So erreichen Sie Wahied Wahdat-Hagh:

Wahied Wahdat-Hagh ist Politologe und Soziologe. Von 2009 bis 2013 gehörte er dem ersten Unabhängigen Expertenkreis Antisemitismus für den Antisemitismusbericht des Bundestags an.

Der Iran steht an einem historischen Scheideweg. Die Richtung, in die sich das Land entwickeln wird, ist ungewiss. Die Islamische Revolution von 1979 markierte nicht nur einen tiefgreifenden Einschnitt in der iranischen Geschichte, sondern entfaltete eine welthistorische Tragweite. Sie wurde als paradigmatischer Aufstand gegen westliche Dominanz wahrgenommen, ein totalitäres System, das moderne Technologie nutzte, um antiwestliche Ziele zu verfolgen, und islamistische Terrorgruppen unterstützte, deren Wirkungskreis bis heute reicht und immer mehr auch Europa gefährdet, von der Unterdrückung der eigenen Bevölkerung ganz zu schweigen.

Mehr als vier Jahrzehnte später befindet sich der Iran erneut in einer Phase tiefgreifender Transformation. Die Legitimationskrise des Regimes ist unübersehbar, die Gesellschaft erschöpft, die Wirtschaft ruiniert. Doch die Kräfte, die über den weiteren Verlauf der Geschichte entscheiden könnten, sind ideologisch, organisatorisch und historisch zutiefst heterogen. Fünf Strömungen lassen sich identifizieren, jede mit eigenem Narrativ, eigenen Zielvorstellungen und politischer Agenda. Es geht um axiomatische politische Spektren, die sich in der Sackgasse der Geschichte gegenseitig zerfleischen.