Iran-Krieg - Das Rote Meer – ein Ersatz für die Straße von Hormus?

Die Blockade der Straße von Hormus zwingt die Welt, auf riskante Alternativrouten auszuweichen: Saudi-Arabiens Pipeline zum Roten Meer wird zur strategischen Lebensader – doch auch dort wächst die Gefahr. Nicht nur durch Angriffe der Huthis.