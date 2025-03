Mohsen Rafiqdoust, einer der Mitbegründer der Revolutionsgarden, prahlte in einem Interview, das von der iranischen Nachrichtenagentur Didban am 8. März 2025 ausgestrahlt wurde, dass er zu Beginn der „Islamischen Revolution“ nicht nur eigenhändig gemordet, sondern persönlich die Ermordung mehrerer im europäischen Exil lebender iranischer Dissidenten angeordnet habe: Shahriar Shafiq, Sohn von Ashraf Pahlavi, wurde am 7. Dezember 1979 in Paris hingerichtet. Gholam-Ali Oveissi, ehemaliger iranischer Offizier, wurde am 7. Februar 1982 in Paris hingerichtet. Shapour Bakhtiar, letzter Premierminister unter dem Schah, wurde am 6. August 1991 in Paris ermordet. Fereydoun Farrokhzad, Künstler und politischer Aktivist, wurde am 6. August 1992 in Bonn kaltblutig hingerichtet.

Diese Enthüllungen werfen ein Schlaglicht auf die internationalen Operationen der Revolutionsgarden. Rafiqdoust erklärte, dass die Attentate teilweise mit Unterstützung einer baskischen Separatistengruppe verübt wurden. Zudem gab er an, 1990 zur Freilassung eines inhaftierten Terroristen von Bakhtiar nach Paris gereist zu sein. Dort habe er gefordert, dass Staatspräsident François Mitterrand zugeschaltet werde, und gedroht: Sollte der Terrorist, Anis Naccache, nicht innerhalb von zwei Wochen freikommen, müsse mit brennenden französischen Botschaften und weiteren Anschlägen gerechnet werden. Ohne einen nachweisbaren Zusammenhang ereigneten sich in den folgenden Tagen mehrere Explosionen in Paris. Frankreich ließ den Inhaftierten schließlich in den Iran ausreisen.