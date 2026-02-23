Die Zukunft des Iran hängt vom sich wandelnden Machtgleichgewicht zwischen seinen beiden parallelen Militärinstitutionen ab: dem Korps der Islamischen Revolutionsgarden und den regulären Streitkräften, bekannt als Artesh. Die Schwächung der Revolutionsgarden – insbesondere nach ihrem Auftreten im Konflikt mit Israel in den Jahren 2024/25 – hat den historisch marginalisierten Artesh ein strategisches Fenster geöffnet, um ihren Einfluss innerhalb des Regimes auszuweiten.

Die Artesh werden wahrscheinlich ihren Vorteil in dieser Phase der Schwäche der Revolutionsgarden nutzen, die ein starkes Interesse daran haben, eine weitere Erosion ihrer Autorität zu verhindern. Letztendlich wird die Beständigkeit der Islamischen Republik davon abhängen, ob diese rivalisierenden Kräfte eine stabile Vereinbarung zur Machtteilung aushandeln oder in eine tiefere Rivalität abgleiten.

Andauernde Verschiebung des Gleichgewichts

Die jüngsten Entwicklungen verdeutlichen eine seit langem andauernde Verschiebung des Gleichgewichts zwischen den Revolutionsgarden und den Artesh. Am 8. Februar hielt der Oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei zum ersten Mal seit fast 40 Jahren nicht die Hauptrede zum Tag der Luftwaffe, an dem der Treueeid der Luftwaffe gegenüber dem ersten Obersten Führer des Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini, während der Revolution von 1979 gedacht wird. Stattdessen wurde sie von Generalmajor Abdolrahim Mousavi gehalten, einem Kommandeur der Artesh, der nach dem verheerenden zwölftägigen Krieg mit Israel im vergangenen Jahr zum Chef des Generalstabs der Streitkräfte ernannt wurde, der formell beide Streitkräfte beaufsichtigt.

Am selben Tag trafen sich Führungskräfte der Artesh-Luftwaffe mit Hassan Khomeini, dem reformorientierten Enkel des Gründers, was auf eine zunehmende Annäherung zwischen dem regulären Militär und pragmatischen politischen Strömungen hindeutet. Einen Tag später trafen sich hochrangige Artesh-Kommandeure direkt mit Außenminister Abbas Araghchi und US-Verhandlungsführern, was die wachsende Rolle der Artesh bei der Gestaltung der strategischen und diplomatischen Haltung des Iran unterstreicht.

Die Revolutionsgarden sind seit langem von internen Spaltungen geplagt, aber die Dezimierung ihrer obersten Führung (einschließlich Mousavis Vorgänger) durch Israel während des Krieges im vergangenen Juni war ein Wendepunkt. Der Konflikt versetzte der Kommandostruktur der Revolutionsgarden einen verheerenden Schlag und schwächte ihre operative Kohärenz weiter. Noch schwerwiegender war, dass die Revolutionsgarden – lange Zeit der dominierende Akteur in der politischen Ökonomie des Iran – einen tiefgreifenden Verlust an Glaubwürdigkeit erlitten. Ihre jahrzehntelange Strategie, als eine Form der vorgerückten Landesverteidigung Einfluss in der arabischen Welt auszuüben, ist praktisch zusammengebrochen, wodurch ihre regionalen Ambitionen in Unordnung geraten sind.

Erfolglos gegen Israel

Die israelische Luftwaffe konnte weitgehend unbehindert iranische Ziele im ganzen Land angreifen und damit die Unzulänglichkeit der Luftabwehrsysteme der Revolutionsgarden trotz ihres hochmodernen Arsenals an ballistischen Raketen offenbaren. Das Versagen der Revolutionsgarden, das Heimatland zu verteidigen, obwohl sie die Wirtschaftstätigkeit des Landes im Volumen von Hunderten von Milliarden Dollar kontrollieren, erschütterte das Vertrauen der iranischen Elite in ihre Fähigkeit, über die innere Sicherheit hinaus irgendetwas zu bewältigen. Dieses strategische Versagen erklärt, warum Khamenei Mousavi mit der Umstrukturierung und Modernisierung der nationalen Verteidigungsfähigkeiten des Iran beauftragte.

Jahrzehntelang hatten die Revolutionsgarden die nationale Berichterstattung dominiert und bombastische und ideologisch aufgeladene Rhetorik gegen die Vereinigten Staaten und Israel verwendet, während die Generäle der Artesh sich selten zu Fragen der nationalen Sicherheit äußerten. Diese Dynamik hat sich seit dem Krieg im vorigen Sommer umgekehrt. Heute geben die Kommandeure der Revolutionsgarden nur noch selten öffentliche Erklärungen ab, was zumindest auf einen Rückgang ihres Einflusses auf die nationale Berichterstattung hindeutet. Die Führer der Artesh übernehmen nun diese dominierende Rolle, kommunizieren in konventioneller, professioneller Militärsprache und betonen eher die traditionelle Landesverteidigung als ideologische Rahmenbedingungen.

Historische Chance für Artesh

Aus Sicht der Artesh stellt der gegenwärtige Moment eine historische Chance dar, den Einfluss zurückzugewinnen, den sie mit dem Sturz der Monarchie vor einem halben Jahrhundert verloren hatten. Nach der Revolution von 1979 hat das neue Regime die Artesh systematisch gesäubert, hochrangige Offiziere hingerichtet und viele ins Exil getrieben, wodurch das konventionelle Militär des Iran ausgehöhlt wurde. Unter gleichen Voraussetzungen hätte das Regime es vorgezogen, die Überreste der Artesh in die Revolutionsgarden zu integrieren, um nicht mit zwei getrennten Institutionen konfrontiert zu sein.

Alle derartigen Pläne wurden jedoch zunichte gemacht, als der Irak knapp 18 Monate nach der Revolution in den Iran einmarschierte. Der Zeitpunkt war für das klerikale Regime, das darum kämpfte, die Artesh zu kontrollieren, katastrophal, da die Revolutionsgarden noch eine junge und unerprobte Streitkraft waren. Die Führung war gezwungen, dezimierte Artesh zusammen mit noch in den Kinderschuhen steckenden Revolutionsgarden gegen den Irak in einem blutigen, achtjährigen Konflikt einzusetzen, der immense menschliche und materielle Kosten verursachte. Am Ende des Krieges stand das Regime vor der Herausforderung, zwei Streitkräfte – eine professionelle und eine ideologische – unter einem gemeinsamen Generalstabskommando zu einer einzigen, funktionsfähigen nationalen Verteidigungsstruktur zu integrieren.

Die beiden Streitkräfte blieben jedoch institutionell getrennt, jede mit ihren eigenen Land-, Luft- und Seestreitkräften sowie ihren jeweiligen Nachrichtendiensten. Über Jahrzehnte hinweg führte dieses zweigeteilte Militärsystem zu einer tiefen und anhaltenden Rivalität, wobei die Revolutionsgarden die Politik und Wirtschaft dominierten, während die Artesh ihre professionelle, unpolitische Rolle beibehielten. Es war klar, dass die Revolutionsgarden trotz ihrer geringeren Größe mächtiger waren, da sie Zugang zu weitaus größeren Ressourcen hatten als die Artesh. Dieses Machtungleichgewicht hielt lange Zeit an, da die Geistlichkeit das Zentrum des politischen Systems im Iran darstellte.

Mit der Schwächung der Geistlichkeit verlagerte sich der Machtmittelpunkt jedoch von den Theokraten zu den Revolutionsgarden. Trotz vieler Unruhen im Land blieb dieses System stabil. Anfang der 2010er Jahre begann Khamenei, die Artesh zu stärken, um die wachsende Autorität der Revolutionsgarden im Land einzudämmen. Auf diese Weise wollte er seine Macht an der Spitze des Systems erhalten und vermeiden, nur noch nominell Oberbefehlshaber der Streitkräfte des Landes zu sein.

Stark geschwächte Geistlichkeit

Obwohl ideologisch der Revolution verpflichtet, zerfielen die Revolutionsgarden aufgrund ihrer weitreichenden Zuständigkeiten in wichtigen Bereichen des Staates, insbesondere unter dem Druck schwerer internationaler Sanktionen, zunehmend in pragmatische und radikale Fraktionen. Ihre Rolle bei der Steuerung der Wirtschaft, der inneren Sicherheit und strategischer Programme führte zu konkurrierenden Interessen, die sie in unterschiedliche Richtungen zogen.

Mit zunehmendem Alter von Khamenei wurde deutlich, dass das Militär (vor allem die Revolutionsgarden) die Entscheidungsgewalt seines späteren Nachfolgers einschränken würde. Die Artesh sahen ihre institutionelle Macht stetig wachsen (insbesondere während der beiden Amtszeiten des ehemaligen Präsidenten Hassan Rouhani) und wurden zu einem wichtigen Akteur bei der Gestaltung des Machtgleichgewichts innerhalb der iranischen Streitkräfte.

Heute, da die Macht der Geistlichkeit sowie die Revolutionsgarden erheblich geschwächt sind, hat das System, das die beiden Kräfte zusammenhielt, erheblich an Bedeutung verloren. Natürlich will keines der beiden Militärs einen Kampf, der zu einem Zusammenbruch des Systems führen könnte, insbesondere angesichts der derzeitigen fragilen Lage des Iran sowohl innenpolitisch als auch außenpolitisch. Aber die Artesh würden eine solche Gelegenheit nicht noch einmal bekommen und sie wahrscheinlich nicht ungenutzt verstreichen lassen. Die Revolutionsgarden hingegen würden eine geschwächte Rolle nicht ohne Weiteres akzeptieren.

Die zentrale Frage ist, ob die Artesh und die Revolutionsgarden einen Modus vivendi finden können, um den Iran durch einen äußerst schwierigen politischen und strategischen Wandel zu steuern. Ihre Fähigkeit dazu wird davon abhängen, wie sie institutionelle Interessen ausbalancieren und gleichzeitig einen destruktiven Konflikt vermeiden können, der das Regime destabilisieren dürfte.

Ein entscheidender Test für diese mögliche Einigung wird die Erzielung eines Konsenses über schmerzhafte Zugeständnisse in den Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten sein. Wie jede Seite mit dieser heiklen Gratwanderung umgeht – Schutz ihrer Kernkompetenzen bei gleichzeitiger Zusammenarbeit zum Wohle des nationalen Überlebens –, wird den weiteren Verlauf der militärischen und politischen Ordnung im Iran bestimmen.

