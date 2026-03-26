- Trump-Kritik und Nichtstun sind kein geopolitisches Konzept
Deutschland versteckt sich im Irankrieg hinter dem Völkerrecht, während andere die „Drecksarbeit“ erledigen. Besonders schräg ist der Vorwurf an die USA, sie habe keine Strategie – als wäre schlau daherreden und Nichtstun das bessere Konzept.
Der Deutsche liebt die Gewissheit. Überraschungen sind weniger sein Ding. Er liebt es, wenn bis Ostern die gesamte Jahresurlaubsplanung steht. Er kauft eine Versicherung für das Handy. Und eine Hülle. Und eine Schutzfolie fürs Display. Er schließt die Haustür zweimal ab, weil einmal nicht reicht. Und er hat den Begriff „Serviervorschlag“ erfunden. Nur, um sicherzugehen, dass auch wirklich niemand denkt, die Raviolidose würde auch einen Teller enthalten. Und eine Tischdecke. Und Besteck.
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