Iranische Autorin Fariba Vafi - „Die Iraner zeigen Angst, Ratlosigkeit und leise Hoffnung“

Innerhalb der iranischen Oppositionsbewegung sind die Ansichten über die amerikanischen und israelischen Luftschläge geteilt, sagt die iranische Schriftstellerin Fariba Vafi. Das iranische Volk neige eher zu zivilem Widerstand und zu kreativen Formen von Protest als zu Gewalt und Konfrontation.