- Das Scheitern der Islamischen Revolution
1979 markiert eine historische Zäsur – nicht nur für den Iran, sondern für den gesamten Nahen Osten und die Welt. Unter der Führung von Khomeini entwickelte sich die dritte Spielart totalitärer Herrschaft: der Islamismus. Doch jetzt könnte er an sein Ende kommen.
Die von dem Potsdamer Historiker Frank Bösch auf das Jahr 1979 datierte Zeitenwende neigt sich ihrem Ende zu. Die Ursachen der Islamischen Revolution in jenem Jahr werden häufig auf die tiefgreifenden sozioökonomischen Veränderungen infolge der Kapitalisierung und Mechanisierung der Landwirtschaft zurückgeführt. Diese Prozesse führten zu einer verstärkten Landflucht und zur Entstehung informeller Siedlungen in den urbanen Zentren. Die Modernisierung der Landwirtschaft stand unter anderem im Zusammenhang mit Entwicklungsprogrammen der Ford Foundation, die vergleichbare Maßnahmen auch in Indien und Lateinamerika förderten, wo sie sich in Demokratien entwickelten.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.