Gali Baharav-Miara
Israelische Generalstaatsanwältin Gali Baharav-Miara / Illustration: Marco Wagner

Israelische Generalstaatsanwältin Gali Baharav-Miara Netanjahus schärfste Gegnerin

Als Generalstaatsanwältin hat sich Gali Baharav-Miara immer wieder mit der israelischen Regierung angelegt. Im August wurde sie entlassen. Das Vertrauensverhältnis sei zerstört, weil sich Baharav-Miara immer wieder querstelle. Doch das Oberste Gericht erklärte ihre Entlassung für ungültig.

VON INGO WAY am 3. September 2025 4 min

Ingo Way

Autoreninfo

Ingo Way ist Chef vom Dienst bei Cicero Online.

So erreichen Sie Ingo Way:

Zur Artikelübersicht

Anfang Juli erhielt Gali Baharav-­Miara eine Vorladung: Sie solle vor einem Komitee aus fünf Ministern erscheinen, das über ihre Entlassung aus dem Amt der Generalstaatsanwältin entscheiden werde. Die Vorladung erreichte sie unmittelbar am Ende der Trauerwoche nach dem Tod ihres Ehemanns Tzion Miara, ein langjähriger Mitarbeiter des israelischen Inlandsgeheimdiensts Schin Bet. Baharav-Miara dachte aber gar nicht daran, vor dem Ministerkomitee zu erscheinen, da sie dessen Einrichtung für gesetzwidrig hält.

Doch am 5. August machte die Regierung in Jerusalem Nägel mit Köpfen und feuerte ihre Generalstaatsanwältin: Das Vertrauensverhältnis sei zerstört, da Baharav-­Miara nicht konstruktiv mit der Regierung zusammenarbeite, sondern im Gegenteil fast jedes ihrer Gesetzesvorhaben zu hintertreiben versuche. Das Oberste Gericht erklärte daraufhin, die Entlassung sei nicht unmittelbar rechtskräftig, da es über deren Legalität erst noch entscheiden müsse. Aus Sicht des Gerichts bleibt Baharav-Miara vorerst im Amt.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.