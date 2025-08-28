Israelische Generalstaatsanwältin Gali Baharav-Miara - Netanjahus schärfste Gegnerin

Als Generalstaatsanwältin hat sich Gali Baharav-Miara immer wieder mit der israelischen Regierung angelegt. Im August wurde sie entlassen. Das Vertrauensverhältnis sei zerstört, weil sich Baharav-Miara immer wieder querstelle. Doch das Oberste Gericht erklärte ihre Entlassung für ungültig.