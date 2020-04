Virenschleuder Ischgl - „Wie kann ein kleiner Gastronom einschätzen, was größer ist?"

In der Coronakrise spielt der österreichische Skiort Ischgl eine wichtige Rolle. Von hier aus haben hunderte Skifahrer das Virus nach ganz Europa verschleppt. Der erste Infizierte war ein Barmann in der Après-Ski-Bar „Kitzloch“. Deren Wirt steht jetzt am Pranger. Zu Recht?