Trump
US-Präsident Donald Trump / picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Julia Demaree

Deutschland und der Irankrieg Trump-Kritik und Nichtstun sind kein geopolitisches Konzept

Deutschland versteckt sich im Irankrieg hinter dem Völkerrecht, während andere die „Drecksarbeit“ erledigen. Besonders schräg ist der Vorwurf an die USA, sie habe keine Strategie – als wäre schlau daherreden und Nichtstun das bessere Konzept.

VON BEN KRISCHKE am 27. März 2026 6 min

Ben Krischke

Autoreninfo

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

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Der Deutsche liebt die Gewissheit. Überraschungen sind weniger sein Ding. Er liebt es, wenn bis Ostern die gesamte Jahresurlaubsplanung steht. Er kauft eine Versicherung für das Handy. Und eine Hülle. Und eine Schutzfolie fürs Display. Er schließt die Haustür zweimal ab, weil einmal nicht reicht. Und er hat den Begriff „Serviervorschlag“ erfunden. Nur, um sicherzugehen, dass auch wirklich niemand denkt, die Raviolidose würde auch einen Teller enthalten. Und eine Tischdecke. Und Besteck. 

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Stefan | Fr., 27. März 2026 - 13:39

Entweder ist man auf der Seite der USA oder eben nicht.
Wo wurde das Völkerrecht bei der Aktion gegen Maduro abgemahnt oder bei sonstigen aktuellen Aktionen des vermeintlichen Anwärters des Friedensnobelpreises ???
Donald Trump wird sich denken:
Amerika schafft das schon, aber Europa und vor allem Deutschland braucht mir nicht mehr zu kommen und schon gar nicht die Nato.

Karl-Heinz Weiß | Fr., 27. März 2026 - 14:09

"Kann man so sehen", wie auch der Autor anmerkt. Nur: die Golfstaaten sehen das anders, und deren Sichtweise fällt momentan komplett unter den Tisch. Unseren Bundespräsidenten muss man zurecht an den Begriff "Völker"-Recht erinnern. Es soll dem Schutz der Völker dienen, nicht der Täter. Auch er blendet die Wirklichkeit aus, wie aktuell seine Nach-Nachfolgerin beim Thema "Sklaverei".

Hans v. Weissensand | Fr., 27. März 2026 - 14:17

sie hätten keinen Plan ist nicht deutsch, lieber Herr Krischke! Die Kritik kommt von Leuten die nicht gewohnt sind zu planen, Strategien zu entwickeln in kurzen oder langfristigen Szenarien zu denken, gar auf plötzliche Veränderungen zu reagieren, wie es bspw. Unternehmer tun. Aus diesem Grund wirkt unser Aussenminister regelmässig überfordert, kann nur warnen, Probleme beschreiben oder Endscheidungen verkünden die andere getroffen haben. Nicht dazu in der Lage Trump ein Mindestmaß an defensiver Hilfe zuzubilligen und das mit mehr Hilfe in anderen Konflikten, wie dem in der Ukraine zu verknüpfen.

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