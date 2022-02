Witold Klaus ist Rechtswissenschaftler in Warschau und Herausgeber eines ausführlichen Berichts des politischen Bündnisses Grupa Granica vom Dezember 2021. In ihm wird die Öffentlichkeit über die Situation der Migranten an der polnisch-belarussischen Grenze informiert.

Herr Klaus, es ist außerordentlich schwierig, an verlässliche Informationen über die humanitäre Krise an der polnisch-belarussischen Grenze zu kommen. Wie ist es der NGO Grupa Granica gelungen, trotz der Nachrichtensperre eine detaillierte Recherche durchzuführen?

Zunächst einmal würde ich sagen, dass Grupa Granica keine NGO ist. Ich würde sie eher als eine soziale Bewegung bezeichnen. Wir versammeln einige NGOs, die Erfahrung in der Arbeit mit Migranten in Polen haben, sowie eine große Gruppe unabhängiger Aktivisten, die sich uns angeschlossen haben, und einige Einheimische. Und aufgrund dieser Vielfalt und Komplexität der Grupa Granica war es möglich, Feldforschung zu betreiben. In einem Teil des polnisch-belarussischen Grenzgebiets herrschte zunächst der Ausnahmezustand. Jetzt ist es eine Art Pseudo-Notstand, der es niemandem erlaubt, in dieses Gebiet zu gehen, der nicht dort wohnt.

Aber?

Da wir auch lokale Anwohner an Bord haben, verfügen wir über die Möglichkeit, von ihnen alle Informationen aus erster Hand zu erhalten. Sie sind es also, die durch den Wald gehen, Kontakt zu den Migranten aufnehmen, ihnen helfen und uns dann Bericht erstatten, damit wir unsere Datenbank erstellen können. Und natürlich konnten uns einige Migranten auch außerhalb dieser Zone über die Lage vor Ort berichten.

Ich habe den Bericht der Grupa Granica gelesen, in dem die belarussischen Behörden als ein „gut organisiertes Netzwerk von Schmugglern“ beschrieben werden. Was war der Auslöser für Belarus’ Vorgehen seit Juli 2021?

Es ist eine sehr gute Frage, was diese Situation ausgelöst hat. Es wurde alles von den belarussischen Behörden organisiert und orchestriert, und es begann schon viel früher, denn man konnte die ersten Symptome der potenziellen Krise zumindest ab Mai 2021 beobachten. Niemand weiß also, warum Lukaschenko die Krise ausgelöst hat.

Hat sich die Situation seit Dezember, als Sie den Bericht veröffentlichten, verändert?

Eigentlich nicht, muss ich sagen, obwohl die Zahl der Menschen, die die Grenze überschreiten, jetzt viel geringer ist. Aber es gibt immer noch einen Strom neuer Migranten nach Weißrussland, auch nach Russland, was eine ganz neue Route ist. Die Migranten in Belarus werden gewaltsam dazu gedrängt, die polnisch-weißrussische Grenze zu überqueren. Im Oktober und November hatten wir den Höhepunkt dieser Welle von Grenzübertritten, und wir haben eine neue Route durch Moskau, die nicht sehr stark frequentiert wird. Wir haben einige Menschen gesehen, die es geschafft haben, mit dem Flugzeug nach Moskau zu kommen, weil es zwischen Russland und einigen Ländern im Nahen Osten keine Visabeschränkungen gibt. Sie flogen also zunächst nach Moskau und nahmen dann ein anderes Transportmittel, um nach Belarus zu gelangen.

Welche Rolle spielt Lukaschenko dabei?

Alle diese Bewegungen werden von Lukaschenko kontrolliert. Das belarussische Regime hat alles unter Kontrolle. Sie identifizieren die Migranten sofort und organisieren dann den illegalen Grenzübertritt. Und ich muss sagen, dass sie die Menschen mit physischer Gewalt, mit Gewehren, Hunden und dergleichen dazu zwingen, die Grenze auf diesem Stück Land zu überschreiten. Sie werden von der belarussischen Grenzpolizei dorthin getrieben und dann auf polnisches Gebiet gedrängt. In Weißrussland werden die Migranten in einigen Militärgebieten in provisorischen Lagern untergebracht.

Ich habe den Eindruck, dass Polen die humanitäre Krise an seiner Grenze ausschließlich als einen politischen Konflikt mit Belarus ansieht und sich weigert, die schreckliche Situation der Migranten zur Kenntnis zu nehmen. Warum hat Polen dann trotzdem neuntausend Migranten nach Deutschland durchgelassen?

Wahrscheinlich sind es etwa 12.000 Migranten, die sich auf den Weg nach Deutschland gemacht haben. Und es zeigt, dass die Bemühungen der polnischen Regierung, die Grenze zu „schützen“, ziemlich unwirksam sind, trotz der Tatsache, dass etwa 15.000 Menschen in Uniform an der Grenze stehen und ein provisorischer Zaun aus Stacheldraht errichtet wurde. Und es gelingt vielen Menschen, nicht nur durch diese Zone zu gelangen, sondern auch durch ganz Polen nach Deutschland.

Welche Rolle spielt die EU hierbei?

Wie Sie beobachten konnten, hat die Europäische Kommission gerade in letzter Zeit verbal sehr stark auf die Verstöße der polnischen Regierung gegen die Grundprinzipien der Rechtsstaatlichkeit reagiert. Aber das gilt in diesem Ausmaß nicht für die Situation an der Grenze. In dieser Hinsicht ist die Europäische Kommission sehr zurückhaltend und weit davon entfernt, sich klar zu äußern, obwohl dort eindeutig eine Verletzung der Rechtsstaatlichkeit, europäischer Verfahrensrichtlinien und humanitärer Behandlungsinstrumente vorliegt.

Was meinen Sie konkret?

Im Dezember 2021 wurde ein Vorschlag vorgelegt, einige EU-Rechtsvorschriften vorübergehend zu ändern und Polen, Litauen und Lettland dabei zu helfen, die Situation an ihren Grenzen zu entschärfen. Aber niemand weiß, wie der aktuelle Stand dieses Vorschlags ist. Ich hoffe, dass er zurückgezogen oder aufgegeben wird, weil niemand daran interessiert ist, ihn zu unterstützen, am wenigsten die polnische Regierung.

Besonders wenn wir über Osteuropa sprechen, wird die Situation immer komplexer. Polen baut eine Grenzmauer für etwa 400 Millionen Dollar. Was denken Sie – wie kann sich diese veränderte Situation auf das Leben der Migranten an der Grenze auswirken?

Das hängt von einer Reihe von Faktoren ab. Zunächst einmal stellt sich die Frage, ob die Mauer überhaupt gebaut werden wird, denn es ist sehr wahrscheinlich, dass sie nicht errichtet werden kann. Und zwar aus rein geographischen Gründen. In einigen Gegenden ist es nicht möglich, etwas zu bauen, weil es Sumpfgebiete sind. Und ich muss sagen, dass die Kategorisierung der Migranten hier ebenfalls eine Rolle spielt. Für mich ist ganz klar, dass die polnischen Behörden die Migranten ausgrenzen, und das wird sehr deutlich, wenn man die aktuelle Situation mit den Weißrussen vergleicht, die im Jahr 2020 aus ihrem Land geflohen waren. Die Menschen aus Belarus wurden mit offenen Armen empfangen. Ich weiß, das ist eine ziemlich harte Aussage, aber ich denke, die Behauptung ist wahr, dass die polnische Regierung von einer rassistischen Ideologie geleitet wird: Sie grenzt Migranten aufgrund ihrer Hautfarbe aus. Es wird eine klare Unterscheidung zwischen Wirtschaftsmigranten getroffen, vor allem aus der Ukraine und Weißrussland, und Flüchtlingen, die hauptsächlich aus Tschetschenien und Tadschikistan kamen und jetzt aus dem Nahen Osten, Afghanistan und einigen afrikanischen Ländern stammen.

Es ist sehr wichtig, dass Sie auch die Flüchtlinge aus Tadschikistan und Tschetschenien erwähnen, denn ich habe nicht den Eindruck, dass über ihr Schicksal in den deutschen Medien angemessen berichtet wird. Könnten Sie bitte etwas ausführlicher auf sie eingehen?

Ab 2021 haben wir nicht mehr so viele von ihnen gesehen. Flüchtlinge aus Tschetschenien waren die größte Gruppe von Asylbewerbern in der polnischen Geschichte, und sie begannen in den späten 1990er-Jahren oder seit den frühen 2000er-Jahren, nach Polen zu fliehen, und kamen dann bis 2020. Die Pandemie hat also die Bewegung gestoppt, weil die Grenze für sie vollständig abgeriegelt wurde. Es gab keine Möglichkeit, die Grenze illegal zu überschreiten und um Asyl zu bitten, da die polnischen Grenzbeamten Asylbewerber nicht ins Land ließen.

Welche Probleme gibt es noch?

Andere Probleme, die im Zusammenhang mit dem Schutz von Asylbewerbern und Flüchtlingen immer noch bestehen, sind folgende: fehlende Integrationskurse, einschließlich Berufs- und Sprachkursen; alles, was ihre Schwierigkeiten, vor allem bei der Unterbringung, lindern könnte. Die meisten tschetschenischen Familien sind recht zahlreich, etwa sechs Personen oder mehr. Daher ist es sehr schwierig, eine günstige Unterkunft zu finden, und sie haben mit Geldproblemen zu kämpfen. Das System ist nicht darauf vorbereitet, sie in die polnische Gesellschaft zu integrieren, obwohl die Zahl der in Polen dauerhaft bleibenden Flüchtlinge nie sehr hoch war.

Warum?

Eine große Zahl von Asylbewerbern flüchtete in andere westeuropäische Länder, darunter Deutschland als größtes Zielland. Zu denjenigen, die in Polen leben, kommen noch die Afghanen hinzu, die die polnische Regierung 2021 aus Afghanistan evakuiert hat. Insgesamt handelt es sich um etwa zweieinhalb- bis dreitausend Menschen. Der größte Zustrom von Asylbewerbern fand 2013 statt, und zwar handelte es sich um 15.000 Migranten. Das war die höchste Zahl von Menschen, die in Polen Asyl beantragten.

Und nun blickt die Welt auf den Krieg in der Ukraine. Glauben Sie, dass die EU auf einen großen Zustrom von weiteren Flüchtlingen aus der Ukraine vorbereitet ist?

Nein. Und ich denke, dass die EU auf keinen Zustrom einer großen Zahl von Einwanderern aus jedwedem Gebiet oder Land vorbereitet ist. Die Staats- und Regierungschefs der EU haben die Lektion von 2015 nicht gelernt. Wir haben zwar einige Rechtsinstrumente, wie den sogenannten „vorübergehenden Schutz“, aber sie wurden in der Praxis noch nie angewendet. Es fehlt der politische Wille, sie umzusetzen. Weder die Europäische Kommission noch die Mitgliedstaaten haben eine Vorstellung davon, wie sie mit der großen Zahl von Einwanderern umgehen sollen, die in das Gebiet der EU kommen. Ich weiß, dass die polnischen Behörden einige Vorbereitungen treffen, um Menschen aufzunehmen, die aus der Ukraine fliehen. Aber wie erfolgreich das sein wird, ist eine andere Frage. Meiner Meinung nach ist die polnische Regierung entschlossen, die Grenzen für die Ukrainer zu öffnen. Wenn wir von Millionen von Menschen sprechen, die aus der Ukraine fliehen, ist es unmöglich, einen so großen Zustrom von Menschen aufzuhalten.

Mit welchen Folgen?

Wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass die Europäische Union von Ländern umgeben ist, deren politische Lage nicht sehr stabil ist, und dass wir außerdem darauf vorbereitet sein sollten, dass aufgrund des Klimawandels Einwanderer in großer Zahl kommen werden. Dennoch haben wir als europäische Gesellschaft noch nicht einmal eine Diskussion darüber begonnen, wie wir darauf reagieren sollen und wie wir die ankommenden Migranten unterbringen werden.

Das Gespräch führte Nathan Giwerzew.