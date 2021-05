Derzeit arbeiten Wissenschaftler in der ganzen Welt daran, mehrere Coronavirus-Varianten zu erforschen, die momentan in Indien zirkulieren. Dort hat bekanntlich eine heftige zweite Pandemie-Welle verheerende Schäden angerichtet, zumal die dortigen Behörden weitgehend hilflos agierten. Das Land verzeichnete zum Stichtag 9. Mai fast 400.000 Neuinfektionen – womit sich die Gesamtzahl auf mehr als 22 Millionen Infizierte erhöhte.

Nun mehren sich die Hinweise darauf, dass eine Variante namens „B.1.617“, die erstmals in Indien entdeckt wurde, möglicherweise schneller übertragbar ist und der Immunität zudem besser ausweichen kann als die bisherigen Varianten. Tierversuche weisen ferner darauf hin, dass diese Variante schwerere Krankheiten verursachen kann als die bisherigen Verläufe von Covid-19. Die Wissenschaftler wollen deshalb herausfinden, ob diese und andere Varianten weitere Wellen auslösen könnten und welche Gefahr sie weltweit darstellen.

Am vergangenen Montag hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) „B.1.617“ als „besorgniserregende Variante“ eingestuft. Mutanten werden von der WHO so eingestuft, wenn es Hinweise darauf gibt, dass sie sich schneller ausbreiten, schwerere Erkrankungen verursachen oder eine zuvor erworbene Immunität besser überwinden als bereits zirkulierende Versionen des Virus. Schon am 7. Mai erklärte die britische Regierung den Subtyp „B.1.617.2“ zu einer besorgniserregenden Variante in Großbritannien. Sie gab bekannt, dass die Zahl der registrierten „B.1.617.2“-Infektionen im Land innerhalb einer einzigen Woche von 202 auf 520 gestiegen war.

Die Publikation Nature hat sich mit dem Thema ausführlich auseinandergesetzt. Den ganzen Artikel finden Sie hier.