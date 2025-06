In der Nacht auf den 13. Juni 2025 hat Israel das Atomprogramm und zahlreiche Militärstützpunkte des Irans angegriffen. Seither befinden sich beide Länder faktisch im Krieg miteinander. Die Frontlinie der hiesigen Debatte verläuft zwischen der Überzeugung, Israel verteidige damit sein Fortbestehen, und dem Vorwurf an den jüdischen Staat, einen völkerrechtswidrigen Angriff auf das Mullah-Regime gestartet zu haben. Doch was denken Iraner über die jüngste Eskalation? Cicero hat sechs Iraner im Iran und im Exil gebeten, ihre Gedanken aufzuschreiben. Dies ist der erste von zwei Artikeln.

„Ich bin wütend auf das Regime und auf die äußeren Feinde, denen unser Leben genauso egal ist“

Vor zwei Wochen war ich noch im Iran. In meiner Stadt, in Teheran. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass sich nur vierzehn Tage später alles so drastisch verändert. Noch vor zwei Wochen bin ich mit meinen Freunden bis zum Morgen durch die Straßen gezogen. Wir haben von oben Fotos von der Stadt gemacht, und die Lichter sahen aus wie Glitzerpulver auf dem dunklen Himmel. Aber jetzt … jetzt sehe ich in all den hunderten Videos statt dieser Lichter nur noch das Aufleuchten von Luftabwehr, Raketen und Feuer.

Als ich vor zwei Wochen aus unserer Wohnungstür trat, hätte ich niemals gedacht, dass es vielleicht das letzte Mal gewesen sein könnte. Immer wieder sehe ich die Wände unseres Zuhauses vor mir, meinen Vater auf dem Sofa, meine Mutter, die auf der anderen Seite ein Nickerchen macht. Es zerreißt mir das Herz – und ich kann nichts tun.

Migration fühlt sich vielleicht nur dann richtig an, wenn man keine Wurzeln mehr in der alten Heimat hat. Aber meine Wurzeln sind dort. Meine Familie, meine Liebsten, mein Elternhaus, meine Kindheit, meine Schule, meine Uni, die Cafés, die Orte, an denen ich zum ersten Mal gelacht, geweint und mich verliebt habe. Dass mein Land von einem unterdrückerischen Regime beherrscht wird, hat mich schon lange tieftraurig gemacht. Aber jetzt kommt ein neuer Schmerz dazu: Bomben, die auf die Köpfe der Menschen fallen. Auf meine Eltern, die einfach nur in Frieden leben wollten.

Ich bin wütend auf das Regime, dem das Leben der eigenen Bevölkerung nie etwas wert war. Und auf die äußeren Feinde, denen unser Leben genauso egal ist. Jeden Tag gehe ich zur Arbeit und muss so tun, als wäre alles normal. Ich darf meinen Schmerz nicht zeigen, darf nichts sagen über das Chaos in meinem Inneren. Ich hasse diese Gleichgültigkeit des Alltags, während meine Familie nicht mal mehr in Sicherheit leben kann. Als Migrantin geht es mir hier nicht gut. Und es gibt keinen Weg zurück. Keinen Weg, bei meiner Familie zu sein.

Es gibt keine Worte, die das Grauen des Krieges wirklich beschreiben könnten. Und doch wissen wir alle, wie schrecklich er ist. Aber was nützt dieses Wissen, wenn wir niemanden außer uns selbst haben? Keine Regierung steht hinter uns, keine äußere Macht. Es fühlt sich an, als wären wir das verlassenste Volk der Welt geworden.

Ich kann es immer noch nicht glauben: Nun haben meine Eltern Teheran verlassen, aus Angst vor dem Krieg. Zwei ältere Menschen, beide pensioniert, deren einziges Kind ausgewandert ist. Sie haben ihr Zuhause aufgegeben, ein Zuhause, für das sie ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben – nur damit es nicht über ihren Köpfen einstürzt.

Nirvana, Frankfurt am Main, 30 Jahre alt

Anti-israelische Kundgebung in Teheran / picture alliance/dpa/AP | Vahid Salemi

„Eine Art iranischer D-Day“

Die jüngsten israelischen Angriffe auf die „Islamische Republik“ markieren für viele Iraner eine historische Zäsur – eine Art iranischer D-Day. Selbst unter jenen, die Krieg prinzipiell ablehnen, ist die Unterscheidung inzwischen klar: Es ist ein Krieg gegen das Regime – nicht gegen das Volk.

Die Reaktionen auf die Angriffe zeigen ein emotional gespaltenes Land: auf der einen Seite Erleichterung, auf der anderen Seite Angst – und dazwischen das lähmende Gefühl der Ohnmacht. Denn diese Eskalation ereignete sich nur Tage nach der Hinrichtung von Mojahid Korkor, einem jungen politischen Gefangenen, dessen Tod viele als endgültiges moralisches Scheitern des iranischen Justizsystems betrachten. Dass kurz darauf über zwanzig hochrangige militärische und sicherheitspolitische Entscheidungsträger des Regimes gezielt ausgeschaltet wurden, verlieh dem Krieg eine unmittelbare politische Schlagkraft – und in den Augen vieler Iraner sogar Legitimität.

‏Doch dieser Wandel in der öffentlichen Wahrnehmung offenbart auch einen tiefen inneren Widerspruch. Denn so brutal und menschenverachtend die ausgeschalteten Generäle auch waren, so schwer fällt es einem Teil der iranischen Gesellschaft – insbesondere dem intellektuellen Milieu mit linken Prägungen –, sich geistig und emotional vom nationalistischen Narrativ des Regimes zu lösen. Statt eine demokratische Form eines Patriotismus zu entwickeln, reproduzieren sie unbewusst die gleichen antisemitischen Töne des Regimes.

‏In dieser neuen Realität stellen sich viele Iraner eine zentrale Frage: Wird dieser Krieg wieder einmal an der Oberfläche enden – oder betrifft er tatsächlich das Machtzentrum der Diktatur? Auf meinen sozialen Kanälen begegnet mir häufig ein altes persisches Sprichwort, das diesen inneren Wandel treffend zusammenfasst: „Der Tod kommt einmal, also soll auch das Weinen nur einmal sein.“ Ein Sinnbild für den kollektiven Wunsch, diesen historischen Moment – so schmerzhaft er auch sein mag – als einmalige Gelegenheit zur Befreiung zu begreifen.

Ich selbst stamme aus einer politisch aktiven Familie. Der Umgang mit staatlicher Repression war für uns nie abstrakt – er gehörte zum Alltag. Vielleicht gerade deshalb reagierten viele meiner Angehörigen, die im Bereich der Elektrizitäts- und Energieversorgung tätig sind, in den ersten Kriegstagen eher mit einer Schockstarre als mit Panik. Sie gingen weiterhin zur Arbeit – fast mechanisch, als wollten sie sich einreden, dass alles seinen gewohnten Gang nehmen würde. Doch mit den nächtlichen Gegenschlägen, die in Wellen kamen, wuchs die Unsicherheit.

Die Evakuierungsanordnungen für Teheran trafen ein, als viele Menschen nicht einmal wussten, ob sie ihre Stadt verlassen oder politisch aktiv auf die Straße gehen sollten. Das Regime reagierte wie gewohnt mit Repression: Anti-Aufruhr-Einheiten wurden in den Straßen stationiert, begleitet von einer gezielten Propagandastrategie, die man als „Menschen gegen Menschen“ beschreiben könnte. Statt selbst Verantwortung für die eskalierende Gewalt und den Bau der Atomanlagen zu übernehmen, machte die Führung Jagd auf „innere Verräter“.

Am dritten Kriegstag begannen viele, Teheran zu verlassen. Doch es war ein Exodus voller Verzweiflung: endlose Schlangen an Tankstellen, verstopfte Ausfallstraßen, die Blockade der Route nach Qom nach einem Angriff auf einen Militärkonvoi des Regimes sowie die nur einseitig befahrbare Nordroute – all das erzeugte ein Bild kollektiver Ausweglosigkeit.

Was diese Tage im Iran aber vor allem prägt, ist nicht nur der Ausnahmezustand – sondern ein tiefgreifender Wandel im politischen Bewusstsein. Immer mehr Menschen äußern sich öffentlich zu ihrer Haltung gegenüber dem Krieg. In zahlreichen Städten kursieren nächtliche Videoaufnahmen, in denen von Hausdächern Parolen wie „Tod dem Diktator“ gerufen werden – ein symbolisches Zeichen des Widerstands und ein Aufruf an die Weltgemeinschaft, nicht länger zu schweigen.

Die Iraner sind erschöpft. Und viele fürchten, dass das Zögern einiger europäischer Staaten letztlich in eine unerwünschte Versöhnung mit dem Regime münden könnte – in eine Art Waffenstillstand, der die Machthaber rettet und das Volk einmal mehr seinem Schicksal überlässt.

Jolan, Darmstadt, 42 Jahre alt

Ein kleiner Junge mit Panzerfaust / picture alliance / NurPhoto | Morteza Nikoubazi

„Haben Sie sich je dafür geschämt, in Sicherheit zu leben?“

Noch vor zwei Monaten lebte ich im Iran, in der Stadt Isfahan. Als iranische Frau, die der systematischen Unterdrückung durch die Islamische Republik ausgesetzt ist, verabscheue ich dieses Regime und seinen Anführer, Ali Khamenei. Ich habe stets versucht, Widerstand zu leisten – für das Leben, für die Freiheit. Und dennoch verurteile ich Israels Angriff auf Iran mit aller Deutlichkeit.

Israel ist seit fast acht Jahrzehnten in Konflikte im Nahen Osten verwickelt und mitverantwortlich für Völkermord und die brutale Tötung von Zivilisten in Palästina, im Libanon und in Syrien. Dieses Land kann sich nicht als moralisch überlegen gegenüber den Mullahs der Islamischen Republik präsentieren. Tatsächlich stehen wir vor der Wahl zwischen „schlecht“ und „schlimmer“. Unrecht bleibt Unrecht – unabhängig davon, aus welcher Richtung es kommt, ob es das Gesicht der Islamischen Republik trägt oder das der israelischen Regierung.

Selbst wenn Israel behauptet, nur gegen das Regime und nicht gegen die Bevölkerung Irans zu kämpfen, selbst wenn es verspricht, den Iranern „Freiheit“ zu bringen – es ist eine Lüge. Schon in den vergangenen Tagen sind bei israelischen Angriffen Zivilisten ums Leben gekommen. Freiheit steht im Widerspruch zu Krieg. Sie lässt sich nicht durch das Töten von Kindern, Frauen und Männern erzwingen, nicht durch Angst und Schrecken. Dieser Krieg wird keine Freiheit bringen. Im Gegenteil: Er schwächt die sozialen und politischen Bewegungen innerhalb Irans – jene Bewegungen, die unsere einzige Hoffnung auf Veränderung sind.

Gleichzeitig ruft die Familie Pahlavi, allen voran Reza Pahlavi, weiterhin zur Unterstützung der israelischen Angriffe auf und fordert das iranische Volk auf, gegen das Regime zu protestieren – in der Hoffnung auf eine Rückkehr zur Monarchie. Doch die Pahlavis haben weder ein echtes Verständnis für die derzeitige Lage der Menschen im Iran, noch für die Gefahren und das Leid, das sie ertragen müssen. Es ist beschämend, dass sie Angriffe auf ein Land unterstützen, dessen Schicksal ihnen angeblich am Herzen liegt. Wie sollten wir jemandem vertrauen, der Gewalt und Blutvergießen legitimiert?

In den vergangenen Tagen, fern meiner Heimat, bin ich in ständiger Sorge um meine Familie, meine Freunde, um all die Menschen, die ich kenne – und auch um jene, die ich nicht kenne. Ich telefoniere mehrmals täglich mit meinen Liebsten, nur um sicherzugehen, dass sie noch in Sicherheit sind. Jeder Moment vergeht in der Angst, jemanden zu verlieren. Haben Sie sich je als Mensch dafür geschämt, in Sicherheit zu leben? Ich habe es. Ich schäme mich, an einem Ort zu sein, an dem mein Leben nicht bedroht ist, während das Leben von Menschen in meinem Land durch israelische Angriffe in Gefahr ist. Diese Scham und diese Angst begleiten mich ununterbrochen.

Yasaman, Armenien, 23 Jahre alt