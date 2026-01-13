Was sich derzeit im Iran vollzieht, ist weder verborgen noch unklar. Es ist sichtbar, hörbar und landesweit dokumentiert. Und dennoch wird es in großen Teilen der westlichen Medienlandschaft behandelt, als geschähe es hinter einem Schleier. Der Grund dafür liegt nicht in mangelndem Zugang oder fehlender Evidenz, sondern in ideologischer Abwehr. Der Iran erlebt eine nationale Rückeroberung: einen historischen Moment, in dem eine Gesellschaft eine gesamte Herrschaftsordnung offen zurückweist und sich als politische Nation neu behauptet. Diese Realität kollidiert frontal mit den Deutungsmustern westlicher, links geprägter Medien, die den Iran seit fast fünf Jahrzehnten durch Kategorien betrachten, die heute nicht mehr greifen.