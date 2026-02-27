Khomeini
Ayatollah Khomeini im Iran im Jahr 1979 / picture alliance/dpa | Campion

Iran Das Scheitern der Islamischen Revolution

1979 markiert eine historische Zäsur – nicht nur für den Iran, sondern für den gesamten Nahen Osten und die Welt. Unter der Führung von Khomeini entwickelte sich die dritte Spielart totalitärer Herrschaft: der Islamismus. Doch jetzt könnte er an sein Ende kommen.

VON WAHIED WAHDAT-HAGH am 28. Februar 2026 13 min

Wahied Wahdat-Hagh ist Politologe und Soziologe. Von 2009 bis 2013 gehörte er dem ersten Unabhängigen Expertenkreis Antisemitismus für den Antisemitismusbericht des Bundestags an.

Die von dem Potsdamer Historiker Frank Bösch auf das Jahr 1979 datierte Zeitenwende neigt sich ihrem Ende zu. Die Ursachen der Islamischen Revolution in jenem Jahr werden häufig auf die tiefgreifenden sozioökonomischen Veränderungen infolge der Kapitalisierung und Mechanisierung der Landwirtschaft zurückgeführt. Diese Prozesse führten zu einer verstärkten Landflucht und zur Entstehung informeller Siedlungen in den urbanen Zentren. Die Modernisierung der Landwirtschaft stand unter anderem im Zusammenhang mit Entwicklungsprogrammen der Ford Foundation, die vergleichbare Maßnahmen auch in Indien und Lateinamerika förderten, wo sie sich in Demokratien entwickelten.

Stefan | Sa., 28. Februar 2026 - 14:30

Zitat:
"Unter der Führung von Khomeini entwickelte sich die dritte Spielart totalitärer Herrschaft: der Islamismus. Doch jetzt könnte er an sein Ende kommen."
Und dann darf das Volk der Perser frei wählen und wählt ... genau wie in Ägypten oder Tunesien den arabischen Frühling, der dann doch ein Winter ist. 😉 🤷

Armin Latell | Sa., 28. Februar 2026 - 15:30

Ich bin kein Experte, aber sollte es nicht islamische Diktatur heißen? Und warum hat der deutsche Bundespräsident vor noch nicht allzulanger Zeit diesem despotischen System zu 40 Jahren Mord und Totschlag, auch in meinem Namen, gratuliert?
Ein interessanter Artikel. Warum hat im deutschen Bundestag niemand auf Wahied Wahdat-Hagh gehört und die richtigen Konsequenzen gezogen? Wer hat da gerade "durchregiert" und war Bundeskanzler? Genau, ein gleichsam totalitäres Gewächs, eine Schwester im Geiste Khomeinis...

Jens Böhme | Sa., 28. Februar 2026 - 15:36

Diesen Befreiungsartikel kann man nur als infantil bezeichnen. Millionen von Iraner sind Islamisten, die keineswegs ihre Macht dem politischen Chaos übergeben. Dass das Ende des Islamismus nicht nahe ist, konnte man live im Zeitraffer in Afghanistan sehen.

