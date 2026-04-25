- Wie Washington den Milizen die Tür öffnet
Während Trumps widersprüchliche Diplomatie in Islamabad für Chaos sorgt, gewinnt Teheran Zeit, den Irak zur externen Festung auszubauen. Fällt Bagdad endgültig an die Milizen, hält Iran auch noch die Landbrücke zur Levante in der Hand.
In den Lagerhallen der Federal Reserve Bank in New York ist es leerer geworden, zumindest was die Fracht für den Irak angeht. Seit der Invasion 2003 gehört es zur absurden Routine des Nahen Ostens, dass in regelmäßigen Abständen Transportflugzeuge, beladen mit Paletten voller Bargeld, in Bagdad landen. Es ist das Lebenselixier eines Staates, dessen Öleinnahmen – die 95 Prozent des Staatshaushalts decken – über US-Konten abgewickelt werden. Genau diesen „Luftbrücken-Service“ hat Präsident Donald Trump nun gekappt. Weil weite Teile der irakischen Wirtschaft auf physisches Bargeld angewiesen sind, trifft der Stopp der Bargeldflüge den Staat an einer empfindlichen Stelle.
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