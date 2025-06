Die ethische Grundlage: Kyros der Große und der Zarathustrismus

Die iranische Kultur wurzelt nicht in Dominanz und Unterwerfung, sondern in einem ethisch geprägten Humanismus. Der Kyros-Zylinder, ausgestellt im British Museum und in der UNO in New York repliziert, gilt als die erste bekannte Menschenrechtserklärung der Geschichte. Kyros der Große, der Begründer des Achämenidenreiches im Jahr 538 v.Chr., schuf damit ein Dokument der Toleranz und Menschenwürde. Seine Entscheidung, die jüdischen Gefangenen aus Babylon zu befreien, ist historisch belegt und im Alten Testament dokumentiert.