Tankred Stöbe ist Intensiv- und Notfallmediziner und arbeitet als Stationsarzt an der Berliner Klinik Havelhöhe. Seit 18 Jahren unterbricht Stöbe immer wieder seine dortige Tätigkeit, um für Ärzte ohne Grenzen in Krisengebieten zu arbeiten. Unter anderem war er im Südsudan, in Uganda, Libyen, Nepal und im Jemen, teilweise mitten in virulenten Bürgerkriegen. Von 2007 bis 2015 stand er als Präsident der deutschen Sektion von Ärzte ohne Grenzen vor. Von 2015 bis 2018 war er Mitglied des internationalen Vorstandes von Médecins sans Frontières.

Herr Stöbe, seit 18 Jahren unterbrechen Sie immer wieder ihre reguläre Tätigkeit als Notarzt in Deutschland, um für die Organisation Ärzte ohne Grenzen an Einsätzen in Krisengebieten teilzunehmen. Zuletzt waren Sie im Jemen, bereits im Zeichen der Corona-Pandemie. Reicht Ihnen der gerade aktuell sehr angespannte Arbeitsalltag in einer deutschen Intensivstation nicht als berufliche und menschliche Herausforderung?