- Netanjahus schärfste Gegnerin
Als Generalstaatsanwältin hat sich Gali Baharav-Miara immer wieder mit der israelischen Regierung angelegt. Im August wurde sie entlassen. Das Vertrauensverhältnis sei zerstört, weil sich Baharav-Miara immer wieder querstelle. Doch das Oberste Gericht erklärte ihre Entlassung für ungültig.
Anfang Juli erhielt Gali Baharav-Miara eine Vorladung: Sie solle vor einem Komitee aus fünf Ministern erscheinen, das über ihre Entlassung aus dem Amt der Generalstaatsanwältin entscheiden werde. Die Vorladung erreichte sie unmittelbar am Ende der Trauerwoche nach dem Tod ihres Ehemanns Tzion Miara, ein langjähriger Mitarbeiter des israelischen Inlandsgeheimdiensts Schin Bet. Baharav-Miara dachte aber gar nicht daran, vor dem Ministerkomitee zu erscheinen, da sie dessen Einrichtung für gesetzwidrig hält.
Doch am 5. August machte die Regierung in Jerusalem Nägel mit Köpfen und feuerte ihre Generalstaatsanwältin: Das Vertrauensverhältnis sei zerstört, da Baharav-Miara nicht konstruktiv mit der Regierung zusammenarbeite, sondern im Gegenteil fast jedes ihrer Gesetzesvorhaben zu hintertreiben versuche. Das Oberste Gericht erklärte daraufhin, die Entlassung sei nicht unmittelbar rechtskräftig, da es über deren Legalität erst noch entscheiden müsse. Aus Sicht des Gerichts bleibt Baharav-Miara vorerst im Amt.
