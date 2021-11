Die Tränen sind echt, der Schmerz ebenfalls und das Video von Louise Akester, das sie auf TikTok gepostet hat, auch: „Ich habe mich von allen, die ich so lange gepflegt habe, verabschieden müssen.“ 14 Jahre hat sie im Pflegeheim Alderson House in Hull gearbeitet. Ihre Maske hängt unter dem Kinn, die 36-jährige Krankenpflegerin sitzt in ihrem Auto und schluchzt. „Ich verstehe nicht, warum diese verdammte Regierung uns das antut.“

In ihrem Hitvideo, das bereits 168.000-mal angeklickt wurde, sagt sie nicht, warum sie sich nicht impfen lässt. In einem der vielen Fernsehinterviews, die die Impfskeptikerin in den vergangenen Tagen gegeben hat, verrät Louise Akester jedoch, dass sie trotz aller wissenschaftlichen Studien, die den zugelassenen Covid-Impfstoffen Effizienz und Ungefährlichkeit bescheinigen, der Impfung nicht traut. „Außerdem bin ich jung und gesund, und ich hatte bereits Covid mit milden Symptomen.“

Kampf den Impfskeptikern

Die britische Regierung hat den Impfskeptikern den Kampf angesagt. Der 11. November war im buchstäblichen Sinne der Stichtag. Nur wer zweimal geimpft ist, darf jetzt noch in privaten Pflegeheimen arbeiten. Ab dem kommenden Frühling gilt diese Regel auch für den öffentlichen Gesundheitsdienst NHS.

Hintergrund der von Gesundheitsminister Sajid Javid verhängten Maßnahme ist eine dramatische Zahl: 43.000 Menschen sind in privaten Pflegeheimen seit dem Beginn der Covid-Pandemie gestorben. Vor allem zu Beginn im Frühling 2020 hatte die Regierung zu spät reagiert und viel zu wenig zum Schutz der oft älteren und gebrechlichen Bewohner getan. Das mangelhaft geschützte Pflegepersonal versorgte Menschen, die oft infiziert von einem Krankenhausaufenthalt ins Pflegeheim zurückgekehrt waren. Besucher brachten neben Kuchen auch Covid mit. Das Coronavirus verbreitete sich in den Care Homes rasend schnell. Mit tragischen Folgen. Ganze Stockwerke leerten sich damals, weil die Hilfe für Erkrankte zu spät kam.

Für Großbritannien sind die Erinnerungen an die Tragödien in den Pflegeheimen so traumatisch wie in Italien die Bilder aus Bergamo, als die norditalienische Stadt im März 2020 die Kontrolle über die Pandemie verloren hatte. Deshalb will man in diesem Winter vorbauen und nur Geimpfte zu den Verletzlichsten in der Gesellschaft lassen. „Wenn wir diese Maßnahme nicht ergreifen, gefährden wir tausende Pflegekräfte, die sich infizieren und die dann ihre gebrechlichen Patienten anstecken könnten“, erklärte Minister Sajid Javid bei seiner Morgenrunde durch die Radiostationen am Donnerstag. „Das Virus ist ja immer noch da draußen.“

Acht Prozent könnten den Job hinschmeißen

Derzeit infizieren sich 40.000 Briten pro Tag mit Covid. Die Infektionszahlen sind über die vergangenen zwei Wochen gesunken. Das kann damit zusammenhängen, dass es gerade Schulferien gab. Außerdem, wie der deutsche Virologe Christian Drosten von der Charité in Berlin vor Kurzem feststellte, sind im Vereinigten Königreich sehr viele alte Leute im ersten Covidfrühling 2020 gestorben – die Briten haben immer noch die höchste Covid-Todesrate Europas –, und es ist außerdem anzunehmen, dass sehr viele Schulkinder bereits Covid ohne Symptome hatten. In Großbritannien ist die Impfkampagne bisher um ein Prozent erfolgreicher als in Deutschland: Die Covid-Immunisierung steht derzeit bei 68 zu 67 Prozent der Gesamtbevölkerung.

Trotzdem sterben täglich schon wieder über 200 Menschen an oder mit dem Virus. Es gibt in England seit dem von Boris Johnson am 19. Juli verkündeten „Freedom Day“ keine Maßnahmen wie Maskenpflicht oder 3G im Gastgewerbe. Kontrolliert wird nichts. In Schottland ist die Regierung vorsichtiger. Beim Klimagipfel COP26 in Glasgow sieht man niemanden ohne Maske herumlaufen. Gesundheitspolitik ist Sache der vier Nationen, die das Vereinigte Königreich ausmachen.

Die Betreiber von Pflegeheimen sehen die neue Impfregelung im privaten Gesundheitssektor mit zwiespältigen Gefühlen: Die meisten verstehen, dass Bewohner und Personal dadurch besser geschützt sind. Sie sind aber auch verzweifelt, weil es ohnehin schon zu wenig Pflegerinnen gibt. Die Impfregel könnte bis zu acht Prozent des Pflegepersonals im privaten Sektor kosten.

Schon jetzt fehlen 100.000 Pflegekräfte

Die Regierung erwartet, dass 38.000 Personen sich weigern werden, sich impfen zu lassen, und den privaten Pflegesektor verlassen. Mike Padgham von der „Independent Care Group” in der Grafschaft Yorkshire hat sehr darum gekämpft, dass die Impfregel erst nach diesem Covid-Winter in Kraft tritt: „Jetzt laufen wir Gefahr, Bewohner in den Pflegeheimen umzubringen, weil wir nicht richtig für sie sorgen können.“

Für den öffentlichen Gesundheitsdienst wurde die doppelte Impfung deshalb auf den Frühling verschoben, weil bisher noch 103.000 Pflegekräfte nicht geimpft sind. In einem Pandemiewinter, entschied die Regierung, wollte man nicht Gefahr laufen, ohne diese Krankenpfleger auskommen zu müssen.

Im Pflegesektor fehlt es derzeit sowieso schon an über 100.000 Pflegekräften. Wie überall in Europa gibt es seit der Pandemie nicht genügend willige Arbeitskräfte. In Großbritannien kommt noch hinzu, dass seit dem Brexit EU-Bürger nicht mehr so einfach zum Arbeiten auf die Insel kommen können. Die Freizügigkeit für Arbeitskräfte wurde von der britischen Regierung gekippt und durch ein harsches Immigrationssystem ersetzt.

Neun von zehn Pflegerinnen und Pflegern sind bereits geimpft. Im an sich relativ impfbereiten Italien hat die Einführung der 3G-Regel am Arbeitsplatz im Oktober gezeigt, dass sich in der ersten Woche gleich über eine Million Italiener impfen ließen. Selbst im eher impffaulen Österreich war der Andrang vor den Impfstraßen am vergangenen Wochenende vor der Einführung der 2G-Regel im Vergnügungsbereich beträchtlich.

Im Vereinigten Königreich, in dem keine politische Partei gegen die Impfkampagne der Regierung auftritt, ist daher zu erwarten, dass der „No Jab, No Job“-Ansatz am Ende dazu führt, dass viele Zaudernde zwar schimpfen, sich aber lieber impfen lassen, als arbeitslos zu Hause zu sitzen.