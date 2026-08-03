Sturm auf Ceuta
Invasion von Ceuta / picture alliance

Invasion von Ceuta Der EU-Kontrollverlust bei der Migration beginnt schon auf X

Der Grenzsturm von Ceuta war keine „Ankunft“, sondern eine Invasion. Wer den jüngsten Kontrollverlust der Europäischen Union kleinredet oder auf bürokratische Fragen reduziert, ist bereits Teil des Migrationsproblems.

VON BEN KRISCHKE am 3. August 2026 6 min

Ben Krischke

Autoreninfo

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

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„Die vergangenen 48 Stunden auf dieser Plattform waren ein einziger großer Rorschachtest“, schrieb am Wochenende der Politikjournalist Robin Alexander auf X. Anlass war die hitzige Debatte über den Ansturm Zehntausender illegaler Migranten von Marokko aus auf die spanische Nordafrika-Exklave Ceuta, respektive über die Bilder dieses Schauspiels, das Tesla-Gründer Elon Musk dazu veranlasste, eine Szene aus einem bekannten Zombiefilm zu teilen. Darin stürmen die Untoten eine Stadt und überwinden dafür die Stadtmauern, indem sie sich aufeinanderstapeln.

Nun ist es so, dass Alexanders Verweis auf den Rorschachtest ein bisschen schief war. Das hat mit dem tiefenpsychologischen Ansatz dieses Tests zu tun, mit dem die Gesamtpersönlichkeit des jeweiligen Probanden erschlossen werden soll. Aber ja, die Reaktionen verrieten immerhin etwas über einen Teilaspekt der Persönlichkeitsstruktur der jeweiligen X-Nutzer. Zum Beispiel darüber, ob sie fähig sind, die Dinge beim Namen zu nennen. Und zwar auch dann, wenn der entsprechende Klartext nicht gut mit dem eigenen Weltbild harmoniert.

Die Dinge beim Namen nennen

Wir können zum Beispiel diskutieren, ob es Grenzen überhaupt geben sollte. Und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen. Oder darüber, welche Schuld Marokko an diesem Ansturm hatte. Nicht nur, was den Grenzschutz angeht, der ja beidseitig funktionieren sollte. Sondern auch, was die Motivation der 60.000 Männer anbelangt – und ja, es waren fast ausschließlich Männer und nicht „Migrant*innen“, wie unter anderem die Tagesschau schrieb –, Ceuta zu stürmen.

„Man könnte sich ja auch mal fragen, warum tausende junge Menschen keine Lust haben, ihr Leben im Königreich Marokko zu verbringen – ohne Perspektiven, ohne Jobs und mit massiver Repression“, postete etwa ein bekannter Migrationsaktivist auf X. Ein legitimer Punkt. Gleichwohl rechtfertigt die Dysfunktionalität Marokkos – oder irgendeines anderen Landes dieser Erde – weder das Verhalten der anstürmenden Migranten in Ceuta noch allgemein die unkontrollierte und vielfach illegale Massenzuwanderung nach Europa und in ausgewählte EU-Mitgliedstaaten.

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Um es plastisch zu machen, weil in Deutschland schon wieder eine Hitzewelle kommt: Dass meine bescheidene Wohnung aufgrund von Bausubstanz, Lage sowie Flora und Fauna drumherum auch bei 35 Grad angenehm kühl bleibt, während der Nachbar ein Haus weiter in seiner Dachgeschosswohnung ohne Klimaanlage schwitzt, gibt ihm nicht das Recht, zuerst die Haustür und dann meine Wohnungstür einzutreten, um anschließend in meinem Bettchen zu schlafen und von meinem Tellerchen zu essen. Weder ich noch mein Vermieter sind für seine Hitzesituation zuständig, sondern er und sein Vermieter. 

Ich weiß, das klingt ein bisschen herzlos. Aber die Wahrheit ist doch: Wenn 60.000 Männer eine Grenze stürmen, um illegal auf die andere Seite zu gelangen, dann gibt es dafür nur ein wirklich passendes Wort. Und das heißt nicht „Ankunft“, wie vielfach zu lesen war, sondern Invasion. Und als eine solche sollte man den Grenzsturm in Ceuta auch bezeichnen – und sich von linken Politikern, linken Journalisten, linken Aktivisten und irgendwelchen Migra-NGOs bloß keine Euphemismen aufschwätzen lassen.

Der entscheidende Punkt

Was in Ceuta geschehen ist, war übrigens auch keine „Krise“ des europäischen Grenzschutzes, sondern ein astreiner Kontrollverlust der Europäischen Union. Mal wieder. Da hilft es auch nichts, wenn ausgerechnet ein Korrespondent der Welt meint, das Ganze irgendwie bürokratisch-theoretisch kleinreden zu müssen, indem er Folgendes auf X postete:

„Zur Aufklärung: Ceuta gehört nicht zum regulären Schengenraum. Wer auf das europäische Festland reisen will, unterliegt strengen Passkontrollen und braucht ein Schengenvisum. Es bestand also nie die Gefahr, dass die Marokkaner, die die Enklave gestürmt hatten, unkontrolliert nach Spanien und dann weiter in die EU-Länder hätten gelangen können.“

Das, lieber Kollege, war gar nicht der entscheidende Punkt. Also die Sorge, dass die Invasoren einfach unbehelligt weiter nach Europa stürmen könnten. Sie waren ja immer noch auf dem afrikanischen Kontinent. Entscheidend war und ist in der Ceuta-Debatte, wie die EU mit Menschen umgehen sollte, die sich illegal Zutritt zu ihrem Territorium verschaffen, und sei es zu einer Exklave.

Hier kommt nun erstens ein aktuelles Urteil des spanischen Gerichtshofs ins Spiel, das wohl auch der Anlass für diese Invasion war. Nämlich, dass auch Migranten, die auf dem Seeweg in die spanischen Exklaven Ceuta und Melilla gelangen, das Recht auf ein individuelles Asylverfahren haben. Und hier kommt zweitens die Migrationsrealität ins Spiel. Und die besagt tendenziell: Wer einmal in Europa ist, den bekommt Europa nicht mehr los.

Bürokratisch-theoretische Sicht der Dinge

Überhaupt erfreute sich die bürokratisch-theoretische Sicht der Dinge nach der Invasion von Ceuta einer überraschend großen Beliebtheit. Wahrscheinlich, weil selbst viele linke Zeitgenossen angesichts der kursierenden Bilder der Invasion merkten, dass man den Ansturm nicht so gut kleinreden konnte, wie man anderes gerne kleinredet. Als am Wochenende etwa die Regierung in Madrid behauptete, ein Großteil der Invasoren sei freiwillig zurückgekehrt, war die Sache für Linkstwitter quasi erledigt: Siehste! Alles unter Kontrolle! Alles wieder gut! 

Was allerdings himmelschreiender Unsinn ist. Nichts ist gut, meine Damen und Herren. Die Europäische Union hat einmal mehr bewiesen, dass sie einer originären Aufgabe nicht gerecht wird, dem Außengrenzschutz. Der Bundeskanzler hat einmal mehr bewiesen, dass seine Kommunikation desaströs ist. Bis Freitagmittag schwiegen Kanzler und Union, da war die Debatte schon in vollem Gange. Und die Menschen in Ceuta haben nicht nur mit dem Schock ihres Lebens als Bewohner der 80.000-Seelen-Exklave zu kämpfen, sondern auch mit vielen illegalen Migranten, die wohl immer noch in Ceuta sind.

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Denn auch das war für denjenigen, der die Debatte aufmerksam auf X verfolgte, interessant zu sehen: dass viele linkstwitternde Zeitgenossen gewisse, sagen wir, sprachliche Verständnisprobleme haben. Denn dass der Großteil der Invasoren von Ceuta wieder zurückgedrängt wurde oder die Invasion freiwillig beendet und sich zurückgezogen haben soll, heißt ja nicht, dass nicht trotzdem noch jede Menge Menschen dort sind, die gar nicht dort sein sollten.

Schließlich beginnt „ein Großteil“ von 60.000 Menschen bereits bei 30.000 plus eine Person. Und „fast alle“ seien zurückgekehrt, könnte immer noch hunderte oder gar tausende Personen nicht mit-meinen. Tatsächlich scheint in der spanischen Nordafrika-Exklave am Montag immer noch Chaos zu herrschen, wie unter anderem Apollo News berichtet. Was mich zu folgender These bringt: Der Kontrollverlust der EU bei der Migration dauert an. Und er beginnt schon auf X, wo sich vor allem Linkstwitter größte Mühe gibt, die Dinge bloß nicht beim Namen zu nennen. 

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Hans Jürgen Wienroth | Mo., 3. August 2026 - 14:46

Wir müssen die Ursache für die Migrationsströme nach Europa nicht beim spanischen Gerichtshof suchen, hat doch unser BVerfG., nachdem es das „auskömmliche Leben“ bereits 2010 als Menschenrecht nach §1 GG feststellte, 2012 dieses Recht auf alle sich in Deutschland aufhaltenden Personen erweitert. Die Ampel hat das mit ihrer „Turbo-Einbürgerung“ noch ergänzt. Dagegen scheint der Souverän in diesem Land machtlos.

Das Problem (der Seegrenze) für die EU ist, dass man auch Menschen (ohne Papiere) hinein- und sich frei bewegen lässt, von denen man nichts weiß. man könnte sie auch bis zur Legitimation in „Ankunftszentren“ festhalten. Aber wir dürfen diese Menschen ja nicht einmal nach Legitimationshinweisen durchsuchen, so unser höchstes Gericht. Macht dieses jetzt unsere Gesetze und bestimmt, wofür der Souverän zu arbeiten hat?

Maria Arenz | Mo., 3. August 2026 - 15:05

nicht endlich abschafft- und zwar national und nach EU-Recht- und so auch all den inzwischen vollends wild gewordenen nationalen und internationalen Gerichten den Stecker zieht, besteht nicht die leiseste Chance, die Invasion zu beenden. Asyl ist Gnadenrecht. Auf Gnade besteht aber nunmal kein Anspruch. Auch de lege lata- solange die Abschaffung des individuellen Asylrechts also noch nicht passiert ist- gibt es aber keinen Anspruch, sich selbst bei offensichtlich nicht gegebenen Asylgründen durch bis zu 5 Instanzen klagen zu können- wie in Deutschland. Das geht anderswo auch mit einer Gerichtsinstanz - was aber bei Massenandrang auch noch zuviel ist. Denn wenn sie erstmal da sind, wird man 90 % von ihnen nicht mehr los. Der Widersinn der Entscheidung des Obersten Spanischen Gerichts vom Juni hätte nicht schöner offengelegt werden können, als durch die zahlreichen Interviews mit den Glückssuchern, die dieser Tage in Endlosschleife zu sehen und zu hören waren.

Klaus Funke | Mo., 3. August 2026 - 15:06

wo Sie stehen. Ihre KI-Zensurmaschine ist ganz klar ein ideologisches Instrument. Ich war nicht aggressiv oder rüde im Ton. Nein, man darf die CIA und den Mossad und natürlich Kanzler Merz nicht kritisieren. Nein, verehrter Herr, hier erweisen Sie sich als Musterschüler des Herrn Mielke. Ein strammer Diener der Staatsideologie. Meinen Glückwunsch. Leider, ein Pinscher sind Sie in Wahrheit, ein Hündchen seines Herrn. Bravo!

mal abgesehen davon, dass ich soeben erst durch die Kommentare gehe, haben wir als Cicero keine Verpflichtung, jedem Blödsinn über jüdische Weltverschwörungen eine Plattform zu geben. Da hat die KI schon recht, den Schmarrn zurückzuhalten, bevor der Nächste mit den „Weisen von Zion“ ins Forum stolpert.

Beste Grüße 

Ben Krischke 

Ich hätte sowas gesagt? Pardon, jetzt werde ich deutlich: Sie spinnen! Ich sage zu Ihrer Zensurpraxis, die Sie vollmundig in Abrede stellten: Ist es auch Wahnsinn, so hat es doch Methode! Nein, Herr Krischke, Sie sind, ob Sie das nun zugeben oder nicht, ein willfähriger Teil des ideologischen Komplexes, in dem sich Teile der CDU, der FDP und der SPD behaglich eingerichtet haben, nach dem Motto "halb stütz ich sie, halb fördre ich sie!" Wir haben in der DDR lange genug Ideologie löffeln dürfen, dass wir unsere Pferde nicht am Gang kennen würden. Ich bin hier noch bei CICERO, weil ich hier ein paar vernünftige Leute kennengelernt habe, zu denen indes kaum ein Redakteur des Magazins gehört. Ich weiß, jetzt wird Herr Veit, dieser irrlichternde Geist, wieder über mich herfallen, um indem er mich niedermacht, bei Ihnen lieb Kind zu sein. Und klar, Israel darf man nicht kritisieren, das ist in der Alten BRD verbotenes Terrain. Warum? Ein leider durchsichtiges Motiv. Nee, Herr Krischke, go on.

Sie doch garnicht mehr..., das erledigen Sie doch komplett selber - früher oder später, nachdem Die sich evtl. mal eine gewissen Zeit 'zusammengerissen' haben... - durch genau solche Kommentarketten wie die hier... ... (s.o.) /🤣🤪✌

>> Man muss einfach nur warten... ... ...

[...aber Sie dürfen da jetzt ja aber nicht antworten... - Gelübde!! ☹ - you! make my day! - einfach unglaublich...]

Bitte raushalten! Herr Krischke ist Manns genug, um zu reagieren, wenn er es für richtig erachtet, oder zu schweigen, wenn er das für angemessener hält.

Thomas Veit | Mo., 3. August 2026 - 16:56

OCH TRETE HIRR DOCH NICHT FÜR HERRN KRISCHKE AN, bloß weil dieser wildgewordene Pinscher das verlautete, bitte sehr. Das hier geschriebene ist MEINE Meinung und nicht die Krischkes... - PUNKT!

Und die lasse ich mir nicht von Ihnen verbieten, bei allem Respekt. Nehmen Sie das bitte zur Kenntnis.

Wenn Herr Krischke schlau ist - mMn- wird er darauf! garnicht antworten..., oder eben doch...? - das wird er wohl selber entscheiden, ohne 'Schiedsrichter', nehme ich mal an..., da braucht wahrscheinlich weder der Herr Krischke und genauso wenig ich externe Ratschläge. Danke, Herr Hechinger.

Und Sie, was nehmen Sie diesbezüglich an?

"Musterschüler des Herrn Mielke." >> Herr Funke lebt!! Ein Funke-Klassiker..., was sonst. /👍 🤣🤣🤣

[Sorry, ich musste DAS kommentieren... - und PS: ich habe hier NIEMANDEM!! zugesagt ihn/sie zukünftig zu ignorieren und nicht mehr zu antworten... ... - kein! Gelübde, Herr Will - definitiv NICHT! @Funke-Team]

Thomas Veit | Mo., 3. August 2026 - 17:14

Niveaulos, genau wie ihre anderen Beiträge oben...

Und zu Ihrer Kenntisnahme: Herrn Krischke als 'Pinscher' zu titulieren ist eindeutig eine verbale Beleidigung, als "Musterschüler des Herrn Mielke." vermutlich auch. Und deutsche Gerichte kennen auch die übersetzte Bedeutung von 'Shut up!', was Sie hier bereits mir gegenüber wiederholt verwendet haben, Englisch hilft da nichts, aich wenn Ihr erregten Gemüt das offensichtlich annimmt, neben zudem: "Motherfucker", "Wicht", "Pudel" und noch einigen anderen direkten Beleidigungen... 🤔

>> Volkstümliches Sprichwort - kennen Sie?: 'Der Krug geht so lange zum Brunnen bis er bricht.' - oder war Ihnen das vielleicht garnicht bekannt, als Literat? Es ist Ihre Entscheidung, wie weit Sie da gehen wollen...

Maria Arenz | Mo., 3. August 2026 - 15:15

für den Anfang würde es in Sachen Instanzenzug schonmal reichen, wenn für Asylklagen keine Anwälte mehr auf Kosten des deutschen Steuerzahler beigestellt weden müssten. Einschließlich für einen neuen Instanzenzug, wenn ein rechtskräftig Ausreisepflichtiger sich nochmal durch alle Instanzen gegen seine Abschiebung wehren kann. Das z.B. schreibt auch das EU-Recht nicht vor. Die Meute von Anwälten, die sich -noch- in diesem Zweig des Asyl- Gewerbes gesund stoßen, könnten sich dann ja schonmal um Taxi-Lizenzen bemühen.

Es „fehlt“ nur, wer soll’s umsetzen das Richtige was Sie beschreiben ?
Diese Regierung aus Union & SPD ? Die nach dem hoffentlich baldigem Scheitern eine Koalition aus Union, Grünen & SPD & notfalls wenn alle Stricke reißen, und es reicht immer noch nicht gegen den blauen Elefanten , mit den SED Erben im Koalitionsbett nach erfolgten Neuwahlen? Was wird uns die Zukunft bringen, vor allem die unserer Kinder & Enkel & Urenkel ?
Was glauben Sie wie „kreativ“ die Argumentation der CDU nach den Wahlen in SA und die SPD in MV als Blaupause für die kommende BT Wahl sein wird ?
Was wir brauchen ? Eine deutsche Meloni, aber mindestens einen österreichischen Kurz der dieses Land wieder vom Kopf auf die Füße stellt !

Thomas Hechinger | Mo., 3. August 2026 - 15:31

Die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht noch an das Ende der Franco-Ära 1975. Der alte Diktator war krank, nicht mehr regierungsfähig und übertrug die Funktionen des Staatsoberhaupts an Kronprinz Juan Carlos.
Es war die Zeit, als die europäischen Kolonialreiche weitgehend Geschichte waren. Nur Spanien hielt noch an seiner Westsahara südlich von Marokko fest. Und Marokko war scharf auf das Wüstenterritorium. Ein wenig Land mehr ist immer gut für das Renommee eines Herrschers, dachte sich der gewiefte König Hassan II. Spanien wollte die Kolonie aber nicht Marokko übergeben. Da setzten sich Hunderttausende Marokkaner auf Geheiß ihres Königs nach Süden in Bewegung – Zivilisten, die nicht als Soldaten auftraten. Und Spanien mit seinen ungeklärten Machtverhältnissen reagierte hilflos und zog sich aus der Kolonie zurück, die anschließend von Marokko und Mauretanien übernommen wurde.
Irgendwie muß ich an diese alte Geschichte denken, wenn ich von der Ceuta-Invasion lese.

Markus Michaelis | Mo., 3. August 2026 - 15:37

Ich würde es auch nicht herausstellen, dass das eine Invasion war, gar von Zombies, wie Elon Musk nahelegt. Den Bildern folgend waren darunter viele fröhliche junge Männer. Millionen Menschen in der EU würden lieber mit diesen "Invasoren" zusammenleben, als mit Orban-Wählern, AfD-Wählern etc. (+ umgekehrt). Anderen geht es mehr um prinzipielle Menschheitswerte, die einzuhalten sind, wieder anderen mehr um nationale, kulturelle, religiöse, alle möglichen Aspekte.

Eine "Invasion" würde für mich heißen, dass klar feindliche Gruppen irgendein staatliches Gebilde stürmen, dessen Bewohner sich klar als ein dagegenstehendes "Wir" begreifen. Das ist doch in der EU nicht der Fall.

Bei Marokko (und vielen anderen Ländern) kann man sich die Frage stellen, welche Berechtigung Staaten haben, denen die Menschen mit solcher Wucht davonrennen wollen. Bei der EU+Einzelstaaten kann man sich die Frage stellen, ob es Sinn ergibt, wenn alle übereinander erschüttert sind, oder man sich besser trennt?

In Ergänzung meines Kommentars

https://www.cicero.de/comment/488400#comment-488400

könnte ich mir vorstellen, daß das Ganze nur ein Testlauf war. Mohammed VI. hat den Trick seines Vaters kopiert und zunächst mal 50.000 junge Männer nach Ceuta geschickt, getarnt als Flüchtlinge. Er konnte sehen: Spanien reagiert nicht, kein Militär, das auf die „Flüchtlinge“ schießen läßt, keine Luftwaffe, die marokkanische Ziele bombardiert. Und demnächst dann 500.000 junge Marokkaner, die in Ceuta und Melilla eindringen. Spanien braucht keine Angst zu haben, die wollen nicht aufs Festland, die wollen nur die beiden Städte übernehmen. Marokko wird sich großzügig zeigen und die 170.000 Spanier in den beiden Enklaven ausreisen lassen. Spanien kann dann zeigen, daß es auch Spanier als Flüchtlinge aufnimmt, auch wenn sie nicht übers Meer schwimmen (siehe Oberster Gerichtshof), sondern mit Flugzeugen gebracht werden.

Das ist jetzt eine kühne Theorie, vielleicht liege ich völlig daneben. Ein Gedanke eben.

Brigitte Miller | Mo., 3. August 2026 - 16:05

vollkommen richtig. Danke Herr Krischke‼️

Rainer Mrochen | Mo., 3. August 2026 - 16:20

Ich werde das Gefühl nicht los das hier eine Art Orchestrierung dieser ganzen Aktion vorliegt. Wer könnte allerdings an so etwas Interesse haben, am Interesse der Destabilisierung der EU, Europa und nichts anderes als eine Probe und Machtdemonstration von außerhalb ist es für mich gewesen. Ich will nicht spekulieren aber es gibt durchaus Machtinteressen und Rachegelüste ganz grosser Spieler im nahen Osten und Nordafrika. Jedenfalls scheint eines gelungen zu sein; Positionierung eines Teiles der EU bis hin zu offener Spaltung. Wer steht ganz links in der EU und wer rechts und wer sind die grössten Gegner im transatlantischen Verhältnis und die positiv gesinnten Befürworter? Solche Dinge kommen nicht von ungefähr. Hoppla, Verschwörung.

Wer hat den schlußendlich die EU Erweiterungsbefürworter gewählt ? Wer im Hinterzimmer gekungelt und vdL als EU Chefin & die „schöne“ Französin zu EZB Chefin gekürt ?und dies zugelassen ? Die eine hat jeden abgewrackten Staat aufgenommen, als kommende Krönung die Ukraine, und die andere dafür gesorgt, das das nötige Geld dafür gedruckt wird.
Genau wie die Urteile des Europäischen Gerichtshof der für pro Asyl und immer weitere Abschaffung nationaler Rechte steht.
Wer hat 16 Jahre Merkel, 3 Jahre Rot Grün Gelb, und nunmehr bereits wieder ein gutes Jahr GroKo gewählt trotz Wissen um die Brandmauer ? Das war der deutsche Wähler und nicht nur der, der die Verantwortung trägt und niemand sonst !
Mit freundlichen Grüßen a d Erf. Rep.

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