Iranischer Polizist
Iranischer Polizist in Teheran / picture alliance / NurPhoto | Morteza Nikoubazl

Iran und Irak Wie Washington den Milizen die Tür öffnet

Während Trumps widersprüchliche Diplomatie in Islamabad für Chaos sorgt, gewinnt Teheran Zeit, den Irak zur externen Festung auszubauen. Fällt Bagdad endgültig an die Milizen, hält Iran auch noch die Landbrücke zur Levante in der Hand.

VON SHANTANU PATNI am 25. April 2026 6 min

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Shantanu Patni studiert Osteuropa-Studien an der Freien Universität Berlin. 

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In den Lagerhallen der Federal Reserve Bank in New York ist es leerer geworden, zumindest was die Fracht für den Irak angeht. Seit der Invasion 2003 gehört es zur absurden Routine des Nahen Ostens, dass in regelmäßigen Abständen Transportflugzeuge, beladen mit Paletten voller Bargeld, in Bagdad landen. Es ist das Lebenselixier eines Staates, dessen Öleinnahmen – die 95 Prozent des Staatshaushalts decken – über US-Konten abgewickelt werden. Genau diesen „Luftbrücken-Service“ hat Präsident Donald Trump nun gekappt. Weil weite Teile der irakischen Wirtschaft auf physisches Bargeld angewiesen sind, trifft der Stopp der Bargeldflüge den Staat an einer empfindlichen Stelle.

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Thomas Veit | Sa., 25. April 2026 - 19:44

von besonderer Weitsicht und Realismus geprägt... - Nation-Building geglückt (Irak), oder? 🤔

/Ironie und Sarkasmus

Danke für diesen interessanten Artikel.

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