Interimsregierungschefin Nepals Sushila Karki
Sushila Karki / Illustration: Marco Wagner

Interimsregierungschefin Nepals Sushila Karki Mit 73 Jahren Favoritin der Jugend

Seit dem Umsturz im September wird Nepal erstmals von einer Frau regiert. Die von der „Generation Z“ ausgewählte Richterin Sushila Karki steht vor enormen Aufgaben. Bevölkerungsgruppen und Strömungen wollen mitbestimmen – einen echten Plan für die Zukunft gibt es noch nicht.

VON FELIX LILL am 9. November 2025 4 min

Autoreninfo

Dr. Felix Lill ist Buchautor und berichtet für rund 50 deutschsprachige Medien über Ost- und Südostasien. Zudem ist er Co-Host des Podcast „Asien-Copy-Paste: Die Vorbilder und Nachahmer dieser Welt“.

So erreichen Sie Felix Lill:

Zur Artikelübersicht

Erster Test: bestanden. „Karki-Regierung erhält viel Lob für Katastrophenmanagement“, titelte die Kathmandu Post am 6.Oktober. Nach Tagen ungeheurer Niederschläge in Nepal war es nahe der Grenze zu Indien zu Erdrutschen und Überflutungen gekommen, schnell waren 44 Todesfälle bestätigt. Wobei man wohl sagen muss: nur 44. Denn laut Experten hatte die neue Regierung sehr rasch reagiert. Bei ähnlichem Extremwetter im Jahr zuvor hatte es viel mehr Opfer gegeben.

So dürfte Sushila Karki, die an jenen Katastrophentagen das erste Mal die Gelegenheit hatte, in ihrer neuen Rolle entweder sehr alt auszusehen oder zu glänzen, insgeheim tief durchgeatmet haben. Auf der 73-jährigen Juristin ruhen nämlich Erwartungen, die insgesamt noch viel größer sind als die Aufgabe, aus Naturkatastrophen keine humanitären Krisen erwachsen zu lassen. Seit Mitte September ist Karki Interimsregierungschefin ihres Landes, und zwar ohne jede Vorbereitung auf dieses Amt.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.