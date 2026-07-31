Ceuta
Migranten überrennen Ceuta / Screenhots X

Invasion von Ceuta Die „Festung Europa“ kapituliert vor schwimmenden Männern

Auf der spanischen Nordafrika-Exklave Ceuta ist es zu einer Invasion durch zehntausende Migranten gekommen, von denen viele einfach hinübergeschwommen sind. Die Bilder zeigen einmal mehr: Die großkopferte EU ist unfähig, ihre Grenzen zu schützen.

VON BEN KRISCHKE am 31. Juli 2026 4 min

Ben Krischke

Autoreninfo

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

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„In Sachen illegaler Einwanderung werden wir keinen Millimeter zurückweichen: Die Verteidigung der Grenzen, das Stoppen der Menschenhändler und die Sicherstellung effektiver Abschiebungen bleiben die Linie dieser Regierung“, postete am Donnerstag die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni.

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Thomas Veit | Fr., 31. Juli 2026 - 10:26

"Die großkopferte EU ist unfähig, ihre Grenzen zu schützen." - ist falsch, sehr geehrter Herr Krischke. Die 'großkopferte EU IST NICHT WILLENS Ihre Grenzen zu schützen... ...!

Sorry, das können Sie gern als 'Klugscheißerei' abtun..., ist aber ein wesentlicher Unterschied in der Aussage..., mMn.

Weiter im Text..."Bevölkerungsteile in Länder anderer Kulturbereiche umzusiedeln, ist kein tauglicher Weg für die Lösung des Übervölkerungsproblems der Wachstumsländer.
Alles deutet darauf hin, daß solche Wanderungen insgesamt weit mehr Probleme schaffen, als sie lösen - und zwar nicht nur vorübergehend, sondern oft für lange geschichtliche Zeiträume. Weltweit haben Umsiedlungen und Vertreibungen größerer Bevölkerungsteile, wo sie nicht mit der völligen Verdrängung der Eingesessenen verbunden waren, in aller Regel zu Konflikten, Spannungen und Klassenherrschaft, zu Elend und Gewalt geführt." Weiter im Text des Buches: "Die aktivsten Gruppen werden mit dem Mut, der Hartnäckigkeit und der Verschlagenheit der äußersten Verzweiflung auszubrechen suchen. Sie werden auf allen Wegen, mit allen Mitteln, unter allen Gefahren in endlosen Massen herandrängen - überallhin, wo es nur um ein geringeres besser zu sein scheint als in ihrer Heimat. Die »boat people« waren nur eine erste ..."

H. Stellbrink | Fr., 31. Juli 2026 - 10:48

Die Invasion wird sich nur durch konsequentes Handeln in drei Bereichen stoppen lassen:
1. Grenzschutz mit Zurückweisungen vor Ort. Wer sich nicht identifiziert, wird zurückgeschickt.
2. rasche Asylverfahren mit effektiver Abschiebung. Unwillige Staaten müssen durch Stopp sämtlicher Gelder bezgl. der Rücknahme ihrer Staatsbürger gefügig gemacht werden. Abschiebehaft bis zur Abschiebung.
3. Verlängerung der Zeit bis zum Erwerb der Staatsbürgerschaft, Entzug der deutschen Staatsbürgerschaft bei Doppelstaatlern bei kriminellen Verfehlungen auch geringen Ausmaßes
4. Kürzung von Sozialhilfe auf "Bett, Brot und Seife"
All das wird nicht passieren, solange mit Steuergeld reichlich versorgte Parlamentarier, die sich den täglichen Auswirkungen der Migration entziehen können, dies aus ideologischen Gründen nicht wollen. Solange die Medien weiter lügnerisch nur positiv über Migration berichten, werden diese Politiker weiter opportunistisch verantwortungslos handeln.

zu 1. - politisch nicht gewollt... 🤔
zu 2. - politisch nicht gewollt, durch 'Gutmenschen-Gesetze' auch auf EU-Ebene blockiert... 🤔
zu 3. - politisch ebenfalls nicht gewollt, eher im Gegenteil [wir brauchen Arbeitskräfte - lt. KGE]... 🤔
zu 4. - abgelehnt - UNMENSCHLICH!, verstößt ebenfalls alle Menschenrechtskonventionen... und das GG (?), UND politisch nicht gewollt... 🤔

Da ham'ses!! /🤔😉🤣 [Sorry! für die Emojis - ich liebe sie...😉]

Nichts einfacher als das. Wir, die DDR haben es vorgemacht - so wie nach ihnen war es ja auch umgekehrt. Martin Neuffer, SPD Mitgled hat es genauso in seinem Buch »Die Erde wächst nicht mit. Neue Politik in einer überbevölkerten Welt«. Verlag C. H. Beck, München; 195 Seiten; 17,80 Mark. plädiert der linke Sozialdemokrat dafür, die Einwanderung von Türken in die Bundesrepublik »scharf« zu drosseln und auch das Asylrecht »drastisch« auf Europäer zu beschränken. Auszüge: Ganz allgemein ist zu fragen, ob ein Bevölkerungsausgleich zwischen übervölkerten und noch vergleichsweise dünn besiedelten Ländern durch Umsiedlungen in großem Maßstab zur Lösung der Wachstumsprobleme beitragen kann."...Ethnische Gruppenkonflikte in Ländern mit großen, nichtintegrierten Einwanderungsbevölkerungen können sich über generationenlange Zeiträume hinziehen u. zu einer ständigen Quelle von Unstabilität und Unfrieden werden. So muß es mit aller Deutlichkeit formuliert werden: Ganze Bevölkerungsteile in Länder..

Bevölkerungsdichte und Organisation der Gesellschaft.
Türkei 103 Menschen pro km2
Marokko 84 Menschen pro km2.
Ich hoffe mal, dass Hilfe vor Ort sinnvoller ist, als erzwungene Migration.
China versucht, seine Wüste zu bezwingen?
Man darf durchaus realistische Erwartungen an Länder Afrikas formulieren, sonst werden evtl. recht alte Erinnerungen wach?
Ist es strategisch besser, diese Enklaven zu halten oder wäre ein Rückzug Spaniens dort sinnvoller?
Gibt es Marokko Rechte für die Durchfahrt zum Mittelmeer zurück?

Die reicheren Länder werden sich gegen diesen Ansturm zur Wehr setzen. Sie werden Befestigungsanlagen an ihren Grenzen errichten, wie sie heute nur zum Schutz von Kernkraftwerken dienen. Sie werden Minenfelder legen und Todeszäune und Hundelaufgehege bauen. Die DDR wird endlich eine lukrative Exportindustrie in Grenzabsicherungssystemen entwickeln können.
Die Situation unseres Landes ist dadurch gekennzeichnet, daß schon eine große Minderheit von Ausländern der verschiedensten Völker hier mehr oder weniger dauernd lebt. Immer mehr wollen hierbleiben, mit ihren Familien und möglichst für immer. 4,6 Millionen Ausländer leben in der Bundesrepublik. So viele waren es vorher noch nie, obwohl die Anwerbung aus allen nicht der Europäischen Gemeinschaft angehörenden Ländern seit 1973 untersagt ist." Dies ist die Meinung von Martin Neuffer in seinem im ersten Teil meiner Beiträge genannten Buch. Findet man auszugsweise im Spiegel Archiv online. Dies ist meine Quelle. Es folgt ein 3. Teil

"Immer weniger Ausländer, die einmal hier sind, kehren in ihre Heimat zurück. Jüngere Befragungen ergaben, daß über 80 Prozent von ihnen keine konkrete Rückkehrabsicht haben. Immer mehr holen auch ihre Familien nach Deutschland nach. Immer mehr Ausländerkinder werden hier geboren. Und mit beträchtlichem Erfolg gelingt es den Schlepporganisationen, aus Südasien und Afrika angeblich politische Asylanten zu importieren, von denen die meisten sicher aus wirtschaftlichen Gründen kommen und bleiben wollen."Dabei stört es sie nicht im geringsten, daß die Bundesrepublik schon jetzt ein überaus dicht besiedeltes Land ist. Daran sind sie gewöhnt. Es stört sie ja nicht einmal unser Wetter. Ähnlich wie Nordamerika ist die Bundesrepublik eines der reichsten Länder der Erde - mit allen Annehmlichkeiten, die solcher Reichtum auch für seine ärmsten Bewohner mit sich bringt: Sozialleistungen. Infrastruktur, Aufstiegschancen. Man hofft auf einen Arbeitsplatz, eine billige Wohnung...

Man hofft auf einen Arbeitsplatz, eine billige Wohnung. Manche können ihren Unterhalt auch ohne Schwierigkeiten im kriminellen Sektor finden.

Die rechtlichen Regelungen schützen zwar nicht immer vor Behördenschikanen, sie sind im ganzen aber doch wohl ausländerfreundlicher als die irgendeines anderen Landes. Auch bei relativen Verschlechterungen in der Bundesrepublik im Vergleich zu anderen Ländern, die möglich, aber gewiß nicht zwangsläufig sind, bliebe der materielle Anreiz, sich hier niederzulassen, überaus hoch. Die Landnahme hat begonnen.

Von Max Frisch stammt die überaus treffende Formulierung, daß man Arbeitskräfte rief und daß Menschen kamen. Inzwischen muß man noch genauer formulieren. Es kamen Menschen, die eine neue Heimat suchten, Einwanderer. Aus dieser Veränderung, die voraussehbar war, ergeben sich ganz neue Probleme, die mit denen der Gastarbeiter-Beschäftigung, etwa von Italienern oder Spaniern, nur noch wenig zu tun haben.
Fortsetzung, werte Foristen, Teil 5 folgt!

Diese Probleme sind gewichtig. Mehr als eine Million ausländischer Kinder S.45 und Jugendlicher wachsen in der Bundesrepublik auf. Viele haben Schwierigkeiten mit ihren zwei Sprachen. Ihre Aussichten auf eine qualifizierte Ausbildung und einen qualifizierten Arbeitsplatz, überhaupt auf einen Arbeitsplatz, sind deutlich geringer als die deutscher Kinder. Mehr als die Hälfte von ihnen schafft überhaupt keinen Schulabschluß, einige bleiben Analphabeten.
Zugenommen hat die Zahl derer, die als Halbwüchsige ins Land kommen, die dadurch überhaupt keinen Zugang zur Schul- oder Berufsausbildung mehr finden. Das Abgleiten in die Asozialität ist für sie fast vorprogrammiert.
Andererseits führt die gutgemeinte Integrationspolitik der Bundesrepublik zu oft untragbaren Belastungen für deutsche Kinder und Lehrer in den Schulen. Die Herausbildung von Wohnungsschwerpunkten der Ausländer führt zur Verdrängung eingesessener deutscher Bevölkerung aus ihren Stadtteilen. Es folg Teil 6.

Rolf | Fr., 31. Juli 2026 - 11:27

Das Problem wurde bereits 1990 in „Der Marsch – Aufbruch der Massen nach Europa“ thematisiert. Und seit über 30 Jahren haben die Großkopferten keine Antwort darauf.

Ich bin mir ziemlich sicher, dass die COVID-Losung „Jeder Tote ist ein Toter zu viel“ in diesem Fall keine Anwendung findet. Was ich mir aber gut vorstellen kann: dass die deutsche politische und mediale Blase Frau Weidel erstmal als Na** abkanzelt und danach huldvoll unerwünschte Ratschläge erteilt.

Die Spanier und andere dürfen dann die „Wir schaffen das“-Suppe auslöffeln.

Rolf Schmidt

Heidemarie Heim | Fr., 31. Juli 2026 - 13:05

Dürfen gerade die auf einer Fläche von ca. 18 Quadratkilometer und 21 km von Festland Spanien entfernten rund 74000 Einwohnern der Enklave.Wohin sich aufgrund des von Ihnen geäußerten Willens,man möchte doch bitte den Notstand ausrufen seitens Madrid, der sozialistischen Regierungschef Senor Sanchez sich wohl auf die Socken gemacht hat um die Lage persönlich zu checken. Von dessen Regierung und deren Migrationspolitik,wie mir bei einem meiner letzten Aufenthalte in einer auch etwas vernachlässigten Region Spaniens im Vertrauen und zahlreichen Blumen hindurch mitgeteilt wurde,viele Bürger wie bei uns auch die Schn...voll hätten.Was denken die Regierenden oder nicht denken wollenden sowie dazu schweigenden wie unser BK,was die 34000 Männer mit den 74000 Einwohnern und deren Besitz anstellen,wenn sie nicht das bekommen was sie möchten?Oder auch nur nicht adäquat mit
Nahrung u. Unterkunft versorgt werden können?So sieht die Suppe aus,die angerichtet wurde zum ausloeffeln! MfG

Ingbert Jüdt | Fr., 31. Juli 2026 - 11:27

Der Schwôb sôgd des, ned der Bayer! Oder Herr Krischke meint den bayerisch besetzten Teil Schwabens.

... brauchen Sie jetzt wirklich nicht aufzumachen. Sonst sitz mer da nämlich morgen noch und diskutieren Grenzverläufe, Kulturen, Kulturüberschneidungen, Ursprünge, Weiterentwicklungen und mehr im Verhältnis Schwaben/Bayern. Nur so viel: Ich bin gottfroh, auf der besseren Seite der Iller geboren zu sein. ;) 

Beste Grüße

Ben Krischke 

Ingbert Jüdt | Fr., 31. Juli 2026 - 11:33

So viele Leute können sich auf marokkanischer Seite ja nicht unbemerkt versammeln, und sie müssen bloß um eine Hafenmole herum schwimmen, das ist doch vorausberechenbar, von wo die starten.

'motivieren'... 💲💵 €💶 /😉

In einem Welt-Artikel stand wohl auch, dass si h die marokkanischen Sicherheitskräfte zurückgezogen hätten ob des Ansturms der Reisenden... - okay, was sollen vielleicht 20 (wenn's hoch kommt...?) Standard-Strandpolizisten da auch ausrichten... - gegen 1500 Entschlossen jung Männer, die wo meinen nichts zu verlieren zu haben...?

Marokko will eigentlich den Rückzug Spaniens aus den Exklaven Ceuta und Melilla. Die eher halbherzige Kooperation beim Grenzschutz erklärt sich daraus. Also das Problem ist Spaniens..

Das scheint der einzige Weg zu sein. Spanien verzichtet auf Ceuta und Mellila!

Die EU-Staaten verzichten dann auch auf Entwicklungshilfe für ein Land, das diesen Angriff auf die Landesgrenze eines EU-Staates zulässt.

Allein Deutschland spart 2 Milliarden Euro, die wir besser ausgeben können. Visa für Marokkaner und jegliche staatliche Bürgschaften für Firmen, die dort investieren, wäre natürlich auch zu beenden.

Bis die auf Knien angerutscht kommen und betteln die Enklaven wieder an Spanien zurückgeben zu dürfen.

Thomas Veit | Fr., 31. Juli 2026 - 15:10

"Bis die auf Knien angerutscht kommen und betteln die Enklaven wieder an Spanien zurückgeben zu dürfen." -- na-ja, DerStefan, die meisten Medaillen haben zwei Seiten... ...

Thomas Veit | Fr., 31. Juli 2026 - 15:18

aber das sind letztendlich ja auch nur dem Hauptproblem untergeordnete Kolonial-Nachwehen... ..., genau so wie der Felsen von Gibraltar.

Das die Marokkaner:innen da 'alle Fünfe gerade sein lassen'..., wegen 'ein paar Durchreisender'..., das ist doch klar... - ist ja nicht ihr Problem..., und auch nicht durch Marokko verursacht... ... - oder?

Markus Michaelis | Fr., 31. Juli 2026 - 12:22

Sorry, wenn ich wieder in meine immer gleiche Kerbe haue, aber politische Großlagen verschwinden nicht mit zwei Posts. Ja, die EU/Regierungen haben glaube ich auch viele Politiker auf "Peter Sutherland-Kurs", d.h. man sieht sich selber im Besitz von sowas wie DER richtigen Menschheitsformel, so dass sich Staaten ohnehin auflösen und alle Menschen diesem jetzt richtigen Menschsein beitreten - irgendwas in der Richtung.

Es sind aber nicht nur die hohen Politiker. Ein Weltbild und Wertesystem in dieser Richtung wird auch von sehr vielen in der bürgerlichen Mitte geteilt. Man ist sich sehr sicher bei der Verurteilung von Rechts, obszönem Reichtum etc. aber weniger ausgeprägt ist es die vielen inneren, nie verschwindenden Widersprüche des menschlichen Zusammenlebens wahrzunehmen. Da werden weltfremde Maximen postuliert und auf alles andere draufgehauen.

Man sieht sich als Menschheitsvertreter, beurteilt Menschen nach "ist nett im privaten Umgang" und glaubt damit Weltpolitik definieren ..

Ernst-Günther Konrad | Fr., 31. Juli 2026 - 12:24

@ Herr Veit - das ist keine Klugscheißerei, das ist auch aus meiner Sicht Realität. Denn vorher ging es ja auch, bevor Merkel die Grenzen nicht schließen wollte. Und ja Herr Krischke, Weidel und die AFD nutzen inzwischen ihre Vormachtstellung genüsslich aus. Nie hat es ihre eine Regierung so leicht gemacht, hat sich selbst so schnell und absolut die Maske vom Gesicht gezogen. Ich denke mal Merz sagt auch nichts, aus Angst vor der Antifa/SPD und weil er schmollt wegen der bösen Partei, die ihm das Leben schwer macht. Ich wiederhole mich gerne. Das hilft alles der AFD. Das schlimme ist nur, diese angeblichen Flüchtlinge werden nach Deutschland durchgewunken/ it BUs und Bahnweiter transportiert werden.
Die sollte man alle nach Brüssel zu Sitz der EU verfrachten und von der Leyen und dem EU-Parlament in den Plenarsaal setzen.

Christa Wallau | Fr., 31. Juli 2026 - 12:24

im Jahre 1973 (!) der französische Schriftsteller
Jean Raspail (1925 - 2020) in seinem Roman "Das Heerlager der Heiligen" sehr anschaulich und eindringlich beschrieben, wie das naive und wehrlose Europa überrannt wird von Heerscharen armer Menschen - vor allem aus Asien.
Nur einige Wenige widersetzen sich bis zur eigenen Auslöschung dieser Invasion.
Am Ende steht die totale Kapitulation.

Niemand kann behaupten, daß es nicht immer Warner gegeben habe, die alles voraussagten, was jetzt passiert!
Die Europäer haben n i c h t s von den Warnern gelernt. Om Gegenteil: Diese wurden und werden bis heute diffamiert.

Jetzt wird a l l e s wahr, was sie vorhersahen!

Andreas | Fr., 31. Juli 2026 - 12:26

Marokkos Regierung bezeichnet die eigene Diaspora als "strategisches wirtschaftliches Asset". Diese ist nunmehr die größte Devisenquelle des Landes und macht ca. 8% des BIP aus.
Da wundert es nicht, dass sich über 40k Menschen an der Grenze versammeln konnten.

Markus Michaelis | Fr., 31. Juli 2026 - 12:30

.. zu können. Die Zersplitterung der Gesellschaft ist auch dem geschuldet, dass sehr viele politisch sehr aktive Menschen sehr überzeugt sind selber DIE Menschheitswerte zu vertreten, über nicht Einhaltung der Menschheitswerte dann auch tief entsetzt sind, aber vor realen Problemen, weil Menschen eben doch sehr verschieden und unverträglich denken können, hilflos stehen. Das betrifft nicht nur, aber auch die Fragen um Migration herum. Zuviele Menschen können sich Migration nur so vorstellen, dass Menschen ihrem eigenen Weltbild beitreten. Es wird nur danach beurteilt, ob jemand (in unpolitischen Situationen) menschlich nett ist. Das kontrastiert dann zu oft mit der entsetzt-starren Haltung, mit der auf alle Menschen reagiert wird, die politisch andere Sichtweisen haben.

Es fehlt ein Bewusstsein dafür, dass Menschsein komplexer und widersprüchlicher ist, als nur die ewige Leier von Demokratie, Menschenrechten, Gerechtigkeit und deren Feinden aufzuzählen und damit sei alles gesagt.

Markus Michaelis | Fr., 31. Juli 2026 - 12:38

Was ich mich auch frage: im Moment ist von vielen der politische Anspruch, dass alle Migranten, zumindest wenn sie arm sind, ein Recht darauf haben, in der EU Bürger mit allen Rechten zu werden. Den Regierungen der Herkunftsländer sichert das einen gewissen politischen Einfluss, mit Doppelpass nochmal mehr. Ein Al Dschara wird natürlich regelmäßig empfangen, weil er ein gewisses Recht hat, seine syrischen Bürger hier zu vertreten. Ebenso mit Algeriern oder Marokkanern in Frankreich ... es liegt in der Natur der Sache.

Ist das nicht etwas einseitig, wenn Menschen anscheinend mit solcher Wucht aus ihren Ländern weglaufen wollen wie jetzt in Marokko? Auch wenn sie mit dem Herzen oft (oder meist?) an ihren Herkunftsländern hängen, scheint dann irgendwas nicht ganz zu stimmen. Müssten dann nicht auch die Ankunftsländer mehr Mitspracherecht in den Herkunftsländern haben und nicht nur anders herum?

Thomas Hechinger | Fr., 31. Juli 2026 - 12:42

Marokko ist gewiß keine Demokratie, aber auch keine brutale Diktatur. Es besteht daher kein Grund, daß 50000 Menschen Asyl beantragen. Und was man sonst als Vorwände für Fluchtbewegungen vorbringt, zieht alles nicht: Armut, Hunger, Krieg, Bürgerkrieg. Das alles gilt für die Menschen, die Ceuta überrannten, nicht. Herr Krischke nennt es, was es ist: eine Invasion. (Und jetzt bin ich gespannt, ob dieser Kommentar wegen des letzten Wortes durchgeht. In einem anderen Forum wurde ein Kommentar von mir deswegen gesperrt.) Und eine Invasion muß man mit militärischen Mitteln bekämpfen. Wie denn sonst!

Thomas Hechinger | Fr., 31. Juli 2026 - 12:44

Ein Kommentar (12.42 Uhr am 31. Juli 2026) von mir wurde gesperrt. Ich vermute, es liegt an dem Wort, das mit Inv beginnt und asion aufhört. Herr Krischke darf es offenbar benutzen, die Nutzer hier nicht.

Krischke | Fr., 31. Juli 2026 - 13:28

Ist doch schon händisch freigeschaltet. Ein bisschen Geduld hat noch niemandem geschadet. 

Beste Grüße

Ben Krischke 

Lieber Herr Krischke, ich stimme mit Ihren Ansichten zu 99,8 % überein. Aber dies hier ist ein Fall für die 0,2 %. Es ist ein Strukturproblem der Software, die Kommentare überprüft, daß gewisse Wörter in gewissen Kombinationen „verboten“ sind. Man, das heißt die linke Seite des politischen Spektrums, will uns unsere Sprache nehmen, um zu verhindern, daß wir ausdrücken können, was wir sehen. Man glaubt, auf diese Weise die Wirklichkeit beeinflussen zu können. Denn was man nicht sagen kann, ist nach Meinung dieser Leute auch nicht existent. Und nur ihre Sicht auf die Welt ist möglich.
Ich danke Ihnen dafür, daß Sie den Kommentar händisch freigegeben haben. Das oben beschriebene Strukturproblem ist damit nicht gelöst.

Ich werde gleich einen Test durchführen.

Thomas Hechinger | Fr., 31. Juli 2026 - 14:15

Die Invasion der Ukraine durch russische Soldaten kann nur durch eine konsequente Haltung Europas bekämpft werden.

Thomas Hechinger | Fr., 31. Juli 2026 - 14:16

Die Invasion Europas durch die jungen marokkanischen Männer kann nur durch eine konsequente Haltung Europas bekämpft werden.

Thomas Hechinger | Fr., 31. Juli 2026 - 14:18

Das ging dieses Mal aber schnell, Herr Krischke...
Denn nach Absenden des Kommentars wurde mir erst mitgeteilt, daß er noch genauer geprüft werden müsse.

Das Prinzip ist mir klar. Ich kritisiere ja nicht Sie, sondern die Software. Der erste Kommentar ging problemlos durch, der zweite erst nach händischer Freischaltung durch Sie. Man sieht daran, daß es nicht ein bestimmtes Triggerwort ist, sondern der gesamte Kontext, der auszusprechen verhindert werden soll. Und finden Sie das nicht auch bedenklich?
Daß eine kleine Redaktion die Kommentare heutzutage nicht mehr ohne KI-Kommentarhilfe überwachen kann, leuchtet mir ein. Und das kritisiere ich auch nicht. Interessant ist doch aber, wie diese Überwachung funktioniert.

Aber genau deshalb arbeiten wir ja am Prompt, um einen Mittelweg zu finden zwischen maximaler Freiheit bei den Kommentaren und einer Kontrolle, die deshalb nötig ist, weil wir juristisch auch verantwortlich sind für das, was auf dieser Seite publiziert wird. Inklusive Kommentare Dritter. In einer perfekten Welt, in der Menschen fähig sind, die Contenance auch bei politisch kontroversen Themen zu wahren, wäre so eine KI gar nicht nötig. Sie wird aber nötig, weil sich Menschen oft einfach nicht zusammenreißen können oder wollen. Da experimentiert man dann mal bisschen rum, wie weit man gehen kann in der eigenen Wortwahl. Wie so Dreijährige in der Probierphase. Auch Foristen im Cicero-Kommentarbereich leider. 

Thomas Hechinger | Fr., 31. Juli 2026 - 15:46

Ich habe den Eindruck, Sie sind ein bißchen angefaßt. Dabei geht es mir doch nur darum, mich über die Kommentarsoftware zu beschweren. Offenbar darf ich das Eindringen russischer Soldaten in die Ukraine als Invasion bezeichnen, siehe Kommentartest I, das Eindringen ... (und hier kann ich nicht einmal auf der Metaebene sagen, was der andere Fall wäre, da ich wieder befürchten müßte, daß der Kommentar nicht automatisch veröffentlicht würde). Ich finde es interessant, daß die KI politische Meinungen überwacht. Daß Fäkalsprache, Verbalinjurien, Formalbeleidigungen, Links auf pornographische oder gewaltverherrlichende Seiten und so weiter die Veröffentlichung eines Kommentars verhindern, darüber gibt es keinen Streit. Auch kann ich nicht erwarten, daß der „Cicero“ selbst eine Firma beauftragt, für ihn eigene Kommentar-Software zu schreiben. Aber ich kann erwarten, daß der Redaktion die linke Schlagseite der eingesetzten Software bewußt ist und man für eine alternative Lösung offen ist.

Krischke | Fr., 31. Juli 2026 - 14:22

Gut, Herr Hechinger. Offenbar haben Sie die Angelegenheit ja analytisch durchdrungen. Welchen konkreten Prompt schlagen Sie denn für die KI vor? 

Thomas Hechinger | Fr., 31. Juli 2026 - 14:37

Nun, ich habe oben bereits geantwortet. Wie es sich für einen Mathematiker gehört, habe ich einen Beweis geführt. Und für den Moment genügt mir das. Nix für ungut...

Achim Koester | Fr., 31. Juli 2026 - 13:31

Ich schätze Herrn Krischke und seine Beiträge sehr, aber die KI Zensur gilt nur für uns Kommentatoren. Übrigens, machmal wird ein Beitrag trotz anfänglicher Ablehnung dich noch veröffentlicht, das sollte uns Trost sein.

Krischke | Fr., 31. Juli 2026 - 14:12

Werter Herr Koester, 

da Sie Cicero lesen und sich im Forum an Debatten beteiligen, gehe ich davon aus, dass Sie ein intelligenter Mann sind. Daher darf ich Sie auf Folgendes hinweisen: 

  1. Meine Texte gehen nicht einfach online. Ein Kollege schaut nochmal drüber. 
  2. Dass meine Texte nicht einfach online gehen, dient der Qualitätskontrolle, nicht der Zensur.
  3. Die KI, die im Forum aktiv ist, "zensiert" nicht. Sie hält Kommentare, die problematisch sein KÖNNTEN, zurück. Diese werden von uns geprüft und händisch freigeschaltet, wenn wir keine Bedenken haben. Das kann manchmal etwas dauern. 
  4. Wir sind eine kleine Redaktion. Entweder wir müssen ALLE Kommentare händisch freischalten, dann dauert es für ALLE Kommentare, bis sie online gehen. Oder wir müssen nur die wenigen möglicherweise problematischen und von der KI erstmal zurückgehaltenen Kommentare händisch freischalten. Dann dauert es nur bei denen etwas länger.

Und jetzt die Frage an Sie: Welches Vorgehen ist sinnvoller?

Heidemarie Heim | Fr., 31. Juli 2026 - 15:55

Gestern schrieb ich noch, dass ich mich bedeckt halten würde (und wenn es mich erwischt still vor mich hin schmolle;) lieber Herr Krischke! Doch dankenswerter Weise bringen Sie mehr und mehr Licht ins Dunkel meiner digitalisierten Unterbelichtseins! Es beruhigt mich zu erfahren, dass auch Sie nur kontrollierter Freischaltung unterliegen. Und wenn ich mir auch nun Dresche von meinen mehr betroffenen Mitforisten/innen einhandele, das frühere Verfahren hat meine Geduld mehr strapaziert als die Anzeige "Bleiben Sie bitte in der Warteschleife!Gehen Sie nicht über Los!". Nur die klassisch nervige Musik wie man sie kennt bevor man aufgibt und auflegt fehlt mir ein wenig! Ein schönes Wochenende Ihnen und Ihren Kollegen! LG

Achim Koester | Fr., 31. Juli 2026 - 13:32

Manchmal

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