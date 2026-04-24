al-Sharaa
Ursula von der Leyen und Ahmed al-Sharaa in Nikosia, 24.04.2026 / picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Petros Karadjias

Offene Arme für die Islamisten in Damaskus und Kabul Europas verspätete und verschämte 180-Grad-Wende zum Realismus

Europa kooperiert verschämt mit den Islamisten in Syrien und Afghanistan. Notwendig wurde das nur durch den Hypermoralismus der vergangenen Jahrzehnte, der den Orient nicht demokratisierte, sondern Europa destabilisierte.

VON FERDINAND KNAUSS am 27. April 2026 5 min

Ferdinand Knauß

Autoreninfo

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Im März erscheint sein Buch „Der gelähmte Westen. Chronik einer Selbstaufgabe“. 2018 erschien „Merkel am Ende“.

 

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Ohne allzu großes öffentliches Aufsehen hat Europa eine drastische Korrektur seiner Außenpolitik vollzogen. Vor wenigen Tagen hat die Europäische Kommission die vollständige Wiederaufnahme des Kooperationsabkommens zwischen der EU und Syrien vorgeschlagen. Es liegt seit 2011 auf Eis, als das damalige Assad-Regime begann, sein aufständisches Volk zu massakrieren. Ahmed al-Sharaa, der Mann, der Syrien – oder besser: den größeren Teil des immer noch zerrissenen Landes – derzeit regiert, ist ein (ehemaliger?) Dschihadist, der Hayat Tahrir al-Sham anführte, eine Islamisten-Gruppierung, die einst offiziell mit al-Qaida verbunden war. Jener Organisation also, die 2001 den größten Terroranschlag der Geschichte in New York verübte.

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Hans v. Weissensand | Mo., 27. April 2026 - 07:58

so schön: geht's dem Esel zu gut ... Die 180 Grad Wende wird teuer und wohl noch hässliche Bilder erzeugen. Die, die geschworen haben die Schaden vom deutschen Volk abzuwenden sollen die Suppe auch auslöffeln. Mich dauern die Menschen die vor den Mullahs, Taliban und Dschiadiisten geflohen sind und hier von den zugereisten Betonköpfen bedroht werden. Es wird teuer und wohl eine Generation brauchen um die Fehler zu korrigieren, doch das Abendland wird deswegen nicht untergehen...

Thomas Veit | Mo., 27. April 2026 - 10:58

"DIE, DIE DIE GEWÄHLT HABEN die geschworen haben Schaden vom deutschen Volk abzuwenden sollen die Suppe auch auslöffeln." -- muss es richtig heißen, mMn. [Zitat leicht abgeändert..., bitte nicht klagen... 😉]

Robert Hans Stein | Mo., 27. April 2026 - 11:52

Es wird sicher nicht von heute auf morgen geschehen. Leider sind aber genug Indizien erkennbar, dass ein Herr Oswald Spengler prophetische Begabung besaß.
Muss das aufgezählt werden?
Verlust der ökonomischen Vormachtstellung, mangelnde Attraktivität des abendländischen Gesellschaftsmodells, Auflösung von Bündnisbeziehungen, erfolglose Militäreinsätze (wie beschrieben), kulturelle Kapitulation vor den "edlen Wilden", Niedergang des Bildungswesens vom Kindergarten bis zur Uni. Schauen Sie sich doch einfach um, woran die Menschen heute glauben. Dass Gott zu oft durch noch größeren Humbug ersetzt wurde, tut mir weh. Ich denke, wir erleben gerade das, was Sie leugnen. Ob nun der Islam die Lösung ist oder doch eher Chinas Staatskapitalismus wird sich weißen. Zu meinem Bedauern, das sei ausdrücklich betont, hat sich das Abendland überheblich überhoben, nicht zuletzt, weil man sich im Besitz ewiger Wahrheiten und höchster Moral wähnte. Hochmut kommt vor dem Fall, und Sie sind im Irrtum.

Brigitte Simon | Mo., 27. April 2026 - 12:56

Auch Physik war nicht ihre Sache. Glauben wir ihre 360 Grad. Putin bedankte sich auch dafür.

Chris Groll | Mo., 27. April 2026 - 08:24

Afghanistan war vor der Übernahme durch den radikalen Islam ein modernes Land.( Man schaue sich Fotos z.B. der Frauen vor der Übernahme an. )
Es wurde dann erobert vom radikalen Islam.
Es wird im Westen nicht anders ausgehen. Der radikale Islam gewinnt auch hier.
„Unterwanderung“: Ein Buch,wie der politische Islam Politik und Gesellschaft infiltriert.
Leider wollen es die Menschen nicht sehen. Aber das Erwachen wird fürchterlich sein.
Unsere Gesellschaft sollte endlich anfangen, sich für diese Weltanschauung zu interessieren.
Frauen und Mädchen mögen sich die alten Bilder der Frauen aus Afghanistan anschauen und sie sehen ihr eigenes Schicksal.

ist ganz trivial mangels militärischer Fähigkeiten mit viel Geld das zu erreichen, was die USA eben gerade mit militärischen Mitteln versuchen... - Einfluss in fremden Regionen zu erreichen.

Besser mit Geld als mit Militär - mMn. Bleibt aber trotzdem die Frage ob das überhaupt in den genannten Fällen sinnvoll und erfolgversprechend ist...

Aber versuchen kamm man's/Frau's ja mal - ist ja nicht unser Geld... ... /🤣

Ist Brüssel/die Kommission/UvdL für solche teuren strategischen! '180° Kehrtwenden' überhaupt ber ausreichend demokratisch legitimiert... ...??? Oder sollte das nicht doch besser vorher viellleicht mal IM BUNDESTAG BESPROCHEN WERDEN...!?!? 🤔

>> Ja-nee, wie gesagt, iss ja nicht unser Geld... ...

Thomas Veit | Mo., 27. April 2026 - 10:40

wenn der Geldfluss in seine Richtung es erfordert...

Für hohe dreistellige Millionenbeträge würde ich persönlich sicher auch anlassbezogen zum Islam konvertieren... (und wieder zurück...🤔).

Wo das ganze Geld dafür nur herkommt...? /Ironie

Christa Wallau | Mo., 27. April 2026 - 11:30

in der Merkel-Ära an negativen Folgen für Deutschland befürchtet u. sich deshalb zu einer neuen Partei zusammengeschlossen haben, ist Realität geworden!
Lucke u. seine Mitstreiter haben nichts anderes getan, als aus berechtigter Angst um die Zukunft des Landes ihre Verantwortung wahrzunehmen u. sich politisch aktiv zu engagieren.
Vom politischen u. medialen Establishment wurde diese großartige Leistung jedoch nicht gewürdigt, sondern stattdessen übelst diffamiert!
N i e m a l s wird es das Eingeständnis der anderen Parteien u. der Medien geben, daß die AfD als einzige Partei von Anfang an Recht hatte, indem sie immer vernünftige Gegenvorschläge zu dem unterbreitete, was die Regierungen taten.
Inzwischen fordert die Mehrheit der CDU/CSU
d a s s e l b e, was sie früher als "Teufelszeug" der "Nazi-Partei" verdammt hat!
Und trotzdem halten diese Heuchler u. Versager an der "Brandmauer" fest. Und viele Deutsche begreifen immer noch nicht, wie sie jeden Tag belogen bzw. verar...t werden!

Markus Michaelis | Mo., 27. April 2026 - 12:12

Einerseits ja, ist das sicher eine der größeren Strömungen, aber ich würde auch nicht unter den Tisch fallen lassen, dass die ganze Welt die letzten Jahrzehnte letztlich viel westlicher wurde (Unis, Zeitungen, Medien, Sport, westlich organisierte Firmen, Kultur, Orchester, tausend Dinge).

Trotzdem hat der Artikel sehr recht: in Deutschland (EU) hat man eher Traumbilder von sich selber und der Welt. Man glaubt alles "Wir und Die" zu überwinden, setzt dabei aber voraus, dass man selber der Mittelpunkt wäre, dem sich alle anschließen. Man kann "Wir und Die" auch nur so denken, dass "Wir", die Übermächtigen, andere abwerten. Dass sich andere vielleicht gar nicht für uns interessieren kommt als Idee nicht vor. Man glaubt ein "Wir" wäre nur auf gemeinsamen Werten aufgebaut, zu denen dann alle gehören, statt auf Entscheidungen füreinander, ohne Abwertungen anderer. Man glaubt, wenn jemand nett ist und gar noch dieselben Werte hat, ergäbe das schon ein "Wir". Da läuft glaube ich viel falsch.

Hermann Broch | Mo., 27. April 2026 - 12:30

Danke für diese klaren Worte. Das Gleiche wird sich in der Energie- und Russlandpolitik wiederholen. Bundesregierung und EU zerstören im Namen der Moral die industrielle Basis in Deutschland. Wie im Falle Syriens und Afghanistans wird das Handeln der Bundesregierung auch in der Russlandpolitik nicht von den Interessen der Menschen und der Unternehmen in Deutschland geleitet, sondern von den Wünschen der USA und – im Falle Russlands – auch von denen Polens und der baltischen Länder.

Peter William | Mo., 27. April 2026 - 12:43

Afghanistan hat während der Besetzung eine moderne medizinische Versorgung und Bildung kennen gelernt oder wieder kennen gelernt und seine Bevölkerungsanzahl in diesen 20 Jahren vervielfacht. Nach dem Ende der (Nahrungsmittel-) Hilfen breitete sich der Hunger aus und Wassermangel machte sich bemerkbar.

Ist doch in Afrika nicht anders gelaufen, Entwicklungs- und Ernährungshilfe die einen Bevölkerungsboom ausgelöst haben und die Selbstversorger zu Abhängigen der UN-Kommitees und NGO's gemacht haben. Wann ging das los? So in den 1960-70ern? Aber wir "helfen" doch der ganzen Welt...

Naja, die wohl beste Art die Rückkehr der Menschen in ihre Heimat zu ermöglichen ist wohl Wiederaufbauhilfe, Kredite und Know How? Bauarbeiten gibt es wohl genug zu erledigen oder?

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