Der 47. Jahrestag der iranischen Revolution von 1979 steht in weniger als einer Woche bevor, doch statt zu feiern, sieht sich die Islamische Republik mit einer schier unüberwindbaren politischen und wirtschaftlichen Krise konfrontiert. Gleichzeitig hat sich der fast ein halbes Jahrhundert andauernde Konflikt zwischen Teheran und Washington zugespitzt. So gespalten sie auch sind, erkennen die iranischen Eliten, dass ihre einzige Hoffnung, einen Rest ihrer bröckelnden Ordnung zu bewahren, darin besteht, ein Abkommen mit der Trump-Regierung zu schließen. Ihr zentrales Ziel ist es, den Umfang der Zugeständnisse zu begrenzen, um einen inneren politischen Bruch abzuwenden, und gleichzeitig eine ausreichende Lockerung der Sanktionen zu erreichen, um die Massen zu beschwichtigen. Doch selbst wenn der Zusammenbruch abgewendet werden kann, wird die Islamische Republik nach dieser Krise und dem wahrscheinlich bevorstehenden Kompromiss nie mehr dieselbe sein.

Institutioneller Verfall

Der Boden unter den Füßen der Islamischen Republik verschiebt sich seit Jahren. Dieser Prozess hat sich in den vergangenen zehn Jahren beschleunigt, da der institutionelle Verfall und der extreme Fraktionszwist innerhalb des konservativen Establishments Raum für eine lose Koalition von Pragmatikern geschaffen haben, die sich eine schwache Position sichern konnten. Gleichzeitig wurde der Grundpfeiler des Regimes, die Islamische Revolutionsgarde, durch Korruption, Zwietracht und Attentate auf hochrangige Persönlichkeiten untergraben. Infolge des regionalen Krieges, der durch den Angriff der Hamas auf Israel im Oktober 2023 ausgelöst wurde, und insbesondere des zwölftägigen Krieges zwischen Israel und dem Iran im vergangenen Juni, ist die vier Jahrzehnte alte regionale Strategie der Revolutionsgarden praktisch zusammengebrochen.

Infolgedessen hat das historisch marginalisierte konventionelle Militär des Landes, die Artesh, erheblichen Einfluss auf die Politikgestaltung gewonnen. Dennoch bleiben die Revolutionsgarden dank ihrer überragenden Rolle in der Wirtschaft (insbesondere im Energiesektor) sowie in den Bereichen innere Sicherheit, Telekommunikation und Verteidigungsindustrie ein mächtiges Machtzentrum. Das bedeutet, dass ein Konsens der Elite heute schwieriger zu erreichen ist als jemals zuvor in den vergangenen Jahrzehnten. In diesem Umfeld sind die Pragmatiker zu den wichtigsten Vermittlern des Regimes geworden, die im In- und Ausland intrigieren und verhandeln, um konkurrierende Interessen in Einklang zu bringen und eine weitere systemische Destabilisierung zu verhindern.

Pragmatiker sind im Allgemeinen eher bereit, Zugeständnisse zu machen, da sie naturgemäß weniger von einem unmittelbaren Autoritätsverlust betroffen sind. Sie können jedoch die Hardliner nicht ignorieren, deren Existenz insbesondere im Iran von einer gewissen Aufrechterhaltung des Status quo abhängt. Während die Ideologie den Spielraum für einen Einstellungswandel einschränkt, bedrohen Zugeständnisse für diese radikalen Fraktionen ihre Position innerhalb der politischen Ökonomie und bergen die Gefahr einer Erosion ihrer Macht, sodass Obstruktion eher eine rationale Strategie als ein rein ideologischer Reflex ist.

Zersplitterte Fraktionen

Sowohl in den Hinterzimmer- als auch in den offiziellen Verhandlungen sind sich die Verhandlungsführer der USA und des Iran der innenpolitischen Zwänge, die die Flexibilität jeder Seite beeinflussen, sehr bewusst. Die Trump-Regierung fordert zwar eine vollständige Einstellung der Urananreicherung, strenge Beschränkungen für Raketen und eine strengere Kontrolle über die Stellvertreter Teherans, ist sich jedoch bewusst, dass die zersplitterten Fraktionen im Iran eine Einigung erschweren. Ebenso wissen die iranischen Führer, dass Präsident Donald Trump, der in neun Monaten vor den Zwischenwahlen steht, Ergebnisse braucht, um seine Wählerschaft im Inland zufrieden zu stellen. Infolgedessen werden die Gespräche wahrscheinlich eher zu schrittweisen Zugeständnissen als zu umfassenden Vereinbarungen führen, wobei jede Seite ihre Vorschläge so abstimmt, dass sie ihren Einfluss maximiert und gleichzeitig innenpolitische Folgen vermeidet.

Es gibt jedoch einen entscheidenden Unterschied zwischen den beiden Seiten. Das iranische Regime befindet sich in einer prekären Lage und kann sich ohne ein ausgehandeltes Abkommen nicht stabilisieren. Trotz rhetorischer Äußerungen, die eine Bereitschaft zum Konflikt suggerieren, ist Teheran bewusst, dass US-Luftangriffe seinen Niedergang nur beschleunigen würden. Im Gegensatz dazu steht die Trump-Regierung nicht unter dringendem Druck, eine Einigung zu erzielen, da der Präsident allein durch den Einsatz begrenzter militärischer Maßnahmen Stärke demonstrieren kann.

Das Ziel Washingtons bei der Verfolgung militärischer Optionen wäre es, eine innenpolitische Neuausrichtung im Iran herbeizuführen, indem gezielte Angriffe eingesetzt werden, um Hardliner zu schwächen und Raum für Pragmatiker zu schaffen, die Zugeständnisse akzeptieren. Die Herausforderung für das Weiße Haus unter Trump besteht darin, die Art und das Ausmaß der militärischen Maßnahmen zu bestimmen und zu entscheiden, welche Ziele am effektivsten zu diesem Ergebnis führen würden. Angriffe auf Kommandozentralen der Revolutionsgarden und offensive militärische Einrichtungen könnten möglicherweise die beabsichtigte Wirkung erzielen. Die Operation würde jedoch eine äußerst sorgfältige Abstimmung erfordern, da die US-Militäraktion das politische Spektrum im Iran neu gestalten muss, ohne eine umfassendere Destabilisierung zu provozieren.

Hoher Preis für niedergeschlagene Proteste

Auf jeden Fall kennen die Iraner selbst ihre wahren Fähigkeiten, trotz ihrer Drohungen, Vergeltungsmaßnahmen gegen US-Militäreinrichtungen in der gesamten Region zu ergreifen. Teheran weiß, dass die erste Maßnahme bei einem militärischen Eingreifen der USA darin bestehen würde, diese Fähigkeiten auszuschalten. Selbst wenn der Iran nach einem Präventivschlag der USA noch über einige Raketen und Drohnen verfügen würde, um Vergeltungsmaßnahmen zu ergreifen, würde jeder bewaffnete Konflikt die ohnehin schon geschwächte Fähigkeit des Regimes, die Stabilität aufrechtzuerhalten, erheblich beeinträchtigen.

Das Regime hat die jüngsten Proteste niedergeschlagen, aber zu einem sehr hohen Preis – vielleicht Zehntausende von Toten, wenn man den Gegnern des Regimes Glauben schenkt. Aber selbst die vom Regime eingeräumte Zahl von mindestens 5000 Todesopfern ist sehr hoch. Obwohl die Niederschlagung ausreichte, um den Aufstand zu unterdrücken, könnte sie zu einer Belastung werden, wenn das iranische Volk sieht, dass das Regime durch US-Militäraktionen weiter geschwächt wird, was möglicherweise einen weiteren Ausbruch öffentlicher Wut schüren könnte.

Noch schlimmer für das Regime ist, dass ein wirksamer US-Angriff ein hohes Risiko birgt, seinen verbleibenden Zusammenhalt zu zerstören. Die meisten Entscheidungsträger des Regimes wissen, dass sie dieses Ergebnis vermeiden müssen, sind sich jedoch nicht einig darüber, wie viele Zugeständnisse sie bereit sind zu machen. Das Regime muss sich jetzt mit seinen Falken auseinandersetzen (oder riskieren, sich mit ihnen auseinanderzusetzen, nachdem die Feindseligkeiten bereits ausgebrochen sind). Was auch immer es tut, das Regime kann eine harte Landung nicht vermeiden. Die Frage ist, ob es in der Lage ist, sich ausreichend zusammenschließen, um die Unversöhnlichen zu minimieren und zu isolieren.

