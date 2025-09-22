- Weshalb nur ein Regimewechsel Frieden bringen kann
Die Vereinten Nationen setzen auf den „Snapback-Mechanismus“, der neue Sanktionen gegen den Iran ermöglicht. Doch solange das iranische Regime von Moskau und Peking gestützt wird, bleibt der Westen machtlos. Frieden im Nahen Osten setzt politischen Wandel in Teheran voraus.
Es ist eine bittere Ironie der Diplomatie: Europa erhebt die Feder, trägt in die Acta die volle Schärfe des Völkerrechts – und die Welt schaut zu, wie Papier gegen Praxis verliert. Am 19. September 2025 scheiterte im Sicherheitsrat ein Versuch, die Wiedereinführung der unter der Wiener Nuklearvereinbarung von 2015 (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA) aufgehobenen UN-Sanktionen gegen den Iran dauerhaft zu verhindern; damit wurde das formale Verfahren für die Wiedereinsetzung der Sanktionen in Gang gesetzt.
Von den 15 Mitgliedstaaten des Sicherheitsrats stimmten vier Länder für die Resolution, neun Länder dagegen, und zwei enthielten sich. Für die Resolution votierten China, Russland, Pakistan und Algerien, während sich die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich, Sierra Leone, Slowenien, Dänemark, Griechenland, Panama und Somalia dagegenstemmten; Guyana und Südkorea enthielten sich.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.