In London zünden iranische Demonstranten ein Bild von Ayatollah Khamenei an
In London zünden iranische Demonstranten ein Bild von Ayatollah Khamenei an

Islamische Republik im Chaos Der Iran erhebt sich – und westliche Medien schauen weg

Von Teheran bis Isfahan: Tausende Familien, Jugendliche und ganze Städte protestieren gegen das Regime, rufen nach Kronprinz Pahlavi. Manche linken Medien aus dem Westen werten das als „Unruhen“ – und ignorieren damit den nationalen Aufstand gegen den Islamismus.

VON ALI BORDBAR JAHANTIGHI am 13. Januar 2026 7 min

Autoreninfo

Ali Bordbar Jahantighi ist deutsch-iranischer Medizinstudent an der Universität Hamburg. Mit 17 Jahren kam er nach Deutschland; derzeit forscht er im Rahmen eines wissenschaftlichen Aufenthalts in New York City.

So erreichen Sie Ali Bordbar Jahantighi:

Was sich derzeit im Iran vollzieht, ist weder verborgen noch unklar. Es ist sichtbar, hörbar und landesweit dokumentiert. Und dennoch wird es in großen Teilen der westlichen Medienlandschaft behandelt, als geschähe es hinter einem Schleier. Der Grund dafür liegt nicht in mangelndem Zugang oder fehlender Evidenz, sondern in ideologischer Abwehr. Der Iran erlebt eine nationale Rückeroberung: einen historischen Moment, in dem eine Gesellschaft eine gesamte Herrschaftsordnung offen zurückweist und sich als politische Nation neu behauptet. Diese Realität kollidiert frontal mit den Deutungsmustern westlicher, links geprägter Medien, die den Iran seit fast fünf Jahrzehnten durch Kategorien betrachten, die heute nicht mehr greifen.

