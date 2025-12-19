Maya Azzam ist als Angehörige der drusischen Minderheit in Suweida geboren und aufgewachsen. Sie floh im Zuge des syrischen Bürgerkriegs nach Deutschland und macht sich in den sozialen Medien für die Sichtbarmachung der Angriffe auf Drusen stark.

Frau Azzam, am 8. Dezember jährte sich der Sturz des Assad-Regimes zum ersten Mal. Wie war die Stimmung innerhalb der drusischen Community?

Ein Freund von mir aus Suweida hat es folgendermaßen ausgedrückt: „Ich bin für euch glücklich, aber nicht mit euch.“ Denn auf Assad folgte mit der HTS eine Kraft, die uns umbringen will – wie sollen wir da feiern? In Suweida ist man diesem ersten Jahrestag mit gemischten Gefühlen begegnet. Einerseits sind wir froh, dass die Assad-Diktatur gestürzt wurde. Dieses Regime hat so vielen Syrern unermessliches Leid zugefügt, Menschen wurden gefoltert und ermordet, und unzählige gelten noch heute als vermisst.

Oft wird behauptet, die Drusen hätten unter der Assad-Diktatur nicht gelitten und sie sogar befürwortet, aber das stimmt nicht. In Suweida gab es regelmäßige Oppositionsdemonstrationen, und viele Drusen haben sich während des Bürgerkriegs geweigert, in der Armee zu kämpfen, weil man dort dazu gezwungen worden wäre, andere Syrer umzubringen.

Andererseits ist das, was nach Assad kam, für die Drusen keine Verbesserung: Die HTS ist eine Terrorgruppe, die uns nicht anerkennt und umbringen will. Auf den Demonstrationen und Siegesfeiern zum Sturz Assads wird das übrigens nicht nur nicht erwähnt, sondern sogar teilweise offen gefeiert. Das betraf nicht nur die Massaker in Suweida, sondern auch jene an der Küste (Im März 2025 fanden an der Küste im Nordwesten Syriens Massaker an der Minderheit der Alawiten statt; Anm. d. Red.). Einer solchen Regierung können wir nicht vertrauen.

Was genau hat sich im Juli in Suweida ereignet?

Beduinen und Mitglieder der HTS-Miliz, die im Moment die Übergangsregierung in Syrien stellt, haben ein Massaker an der drusischen Bevölkerung verübt. Sie drangen in die Stadt Suweida sowie in umliegende Dörfer ein und begingen dort tagelang schwerste Verbrechen an der Zivilbevölkerung. Vorangegangen waren lokale Spannungen zwischen Beduinen und Drusen, die von der Regierung als Vorwand genutzt wurden, um einzugreifen und ihre Männer eine regelrechte ethnische Säuberung durchführen zu lassen. Selbst das Krankenhaus wurde angegriffen.

Berichten zufolge sind mehr als 1000 Menschen dabei gestorben, das entspricht ungefähr einem Prozent der Bevölkerung. Zudem wurden mehr als 30 Ortschaften rund um Suweida zerstört, rund 192.000 Menschen sind dabei vertrieben worden. Mehr als 100 Frauen und Kinder gelten immer noch als entführt, man weiß bis heute nicht, was mit ihnen geschehen ist und wo sie sind.

Wie gingen die Angreifer dabei vor?

Den Menschen in Suwaida wurde zu Beginn suggeriert, ihnen würde nichts getan werden. Wer seine Waffe abgebe, habe nichts zu befürchten. Tatsächlich wurden wehrlose Zivilisten ermordet. Um drusische Männer gezielt zu demütigen, wurde ihnen der Schnurrbart mit Gewalt abrasiert oder ausgerissen. Diese Bärte gelten bei uns Drusen als Zeichen der Würde. Die Täter wussten das – es ging ihnen nicht nur ums Töten, sondern auch um bewusste Entwürdigung. Es gibt Berichte von unvorstellbarer Gewalt, schwersten Misshandlungen und Vergewaltigungen. Menschen sind bei lebendigem Leib verbrannt worden, ganze Familien wurden öffentlich hingerichtet. Von all dem gibt es auch Videomaterial – viele Terroristen und Clankämpfer waren stolz auf ihre Taten, sodass sie die Filme mit anderen in WhatsApp- oder Telegram-Gruppen geteilt haben. Auf einem Mitschnitt ist beispielsweise zu sehen, wie junge Männer dazu gezwungen werden, von einem Balkon in die Tiefe zu springen.

Wie gestaltet sich das Verhältnis zwischen Drusen und Beduinen nach all diesen Ereignissen?

Vor dem Massaker haben Drusen und Beduinen in Suweida als Nachbarn gewohnt, es gab also sehr viele Verbindungen zwischen ihnen. Diese menschlichen Beziehungen sind jetzt schwer geschädigt, wenn nicht sogar vollständig zerstört. Beduinen aus der Stadt konnten den Angreifern genau sagen, wer wo wohnt, welcher Druse wohlhabend ist oder ein Ladengeschäft besitzt, das man plündern kann. Nach diesem Vertrauensbruch werden die Beziehungen sich in naher Zukunft wohl kaum wiederherstellen lassen.

Welche Konsequenzen hat das Massaker bis heute?

Momentan gibt es einen Waffenstillstand, der jedoch immer wieder gebrochen wird. Suweida ist faktisch belagert. Straßen sind blockiert, Checkpoints, die Leute passieren müssen, um Güter in die Stadt zu bringen, sind lebensgefährlich. Es herrscht ein Mangel an Lebensmitteln, Strom und Medikamenten. Menschen sterben an behandelbaren Krankheiten.

Eine weitere Folge ist, dass viele Menschen in Syrien jetzt das Gefühl haben, offen sektiererisch agieren zu können. In der Öffentlichkeit wird dazu aufrufen, Drusen zu töten. Indem behauptet wird, dass der Konflikt von drusischer Seite ausgegangen sei, wird diese Gewalt legitimiert. Es kommt auch jetzt immer wieder zu Zwischenfällen, bei denen Drusen ermordet werden. Studenten trauen sich aus Angst vor Übergriffen teilweise nicht mehr an die Universitäten, sodass sie ihr Studium nicht fortführen können.

Die psychischen Folgen all dessen sind enorm. Kinder haben mitansehen müssen, wie ihre Eltern ermordet wurden. Viele Menschen sind schwer traumatisiert.

Woher kommt der Hass auf Minderheiten innerhalb der syrischen Gesellschaft?

Es wurde ein Narrativ aufgebaut, wonach einige Minderheiten – darunter Christen, Alawiten und Drusen – unter dem Assad-Regime relativ gut gelebt hätten, während alle Sunniten (Anm. d. Red.: Sunniten stellen in Syrien mit ca. 75 Prozent die Mehrheit der Bevölkerung) die eigentlichen Opfer gewesen seien. Besonders in Bezug auf die Alawiten, die auch manchmal als „Regime-Reste“ diffamiert werden, wird das pauschal geglaubt. Von den Drusen wird zwar nicht unbedingt angenommen, dass sie mit dem Assad-Regime unter einer Decke steckten, aber dass sie im Gegensatz zum Rest der Bevölkerung zumindest unter dem Krieg nicht wirklich gelitten hätten. Rachegefühle spielen also auch eine Rolle. Es wird alles extrem vereinfacht und dieses Narrativ als Propaganda missbraucht – bis es dann seine tödliche Wirkung entfaltet, wie wir im Juli erleben mussten.

Die Aktivistin Maya Azzam / privat

Wie hat die HTS-Regierung offiziell auf das Massaker reagiert?

Zu Beginn wurde eine Beteiligung an den Morden schlicht geleugnet. Die Regierung hat das alles als religiösen Konflikt zwischen Drusen und sunnitischen Beduinen dargestellt. Diese beiden Gruppen sind in der Provinz und Stadt Suweida beheimatet, und es gab durchaus immer wieder Probleme zwischen ihnen. Dennoch leben sie seit hunderten Jahren zusammen, und obwohl es immer wieder Spannungen gab, hat es nie etwas gegeben, das auch nur ansatzweise mit den Ereignissen im Juli 2025 vergleichbar wäre. Die Regierung hat diesen aufflammenden Konflikt genutzt, um sich an den Massakern zu beteiligen. Dabei waren nachweislich nicht nur HTS-, sondern auch IS- und Hamas-Mitglieder involviert.

Die Regierung hat hier auch teilweise widersprüchlich agiert – zum Beispiel wurde zuerst behauptet, bei dem Massaker seien keine Frauen entführt worden, und später hat man sich als „Befreier“ einiger dieser Entführten inszeniert. Drusen wurden außerdem als Separatisten und Zionisten bezeichnet, womit die Übergriffe rechtfertigt wurden. Es wurde sehr viel Propaganda verbreitet, um uns nicht als Opfer, sondern als Verräter darzustellen.

„Zionisten“, weil das israelische Militär Luftangriffe auf die HTS-Regierungstruppen geflogen ist, als diese Suweida angriffen.

Genau. Hätte es diese Intervention vonseiten Israels nicht gegeben, wären noch sehr viel mehr Menschen umgekommen. In der drusischen Gemeinschaft ist man deshalb sehr dankbar. Es gibt jedoch auch Stimmen, die der Meinung sind, dass das alles noch schwieriger macht – Suweida will sich schließlich nicht vom Rest des Landes abspalten, sondern ein Teil Syriens bleiben – aber eben gleichberechtigt, in Frieden und Sicherheit. Ohne eine gewisse Form der Selbstverwaltung und Unabhängigkeit von der gegenwärtigen Regierung ist das nicht möglich.

Übrigens zeigt sich auch hier wieder die Doppelmoral vieler: Als vor einigen Wochen im Internet ein Video auftauchte, auf dem einige syrische Drusen eine Israel-Flagge hochhielten, folgte ein riesiger Shitstorm – von denselben Leuten, die kein einziges Wort haben verlauten lassen, als Drusen massakriert wurden.

Wie ist vor diesem Hintergrund die Losung „Syrien ist eins“ zu verstehen, die man heutzutage oft hört?

Theoretisch gesehen sollte das ja eigentlich stimmen – es wäre wünschenswert, dass alle Syrerinnen und Syrer eine Einheit bilden. Das würde allerdings bedeuten, dass niemand wegschaut, wenn Alawiten und Drusen massakriert oder christliche und kurdische Menschen unterdrückt und getötet werden. Diese Parole wird allzu oft missbraucht, etwa wenn Drusen als Verräter diffamiert werden, weil sie angesichts ihrer Erfahrungen auf mehr Selbstverwaltung pochen.

Diejenigen, die uns auslöschen wollen und Gewalt befürworten, skandieren zwar „Syrien ist eins“, sagen aber gleichzeitig „Al-Jolani ist unser Präsident“. Jolani (Anm. d. Red.: syrischer Interimspräsident, Anführer der HTS-Miliz), der Al-Qaida angehört hat! Wie kann Syrien eins sein unter einer solchen Regierung? Für Drusen ist dieser Satz daher wie ein Schlag ins Gesicht.

Sie verwenden ganz bewusst den Namen al-Jolani statt al-Scharaa, wie er sich mittlerweile nennt.

Al-Scharaa existiert für mich nicht – er bleibt ein Terrorist. Dass er jetzt einen Anzug trägt, ist kein Beweis dafür, dass er seine Identität geändert oder seine Überzeugungen abgelegt hätte. Ich glaube auch nicht, dass die HTS Syrien „befreit“ hat. Das war ein Prozess, der Jahre gedauert hat, nicht nur elf Tage. Man muss auch den internationalen Kontext berücksichtigen: Der Iran war geschwächt, Israel hielt sich zurück. Nur deshalb war die HTS so schnell so erfolgreich.

Haben die Drusen in Syrien auch Solidarität erfahren?

In Syrien selbst kann es aufgrund der Repressionen durch die Übergangsregierung gefährlich sein, Solidarität zu demonstrieren – es herrscht keine Meinungsfreiheit. Hinzu kommt, dass die Ereignisse medial häufig falsch dargestellt werden: Drusen werden als Verräter präsentiert, und das Massaker wird als religiöser Konflikt zwischen Drusen und Beduinen beschrieben, den angeblich die Drusen ausgelöst hätten. Es gab zwar einen Trend in den sozialen Medien, bei dem Menschen ein Blatt in die Kamera gehalten haben, auf dem Solidarität ausgedrückt wurde – das betraf aber nicht die Mehrheit der Leute, die aus Angst oder Ignoranz geschwiegen hat.

Wie erleben Sie die Situation in der Diaspora?

Wir erleben leider viel Hass, auch hier in Deutschland und Europa. Wenn ich dieser Tage höre, dass mein Gegenüber ebenfalls aus Syrien stammt, gehe ich innerlich erst einmal einen Schritt zurück – aus Angst davor, im nächsten Moment zu hören, dass die Person Drusen verachtet und ihre Ermordung rechtfertigt.

Das spielt sich sowohl online als auch offline ab: Ich bekomme viele Hasskommentare, vor allem von Syrern, die außerhalb Syriens leben. Daneben wurden wir hier in Deutschland auf Demonstrationen gewalttätig angegriffen. Man hat uns mit Glasflaschen beworfen und mehrfach attackiert, sodass die Polizei eingreifen musste. Ich wurde auch schon einmal in der Öffentlichkeit von jemandem verfolgt, der meine Kette mit dem fünffarbigen Sternen-Anhänger, der ein drusisches Symbol ist, bemerkt hat.

Stimmen aus der nicht-drusischen syrischen Diaspora, die die Massaker klar verurteilen, haben wir leider vermisst. Es gab sie zwar, aber viel zu wenig.

Das Gespräch führte Carolina Kaube.