„Wir müssen der Realität ins Auge schauen“, sagte der vergangene Woche zurückgetretene Kurzzeit-Kanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) Mitte November bei einer der vielen Pressekonferenzen, die die österreichische Regierung in den letzten 20 Monaten abgehalten hat. Dieser Pressekonferenz wohnte verglichen zu zahlreichen vorherigen aber eine besondere Brisanz inne: Denn Schallenberg verkündete nicht nur den erneuten Lockdown für das gesamte Land, er teilte auch mit, dass in Österreich ab Februar kommenden Jahres eine landesweite Impfpflicht gelten werde – Österreich wurde damit schlagartig zum Vorreiter in Europa. Der Ex-Kanzler begründete den Schritt damit, dass trotz intensiver Bemühungen nicht genug Menschen zu einer Impfung zu bewegen gewesen seien. Und zog anschließend die direkte Verbindung von der niedrigen Impfquote im Land zu den vollen Intensivstationen.