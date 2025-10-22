Interimsregierungschefin Nepals Sushila Karki

- Mit 73 Jahren Favoritin der Jugend
Seit dem Umsturz im September wird Nepal erstmals von einer Frau regiert. Die von der „Generation Z“ ausgewählte Richterin Sushila Karki steht vor enormen Aufgaben. Bevölkerungsgruppen und Strömungen wollen mitbestimmen – einen echten Plan für die Zukunft gibt es noch nicht.
Erster Test: bestanden. „Karki-Regierung erhält viel Lob für Katastrophenmanagement“, titelte die Kathmandu Post am 6. Oktober. Nach Tagen ungeheurer Niederschläge in Nepal war es nahe der Grenze zu Indien zu Erdrutschen und Überflutungen gekommen, schnell waren 44 Todesfälle bestätigt. Wobei man wohl sagen muss: „nur“ 44. Denn laut Experten hatte die neue Regierung sehr rasch reagiert. Bei ähnlichem Extremwetter im Jahr zuvor hatte es viel mehr Opfer gegeben.
So dürfte Sushila Karki, die an jenen Katastrophentagen das erste Mal die Gelegenheit hatte, in ihrer neuen Rolle entweder sehr alt auszusehen oder zu glänzen, insgeheim tief durchgeatmet haben. Auf der 73-jährigen Juristin ruhen nämlich Erwartungen, die insgesamt noch viel größer sind als die Aufgabe, aus Naturkatastrophen keine humanitären Krisen erwachsen zu lassen. Seit Mitte September ist Karki Interimsregierungschefin ihres Landes, und zwar ohne jede Vorbereitung auf dieses Amt.
