Es gibt Fotos, die man nicht vergisst und denen es gelingt, den ganzen Wahnsinn des Krieges in einem Bild einzufangen: Der AP-Fotograf Nick Ut fotografierte 1972 die junge Vietnamesin Kim Phuc, als sie, durch von US-Truppen abgeworfenes Napalm schwer verletzt, schreiend und nackt aus ihrem Dorf floh. Das Foto des kleinen, abgemagerten Mohammed al-Matouq, den seine Mutter im Arm hält und das von dem in Gaza lebenden Fotografen Ahmed Jihad Ibrahim Al-Arin am 22. Juli auf Instagram veröffentlicht wurde, hat eine ähnliche Kraft. Es erinnert an die Fotos, die in den 60er-Jahren das Leiden der hungernden Kinder in Biafra zeigten, die unter den Folgen des Kriegs litten und die Welt erschütterten: abgemagert, hilflos, zurückgeworfen auf ein Dasein als Opfer und den Tod erwartend.

Al-Arins Fotos von Mohammed gingen um die Welt. In Deutschland erschien eines der Bilder in der Zeit mit der Schlagzeile „So sieht Hunger aus.“ Auf dem Titel der New York Times drückt seine Mutter den Jungen an ihre Brust – ein Bild wie ein Renaissancegemälde von Mutter Maria mit dem Jesuskind.