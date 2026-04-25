Iran und Irak - Wie Washington den Milizen die Tür öffnet

Während Trumps widersprüchliche Diplomatie in Islamabad für Chaos sorgt, gewinnt Teheran Zeit, den Irak zur externen Festung auszubauen. Fällt Bagdad endgültig an die Milizen, hält Iran auch noch die Landbrücke zur Levante in der Hand.