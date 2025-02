Paul Schliefsteiner (Foto ACIPSS) ist Direktor des Austrian Center for Intelligence, Propaganda and Security Studies (ACIPSS), einem international anerkannten, gemeinnützigen Forschungszentrum, das mit der Karl-Franzens-Universität Graz kooperiert.

Fast könnte man es für ein Urlaubsfoto halten, wie es heute gern auf sozialen Medien gezeigt wird. Ein Besuch in einer Stadt – vielleicht gemeinsam mit Freunden – den man mit der Welt teilen will: Ein junger Mann sitzt scheinbar lässig auf den Stufen einer Steinskulptur vor einem Gasthaus. Er grinst breit in die Kamera und hat die rechte Hand zu einer Geste erhoben, die ein Gruß sein könnte oder er will gerade auf etwas zeigen. Im Hintergrund geht ein Passant vorbei. Alles irgendwie normal.

Der Abgebildete trägt zwar nur einen Schuh, aber womöglich zeigt er mit seiner Geste auf denjenigen, der den anderen hat? Deutet, er solle ihn zurückgeben, damit man weitergehen kann? Eine Blödelei unter Freunden … Den Hinweis, dass es sich um keinen unschuldigen Schnappschuss für Instagram, X oder Facebook handelt, liefert ein anderes Element: Eine Polizistin mit langem blondem Zopf, die ihre Pistole einsatzbereit auf den jungen Mann gerichtet hat.