Hormus
Blick auf die Straße von Hormus von der ISS / picture alliance / ZUMAPRESS.com | NASA Earth

Iran-Krieg Das Rote Meer – ein Ersatz für die Straße von Hormus?

Die Blockade der Straße von Hormus zwingt die Welt, auf riskante Alternativrouten auszuweichen: Saudi-Arabiens Pipeline zum Roten Meer wird zur strategischen Lebensader – doch auch dort wächst die Gefahr. Nicht nur durch Angriffe der Huthis.

VON ALFRED SCHLICHT am 14. April 2026 6 min

Autoreninfo

Alfred Schlicht ist promovierter Orientalist und pensionierter Diplomat. 2008 erschien sein Buch „Die Araber und Europa“. Sein Buch „Das Horn von Afrika“ erschien 2021, beide im Kohlhammer-Verlag.

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Die Straße von Hormus ist im Lauf des aktuellen Iran-Kriegs immer stärker in den Fokus des internationalen Interesses gerückt. Immerhin ist sie eine internationale Wasserstraße, durch die 20 Prozent der Weltproduktion an Öl und Gas fließen. Vor allem für den Iran, der bis zur US-Blockade noch 2,1 Millionen Barrel täglich durch die Meerenge verschiffte, aber auch für die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Katar und Kuwait ist sie Lebensader für Exporte und Importe, unverzichtbar für das wirtschaftliche Überleben. 

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