Ohne allzu großes öffentliches Aufsehen hat Europa eine drastische Korrektur seiner Außenpolitik vollzogen. Vor wenigen Tagen hat die Europäische Kommission die vollständige Wiederaufnahme des Kooperationsabkommens zwischen der EU und Syrien vorgeschlagen. Es liegt seit 2011 auf Eis, als das damalige Assad-Regime begann, sein aufständisches Volk zu massakrieren. Ahmed al-Sharaa, der Mann, der Syrien – oder besser: den größeren Teil des immer noch zerrissenen Landes – derzeit regiert, ist ein (ehemaliger?) Dschihadist, der Hayat Tahrir al-Sham anführte, eine Islamisten-Gruppierung, die einst offiziell mit al-Qaida verbunden war. Jener Organisation also, die 2001 den größten Terroranschlag der Geschichte in New York verübte.