- Reza Pahlavi wird zur Stimme der Massen
Reza Pahlavi ist mehr als ein Symbol der Monarchie: Er verkörpert die Sehnsucht nach Stabilität, Demokratie und nationaler Kontinuität – und gewinnt damit inmitten der Protestbewegung eine neue, breite Legitimation im Land.
Am Sonntagabend wurde das iranische Staatsfernsehen gehackt: Für mehrere Minuten übernahmen Unbekannte die Ausstrahlung und verbreiteten Botschaften des im Exil lebenden Kronprinzen Reza Pahlavi. Gezeigt wurden Videos von Protesten im Land sowie Aufrufe, die Bevölkerung zu unterstützen – unter anderem mit der Bitte an die Streitkräfte, die Seiten zu wechseln und sich der Zivilbevölkerung anzuschließen.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.