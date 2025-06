Die Kämpfe zwischen Israel und Iran sind – zumindest vorläufig – eingestellt worden, und alle Seiten sind dabei, die Folgen zu bewerten. Von entscheidender Bedeutung ist es, das Ausmaß des Schadens am Teheraner Atomprogramm zu bestimmen. Genauso wichtig ist jedoch die Frage, wie sehr die Islamische Republik durch den Zwölftagekrieg geschwächt worden ist. Obwohl die inneren Abläufe des Regimes undurchsichtig sind, gibt es Anzeichen dafür, dass sich die seit fast zwei Jahrzehnten andauernde innere Entwicklung des Irans, die sich einem Wendepunkt nähert, beschleunigt hat.

Der israelische Geheimdienst, der tief in den Iran eingedrungen ist, glaubt, dass die Luftangriffe Israels und der USA den iranischen Nuklearanlagen „sehr erheblichen“ Schaden zugefügt haben, berichtete der Nachrichtendienst Axios am 25. Juni. Eine vorläufige Einschätzung des US-Verteidigungsministeriums deutet jedoch darauf hin, dass die zwölf von insgesamt sechs amerikanischen B-2-Bombern abgeworfenen massiven Sprengkörper die befestigte Anreicherungsanlage Fordo nicht zerstören konnten. Umfassende Bewertungen der Gefechtsschäden, die sich stark auf Satellitenbilder stützen, brauchen Zeit.

Axios zitierte einen ungenannten israelischen Beamten mit direkter Kenntnis der Geheimdienstinformationen über den Iran mit der Aussage, dass abgefangene Mitteilungen darauf hindeuten, die iranische Militärführung habe das Ausmaß der Schäden vor der politischen Führung des Landes verheimlicht. Ein zweiter israelischer Beamter fügte hinzu: „Die Iraner selbst haben immer noch keine klare Vorstellung davon, was mit einigen ihrer Atomanlagen passiert ist.“

Der größte Teil der Führungsspitze der Revolutionsgarden wurde getötet

Auch wenn es einige Zeit dauern dürfte, wird der Iran letztendlich ein klares Bild von den Schäden an seinem Atomprogramm haben. Für die Vereinigten Staaten, Israel und die internationale Gemeinschaft ist die unmittelbare Sorge der gegenwärtige Status des Programms. Für Teheran, so wichtig das Programm auch sein mag, geht es vor allem um das Ausmaß der Schäden, die dem Regime – insbesondere dem Militär – zugefügt wurden.

Der größte Teil der Führungsspitze des Korps der Islamischen Revolutionsgarden wurde bei israelischen Angriffen getötet. Dies war ein schwerer Schlag gegen den Kern des iranischen politischen Systems und hat ein Machtvakuum geschaffen, das es zu füllen gilt. Untergebene werden befördert, aber sie brauchen Zeit, um sich in ihre neuen Rollen einzufinden, und können nicht sofort die Befehls- und Kontrollfunktion übernehmen, die einst ihre Vorgänger ausübten.

Diese Herausforderung wird durch das Vorhandensein einer parallelen militärischen Institution, des Artesh, noch verschärft. Historisch gesehen ist der Artesh eine Randerscheinung und hat nicht den Elitestatus der Revolutionsgarden. Die Revolutionsgarden haben Einfluss auf die Innen- und Außenpolitik und kontrollieren große Teile der iranischen Wirtschaft. Im Gegensatz dazu ist der Artesh von politischem Engagement ausgeschlossen und erhält nur begrenzte finanzielle Mittel.

Die aggressive regionale Machtprojektion der Revolutionsgarden ist jedoch nach hinten losgegangen, und der Iran musste im vergangenen Jahr in der gesamten Region schwere Rückschläge hinnehmen. Nur sechs Monate nach der faktischen Ausschaltung von Hamas und Hisbollah (zwei der wichtigsten Stellvertreter Teherans) und dem Zusammenbruch des Assad-Regimes in Syrien startete Israel einen verheerenden Angriff auf den Iran selbst. Da die Revolutionsgarden ernsthaft geschwächt sind, hat der Artesh eine historische Chance, seinen eigenen Einfluss auszuweiten.

Der Iran verfügt über zwei parallele Streitkräfte: die Revolutionsgarden und den Artesh

Die Revolutionsgarden wurde nach der iranischen Revolution von 1979 gegründet, um das klerikale Regime vor internen Bedrohungen zu schützen. Als im Jahr darauf der iranisch-irakische Krieg ausbrach, waren die Revolutionsgarden noch immer nur eine Miliz, sodass das Regime den Artesh zur Verteidigung des Landes brauchte – obwohl es die Truppe als loyal gegenüber der alten monarchischen Ordnung verdächtigte und sie einer umfassenden Säuberung unterzog. Hätte es den Krieg nicht gegeben, hätte das Regime wahrscheinlich das Militär unter einer einzigen Struktur konsolidiert und den Artesh in die Revolutionsgarden eingegliedert. Stattdessen kämpften die beiden Streitkräfte trotz ihrer grundlegenden Unterschiede Seite an Seite gegen die irakische Invasion.

Dieser Krieg, der von 1980 bis 1988 dauerte, kostete mindestens eine Million Iraner das Leben und verursachte einen wirtschaftlichen Schaden in Milliardenhöhe. Er verwandelte die Revolutionsgarden in eine militärische Kraft, sodass der Iran am Ende des Konflikts über zwei parallele Streitkräfte verfügte: die Revolutionsgarden als Hüter der Revolution und der Artesh als die eher säkulare, nationalistische und professionelle militärische Kraft, die mit der Verteidigung nach außen beauftragt war.

Nach seiner Ernennung zum Obersten Führer im Jahr 1989 richtete Ayatollah Ali Khamenei den Generalstab der Streitkräfte innerhalb des Verteidigungsministeriums ein, um beide Institutionen unter einem gemeinsamen Kommando zu vereinen. Außerdem versuchte er, den Artesh ideologisch mit dem Regime in Einklang zu bringen, indem er loyale Kommandeure ernannte und Kleriker als Berater einbezog. Letztlich entwickelte sich die Revolutionsgarden zur dominierenden Institution, während der Artesh um seine Bedeutung kämpfte.

Dies war bis zur aktuellen Krise der Fall. Jetzt, da die Stabilität des Regimes in einem entscheidenden Moment des inneren Wandels bedroht ist, stehen beide Kräfte unter dem Druck, ihre Reihen zu schließen. Aber die Krise führt auch zu Reibungen – zwischen dem Artesh und den Revolutionsgarden sowie innerhalb der Revolutionsgarden selbst. Jemand wird die Verantwortung für die katastrophale Politik übernehmen müssen, die darin besteht, in großem Umfang in regionale Stellvertreter zu investieren und gleichzeitig das eigene Land ohne ein tragfähiges Luftverteidigungsnetz zu lassen.

Es gibt bereits Anzeichen für eine Veränderung des Kräfteverhältnisses

Die Dominanz der israelischen Luftwaffe über den iranischen Luftraum und ihre Fähigkeit, ungestraft anzugreifen, haben wahrscheinlich eine demoralisierende Wirkung. Auch der Ruf der Revolutionsgarden ist schwer beschädigt worden. Einige Offiziere werden sich wahrscheinlich von früheren Entscheidungen distanzieren wollen. Der Artesh, dessen raison d'etre die Landesverteidigung ist, wird wohl die Verantwortung übernehmen und das Land vor weiterem Schaden bewahren wollen.

Es gibt bereits Anzeichen für eine Veränderung des Kräfteverhältnisses. Nachdem Generalmajor Mohammad Bagheri am 13. Juni bei einem israelischen Luftangriff getötet wurde, wurde der Oberbefehlshaber des Artesh, Generalmajor Abdolrahim Mousavi, zum Chef des Generalstabs der Streitkräfte ernannt, wodurch er das Kommando über beide Streitkräfte erhielt. Mit Mousavi, seinem Nachfolger, Generalmajor Amir Hatami, und Verteidigungsminister Brigadegeneral Aziz Nasirzadeh verfügt der Artesh nun über drei Sitze im Obersten Nationalen Sicherheitsrat, Irans oberstem Entscheidungsgremium für nationale Sicherheit. Die Revolutionsgarden verfügen nur über einen Sitz, der von ihrem neu ernannten Oberbefehlshaber, Generalmajor Mohammad Pakpour, besetzt wird. Sein Vorgänger, Generalmajor Hossein Salami, wurde am ersten Tag der israelischen Angriffe getötet.

Entscheidend ist, inwieweit der Artesh die Kontrolle über den Sicherheitsapparat ausüben kann. Um erfolgreich zu sein, wird er die Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Elementen innerhalb der Revolutionsgarden benötigen. Es handelt sich um einen heiklen Prozess, der von der Teilung der Macht während eines nationalen Notstands und dem bevorstehenden Übergang der Führung in eine Ära nach Chamenei abhängt. Wird er falsch gehandhabt, könnte dies zu einem Bruch innerhalb der Streitkräfte und damit auch des Regimes führen – wie dies in jüngster Zeit im Irak, im Jemen, in Libyen, in Syrien und im Sudan geschehen ist.

