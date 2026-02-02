- Europas Stunde der Wahrheit
Nach dem Ende der Proteste scheinen die Hoffnungen auf einen Regimewechsel im Iran enttäuscht. Gerüchte über unmittelbar bevorstehende militärische Interventionen erzeugen nur falsche Erwartungen. Dennoch könnte Europa etwas tun – wenn es nicht so gelähmt wäre.
Die Bilder aus dem Iran sind kaum zu ertragen. Seit Monaten, inzwischen seit Jahren, gehen Menschen auf die Straße, wohlwissend, dass sie damit ihr Leben riskieren. Nach Angaben internationaler Menschenrechtsorganisationen wurden bislang zwischen 36.000 und 45.000 Demonstranten hingerichtet oder im Zuge der Repressionen getötet, darunter auch Kinder. Unabhängige Überprüfungen sind kaum möglich: Das Regime hat das Land hermetisch abgeriegelt, das Internet immer wieder abgeschaltet, Journalisten ausgewiesen oder inhaftiert. Und doch sickert genug durch, um zu wissen: Was im Iran geschieht, ist kein gewöhnlicher Aufstand, sondern ein offener Bruch zwischen Gesellschaft und Macht.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.