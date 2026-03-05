- „Die Iraner zeigen Angst, Ratlosigkeit und leise Hoffnung“
Innerhalb der iranischen Oppositionsbewegung sind die Ansichten über die amerikanischen und israelischen Luftschläge geteilt, sagt die iranische Schriftstellerin Fariba Vafi. Das iranische Volk neige eher zu zivilem Widerstand und zu kreativen Formen von Protest als zu Gewalt und Konfrontation.
Fariba Vafi, geboren 1963 in Tabriz, zählt zu den populärsten Autorinnen des Irans. Drei ihrer Werke erschienen beim Sujet-Verlag in Bremen, ihr Roman „Tarlan“ erhielt 2017 den liBeraturpreis. Ihr großes Thema ist der Freiheitsdrang von Frauen. Seit 2020 lebt sie in Berlin.
