Interimsregierungschefin Nepals Sushila Karki - Mit 73 Jahren Favoritin der Jugend

Seit dem Umsturz im September wird Nepal erstmals von einer Frau regiert. Die von der „Generation Z“ ausgewählte Richterin Sushila Karki steht vor enormen Aufgaben. Bevölkerungsgruppen und Strömungen wollen mitbestimmen – einen echten Plan für die Zukunft gibt es noch nicht.