Das iranische Nuklearabkommen mit dem Kürzel JCPOA vom Juli 2015 sollte das Meisterstück der EU werden. Nach der Tötung des iranischen Generals Qasem Soleimani durch einen US-Drohnenangriff in Bagdad am 4. Januar bleibt von diesem Abkommen allerdings wenig übrig. Denn der Iran verkündete tags darauf, die Urananreicherung wieder ganz aufzunehmen. Der EU-Grundtenor bleibt, der Iran möge doch am JCPOA festhalten, wenngleich weder die iranische Regierung noch die Bevölkerung bislang davon profitierten. War die Zuversicht im Sommer 2015 groß, den iranischen Markt für Investitionen zu öffnen, folgte mit dem Rückzug der USA und neuen Sanktionen im Mai 2018 die Ernüchterung. Ein Stückwerk an Rettungsversuchen begann, doch die europäische Diplomatie, in welche die iranische Regierung große Hoffnungen gesetzt hatte, erwies sich als schwach und träge.

Golfstaaten wollen keinen Krieg

Mit dem neuerlichen Schlagabtausch zwischen den USA und dem Iran verschärfen sich die Stellvertreterkriege in der Region. Viel ist unabsehbar, aber eines klar: Die EU in ihrer Gesamtheit ist bloßer Zaungast. Bilaterale Gespräche dominieren: ob Telefonate zwischen Paris und Teheran, wo zuletzt Vertrauen auf Präsidentenebene aufgebaut wurde, ob zwischen Riad und Washington, wo sich klar zeigt, dass die arabischen Golfstaaten keinen Krieg mit dem Iran wünschen. Die multilaterale Diplomatie in Form „Gemeinsamer Außen- und Sicherheitspolitik“ der EU wird aber kaum ins Gewicht fallen.

Wenn die EU-Außenminister an diesem Freitag in Brüssel bei einem Sondertreffen über den Iran beraten, dann stellen sich folgende Fragen: Wer wird wo und mit welchem Mandat tätig? Das Iran-Abkommen hatte nämlich ein neues Format geschaffen, das sich E3 nennt. Darunter sind Paris, London und Berlin zu verstehen. Es waren die fünf ständigen UN-Sicherheitsratsmächte plus Deutschland, die gemeinsam mit dem Iran und dem Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) die detaillierten technischen Verhandlungen führten. Im engen Kreis der E3 wird über den Iran beraten. Die restlichen EU-25 sind kaum einbezogen. Der neue EU-Außenbeauftragte Josep Borrell, zuvor spanischer Außenminister, organisierte am Dienstag ein Treffen der E3 plus Italien, um den Rat am Freitag vorzubereiten. Aus einem Libyen-Termin, (wo die EU gegenwärtig vom türkischen Militäreinsatz vor vollendete Tatsachen gestellt wird), wurde kurzerhand ein Iran-Termin. So erklärt sich die Mitwirkung Italiens, worüber einige rätselten. Die Kommunikation scheint sich auch in der neuen Kommission nicht verbessert zu haben. Das führt zu einer zunehmenden Zersplitterung in den Außenministerräten.

Echte außenpolitische Aktion nicht zu erwarten

Anstatt alle EU-Mitglieder gleichermaßen über eine präzise Einsatzbesprechung einzubinden und eine konkrete politische Debatte mit möglichen Beschlüssen vorzubereiten, werden allgemeine Positionspapiere vorbereitet. Diese „speaking notes“ werden am Freitag von den anwesenden Ministern vorgelesen. Eine echte außenpolitische Aktion ist kaum zu erwarten. Ob der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Zarif eine Einladung nach Brüssel annimmt, steht nicht fest. Doch er würde daran wohl einige handfeste Bedingungen knüpfen, etwa das Ende der neuerlichen Sanktionen. Die Idee einer „regionalen diplomatischen Initiative“ ist seitens einiger EU-Regierungsvertreter gefallen. Gemeint ist damit, es möge doch bitte ein Vermittler auf den Plan treten, der sich das zutraut.

Der Oman käme hierfür am ehesten in Frage. So ermöglichte der omanische Herrscher Sultan Qaboos bereits im November 2012 direkte Gespräche zwischen den USA und dem Iran und legte damit die eigentliche Grundlage für das Nuklearabkommen. In Muscat wird die Tugend diskreter bilateraler Diplomatie noch erfolgreich praktiziert, während sie in der nordwestlichen Hemisphäre den lauten unilateralen Statements zum Opfer gefallen ist. Eine Ausnahme bildet die Schweiz, die über ihre „guten Dienste“ die Übermittlung von Nachrichten zwischen den USA und dem Iran seit dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen 1980 ermöglicht.

Russisches Schachspiel gegen amerikanisches „Hit and Run“

Ebenso spielen Russland und China eine Rolle, denn beide verfügen über das hohe Gut der Glaubwürdigkeit. Während China in all jene Projekte einrückt, welche europäische Firmen aus Sorge von US-Sanktionen aufgaben, bringt die russische Außenpolitik geschickt Dynamik in so manches Patt. Indirekt profitiert die russische Strategie in Syrien vom Tod Soleimanis, da man auf die iranischen Brigaden nur begrenzt einwirkt.

Der Überraschungsbesuch von Präsident Putin zur orthodoxen Weihnacht in Damaskus am Dienstag war ein Coup. Russland ist die traditionelle Schutzmacht der orientalischen Christen, die mehrheitlich orthodox sind. Das Vakuum in der Region füllt die russische Nahostpolitik, (die von der Tradition des Schachspiels bestimmt ist, wo man die Folgen jeder Maßnahme abschätzt; anders verhält es sich mit den „Hit and Run“-Aktionen der USA, die an Baseball erinnern).

Die US-Regierung hat den Iran stärker gemacht

Während der vergangenen Monate wiesen Demonstranten von Beirut bis Bagdad in ihrer Wut über Korruption die von Teheran gestützten Regierungen in die Schranken. Der Iran stand bis vor einer Woche mit dem Rücken zur Wand. Auch im Irak protestierten Schiiten gegen die Islamische Republik. Doch die Tötung des iranischen Generals hat nun die größten Sympathiekundgebungen für den Iran losgetreten, die der Irak je gesehen hat. Was immer die US-Regierung verfolgt haben mag, sie hat den Iran stärker gemacht. Auch die arabischen Golfstaaten, die zu den schärfsten Kritikern des JCPOA gehören, meiden Kriegsrhetorik und suchen den Dialog mit Teheran.

Der Iran könnte dank der Tötung des Generals das Ende der Isolation und den Abzug der US-Truppen erreichen. Sowohl in Riad als auch in Kairo hat man nicht vergessen, dass der ägyptische Präsident Hosni Mubarak 2011 von den USA und der EU fallen gelassen wurde; das JCPOA als das einzige Ergebnis von EU-Außenpolitik mag man in diesen Hauptstädten gar nicht. Falls die EU im Nahen Osten sich ins Spiel bringen möchte, dann über kluges „burdensharing“, also Aufgabenteilung, wie es vom Konzept her vorgesehen ist. Dafür bedarf es des Zusammenspiels zwischen der Kommission und allen EU-Hauptstädten, nicht nur eines Plauschs im kleinen Kreis der E3. Neben Italien werden auch Spanien oder Polen in neue Formate drängen, um Alternativen zu den schlecht vorbereiteten Ratstreffen zu haben.