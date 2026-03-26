Deutschland und der Irankrieg - Trump-Kritik und Nichtstun sind kein geopolitisches Konzept

Deutschland versteckt sich im Irankrieg hinter dem Völkerrecht, während andere die „Drecksarbeit“ erledigen. Besonders schräg ist der Vorwurf an die USA, sie habe keine Strategie – als wäre schlau daherreden und Nichtstun das bessere Konzept.