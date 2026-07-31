Invasion von Ceuta - Die „Festung Europa“ kapituliert vor schwimmenden Männern

Auf der spanischen Nordafrika-Exklave Ceuta ist es zu einer Invasion durch zehntausende Migranten gekommen, von denen viele einfach hinübergeschwommen sind. Die Bilder zeigen einmal mehr: Die großkopferte EU ist unfähig, ihre Grenzen zu schützen.