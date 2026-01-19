Pahlavi-Unterstützer in Houston, Texas
Pahlavi-Unterstützer in Houston, Texas / picture alliance / NurPhoto | Reginald Mathalone

Iran im Umbruch Reza Pahlavi wird zur Stimme der Massen

Reza Pahlavi ist mehr als ein Symbol der Monarchie: Er verkörpert die Sehnsucht nach Stabilität, Demokratie und nationaler Kontinuität – und gewinnt damit inmitten der Protestbewegung eine neue, breite Legitimation im Land.

GASTBEITRAG VON ALI BORDBAR JAHANTIGHI am 19. Januar 2026

Autoreninfo

Ali Bordbar Jahantighi ist deutsch-iranischer Medizinstudent an der Universität Hamburg. Mit 17 Jahren kam er nach Deutschland; derzeit forscht er im Rahmen eines wissenschaftlichen Aufenthalts in New York City.

So erreichen Sie Ali Bordbar Jahantighi:

Zur Artikelübersicht

Am Sonntagabend wurde das iranische Staatsfernsehen gehackt: Für mehrere Minuten übernahmen Unbekannte die Ausstrahlung und verbreiteten Botschaften des im Exil lebenden Kronprinzen Reza Pahlavi. Gezeigt wurden Videos von Protesten im Land sowie Aufrufe, die Bevölkerung zu unterstützen – unter anderem mit der Bitte an die Streitkräfte, die Seiten zu wechseln und sich der Zivilbevölkerung anzuschließen.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Stefan | Mo., 19. Januar 2026 - 15:11

Möchte so mancher im Iran etwa den Teufel mit dem Beelzebub austreiben ??? Es scheint so.
Der letzte Schah von Persien, Mohammad Reza Pahlavi (regierte 1941–1979), war in den letzten Jahren seiner Herrschaft (besonders ab Mitte der 1970er) beim Großteil der Bevölkerung sehr unbeliebt – und zwar quer durch fast alle gesellschaftlichen Schichten.
Wichtigste Gründe für den massiven Popularitätsverlust
Autoritäre Unterdrückung — SAVAK (Geheimpolizei) war berüchtigt für Folter, Verschwindenlassen, willkürliche Verhaftungen und Zensur. Fast alle Oppositionellen (säkular, links, islamistisch) wurden verfolgt.
Prunksucht & Arroganz — Die legendäre 2.500-Jahr-Feier in Persepolis 1971 (enorme Kosten) und der verschwenderische Lebensstil der königlichen Familie wurden als Hohn empfunden, während viele hungerten oder in Armut lebten.
Hinzu kommt die Wahrnehmung als US-Marionette — Der CIA-gestützte Sturz von Premier Mossadegh 1953 saß tief. Die Iraner sahen den Schah als abhängig von den USA.

ist der Beelzebub? so viel Vorschusslorbeeren... Für mein dafürhalten sind die drei von Pahlavi weit gefassten roten Linien der richtige Ansatz um einen nennenswerte Zahl an Iranern hinter sich zu versammeln um ein Referendum abzuhalten das nachher eine gewisse Tragfähigkeit und Unterstützung in der Bevölkerung erhält.

Klaus Funke | Mo., 19. Januar 2026 - 15:59

Iran/Persien muss endlich die mittelalterliche Mullah-Diktatur überwinden. Der Iran muss ein moderner Staat werden. Potenzial und natürliche Ressourcen sind ausreichend vorhanden. Wenn der Staat gut verwaltet wird, wird Wohlstand die Ernte sein. Der derzeitige Islam im Iran bietet keine echte Perspektive, dass das Land in der internationalen Oberliga spielen kann, wo es eigentlich hingehört. Der Schah-Sohn könnte die integrative Figur sein. Stellt das Land wieder vom Kopf auf die Füße.

Der Sohn des letzten Schahs, also Reza Pahlavi (der ehemalige Kronprinz und ältester Sohn von Mohammad Reza Pahlavi und Farah Diba), ist 65 Jahre alt.
Ich denke der Schah-Sohn würde statt einer echten demokratischen Gesellschaft wieder eine "Herrschaftliche Diktatur" machen wie sein Vater und die Bevölkerung hätte nichts gewonnen.
Desweiteren glaube ich nicht, daß die regierungstreuen Militärs sich das Zepter aus der Hand nehmen lassen werden bei all den Privilegien.
Es bleibt abzuwarten.
Der arabische Frühling war ja wohl auch eher ein Schuss in den Ofen.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.