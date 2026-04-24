Postkolonialismus und Außenpolitik - Der Hochmut des Elfenbeinturms

Das Auswärtige Amt lädt zur „Indien-Kompetenz“ – und ein Göttinger Professor verweigert den Dialog. Seine Absage ist kein „ziviler Ungehorsam“, wie er behauptet. Sie ist ein Zeugnis links-akademischer Selbstgerechtigkeit.