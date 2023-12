Herr Patzelt, werfen wir einen Blick in die Ukraine: Es wird gerne behauptet, dass die Zeit für Russland arbeitet. Ob das so eindeutig ist, wie es gerne behauptet wird – zumal diese Einschätzung gut zur ungarischen Position passt – darf in Frage gestellt werden. Denn die Kriegsmüdigkeit betrifft Russland auch. Im russischen Fernsehen ist es beispielweise kein Tabu mehr, die Kriegsführung im selben Ton zu kritisieren, wie es Prigoschin und Kadyrow am Anfang gemacht hatten. Es ist nun mal in jedem Krieg so, dass ob und wann es zu diplomatischen Verhandlungen kommt, maßgeblich davon abhängt, was auf dem Schlachtfeld passiert. Wie stellt sich die Fidesz-Regierung bzw. Orbán einen Frieden vor? Welche Sicherheitsgarantien soll die Ukraine bekommen? Wer bezahlt den Wiederaufbau? Und wie sollen die Ukrainer ihre verschleppten Kinder aus Russland zurückbekommen?