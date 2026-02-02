Iran-Demo in London
Während im Iran die Aufstände niedergeschlagen wurden, demonstriert die Exil-Opposition weiter, wie hier am vergangenen Sonntag in London / picture alliance / Photoshot | -

Iran nach den Massendemonstrationen Europas Stunde der Wahrheit

Nach dem Ende der Proteste scheinen die Hoffnungen auf einen Regimewechsel im Iran enttäuscht. Gerüchte über unmittelbar bevorstehende militärische Interventionen erzeugen nur falsche Erwartungen. Dennoch könnte Europa etwas tun – wenn es nicht so gelähmt wäre.

VON NASRIN AMIRSEDGHI am 2. Februar 2026 6 min

Autoreninfo

Nasrin Amirsedghi ist Deutsch-Iranerin und Sprachdozentin in Berlin. Sie lebt seit 42 Jahren im Exil in Deutschland.

So erreichen Sie Nasrin Amirsedghi:

Zur Artikelübersicht

Die Bilder aus dem Iran sind kaum zu ertragen. Seit Monaten, inzwischen seit Jahren, gehen Menschen auf die Straße, wohlwissend, dass sie damit ihr Leben riskieren. Nach Angaben internationaler Menschenrechtsorganisationen wurden bislang zwischen 36.000 und 45.000 Demonstranten hingerichtet oder im Zuge der Repressionen getötet, darunter auch Kinder. Unabhängige Überprüfungen sind kaum möglich: Das Regime hat das Land hermetisch abgeriegelt, das Internet immer wieder abgeschaltet, Journalisten ausgewiesen oder inhaftiert. Und doch sickert genug durch, um zu wissen: Was im Iran geschieht, ist kein gewöhnlicher Aufstand, sondern ein offener Bruch zwischen Gesellschaft und Macht.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Peter William | Mo., 2. Februar 2026 - 12:04

Keine Ahnung, ich lese den Artikel nicht. Nehmt euch Syrien, Lybien und andere Staaten, den Irak und Afghanistan zum Vorbild.

Klar kann der Westen militärisch Intervenieren. Der hat aber keinen Bock eigene Bodentruppen zu schicken! Waffen liefern wir "gerne", kurbelt die Wirtschaft an.

Euch muss eine Sache klar sein, wenn ihr in Freiheit leben wollt ohne eine Diktatur die euch unterdrückt müsst ihr bereit sein dafür zu sterben.

Vielleicht versinkt euer Land in einem Jahrzehnte dauerndem Bürgerkrieg wie eben in Lybien, in Syrien, in Afghanistan und dem Irak. Wollt ihr das?

Seit Vietnam und dem Einsatz der Sowjetunion in Afghanistan sollte doch so langsam klar sein, dass ihr kleinen Länder euch zum Spielball der großen Interessen macht wenn eine Minderheit meint das Ruder in die Hand zu nehmen und einen Bürgerkrieg provozieren zu müssen!! Kann klappen, der Blutzoll wird vermutlich hoch sein. War bei "uns" nicht anders, wir hatten unsere Revolutionen und Bürgerkriege!

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.