trotz der militärischen Erfolge steht das Land außenpolitisch isoliert da. Das belastete Verhältnis zu den USA stellt Jerusalem vor neue strategische Herausforderungen.

VON TAL LEDER am 15. Juli 2026 10 min

Autoreninfo

Tal Leder lebt als Journalist und Dokumentarfilmer in Israel.

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Während im Iran die Beerdigungen und die Trauerfeiern für die bei den jüngsten Angriffen getöteten Kommandeure und Funktionäre stattfinden, schwören Vertreter des Regimes und seine Anhänger bereits Rache an den Vereinigten Staaten und Israel. In der Rhetorik der Islamischen Republik bleiben beide der „große und der kleine Satan“ und die Vernichtung des jüdischen Staates das oberste Ziel ihrer Staatsdoktrin. Dieses soll jetzt noch entschlossener verwirklicht werden. 

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