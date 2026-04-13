- Das Rote Meer – ein Ersatz für die Straße von Hormus?
Die Blockade der Straße von Hormus zwingt die Welt, auf riskante Alternativrouten auszuweichen: Saudi-Arabiens Pipeline zum Roten Meer wird zur strategischen Lebensader – doch auch dort wächst die Gefahr. Nicht nur durch Angriffe der Huthis.
Die Straße von Hormus ist im Lauf des aktuellen Iran-Kriegs immer stärker in den Fokus des internationalen Interesses gerückt. Immerhin ist sie eine internationale Wasserstraße, durch die 20 Prozent der Weltproduktion an Öl und Gas fließen. Vor allem für den Iran, der bis zur US-Blockade noch 2,1 Millionen Barrel täglich durch die Meerenge verschiffte, aber auch für die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Katar und Kuwait ist sie Lebensader für Exporte und Importe, unverzichtbar für das wirtschaftliche Überleben.
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