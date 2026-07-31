- Die „Festung Europa“ kapituliert vor schwimmenden Männern
Auf der spanischen Nordafrika-Exklave Ceuta ist es zu einer Invasion durch zehntausende Migranten gekommen, von denen viele einfach hinübergeschwommen sind. Die Bilder zeigen einmal mehr: Die großkopferte EU ist unfähig, ihre Grenzen zu schützen.
„In Sachen illegaler Einwanderung werden wir keinen Millimeter zurückweichen: Die Verteidigung der Grenzen, das Stoppen der Menschenhändler und die Sicherstellung effektiver Abschiebungen bleiben die Linie dieser Regierung“, postete am Donnerstag die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni.
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