Die Angriffe auf Europa folgen wahrscheinlich keinem generalstabsmäßigen Plan, aber sie haben alle das gleiche Ziel: Die Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen und damit gleichzeitig das freiheitliche Modell des Zusammenlebens zu unterminieren. Was am Montagabend in Wien geschah, ist insofern nicht das Werk eines Einzeltäters.

Es reiht sich vielmehr ein in den Terror der vergangenen Tage und Wochen: Dresden, Conflans-Sainte-Honorine, Nizza – und jetzt Wien. Dem Attentäter, nach Angaben des österreichischen Innenministers ein Anhänger des IS, dürfte sehr wohl bewusst gewesen sein, in welchen Zusammenhang sein Mordlauf eingeordnet werden wird. Und auch der Zeitpunkt kann kaum ein Zufall gewesen sein: kurz vor einem abermaligen Lockdown in Österreich, wo die Nerven der Bürger ohnehin blank liegen.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel. Service & FAQ

schließen x Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden. Der erste Monat ist gratis, danach 9,80 /Monat. Service und FAQs

schließen x Das digitale Monatsabo kann nach drei Monaten jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugzeitraums gekündigt werden. Service & FAQ