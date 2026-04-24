- Der Hochmut des Elfenbeinturms
Das Auswärtige Amt lädt zur „Indien-Kompetenz“ – und ein Göttinger Professor verweigert den Dialog. Seine Absage ist kein „ziviler Ungehorsam“, wie er behauptet. Sie ist ein Zeugnis links-akademischer Selbstgerechtigkeit.
Es beginnt mit einer E-Mail vom Referat „AP04“ des Auswärtigen Amtes. Was für die meisten Wissenschaftler ein Angebot zum Dialog wäre, ist für den Göttinger Historiker Ravi Ahuja der Auslöser für eine öffentliche Inszenierung der Verweigerung. In einem Beitrag für den Tagesspiegel begründet er wortreich, warum er dem Ruf zur Vernetzung der „Indien-Kompetenz“ nicht folgen wird. Was Ahuja zum „zivilen Ungehorsam“ in der Tradition Gandhis verklärt, entpuppt sich bei genauerer Lektüre als eine Mischung aus gekränkter Eitelkeit, historischer Verzerrungen und einer gefährlichen Blindheit gegenüber den Notwendigkeiten staatlichen Handelns.
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