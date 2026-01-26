ICE‑Agenten setzen Tränengas und Blendgranaten gegen Demonstranten ein
ICE‑Agenten setzen Tränengas und Blendgranaten gegen Demonstranten ein / picture alliance / Sipa USA | John Rudoff

ICE-Einsatz in Minneapolis „Die zunehmende Militarisierung erhöht das Risiko tödlicher Eskalationen“

Der Tod des 37-jährigen Krankenpflegers Alex Pretti bei einem ICE-Einsatz in Minneapolis ist zum Symbol einer eskalierenden Migrationspolitik geworden. Josef Braml über die Militarisierung von ICE und die Folgen für Demokratie und Rechtsstaat.

INTERVIEW MIT JOSEF BRAML am 27. Januar 2026

Clemens Traub

Autoreninfo

Clemens Traub ist Cicero-Redakteur.

So erreichen Sie Clemens Traub:

Zur Artikelübersicht

Dr. Josef Braml ist Politikwissenschaftler, USA-Experte und European Director der Trilateral Commission – einer einflussreichen globalen Plattform für den Dialog eines exklusiven Kreises politischer und wirtschaftlicher Entscheider Amerikas, Europas und Asiens. Zuletzt sind beim Verlag C.H.Beck sein mit Mathew Burrows verfasstes Buch „Die Traumwandler. Wie China und die USA in einen neuen Weltkrieg schlittern“ und sein Bestseller „Die transatlantische Illusion. Die neue Weltordnung und wie wir uns darin behaupten können“ erschienen. In ihrem neuen Buch „World to Come – The Return of Trump and the End of the Old Order“ beschreiben Braml und Burrows die Gefahren und Chancen der neu entstehenden Weltordnung.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

M. Möller | Di., 27. Januar 2026 - 12:47

Leider verfehlt dieser Beitrag die tatsächlichen Entwicklungen in den USA zugunsten eines nahezu strikt linken Narratives. Zuerst wird weggelassen, dass die Einsätze in demokratischen dominierten Regionen daher rühren, dass diese die Zusammenarbeit mit ICE komplett verweigert haben. Metro Surge ist ein Resultat von den förderalen vs lokalen Spannungen, nicht umgekehrt, wie hier behauptet. Die Idee, das lokale Polizisten nicht Migrationsdurchsetzung machen sollte, ist komplett lächerlich und entgegen der Praxis aller funktionierender Staaten.

Desweiteren wird die erschreckende Militarisierung der Proteststrukturen weggelassen; Wie von mehreren Whistleblowern nachgewiesen operieren diese nach einem klassischen Insurgency-Handbuch, mit Spottern, Observern, zentralisierten Meldewesen, und, am wichtigsten, mit aggressiver, oft physikalischer und illegaler Behinderung der Arbeit von ICE. Das ist die Ursache der Militarisierung von ICE; Ohne diese könnte schlicht keine Arbeit stattfinden.

Heidemarie Heim | Di., 27. Januar 2026 - 13:30

Zunächst wie ich finde ein sehr informatives wie seriöses Interview von Herrn Traub! So geht tendenzbefreiter Journalismus! Klar gestellte Fragen, in klarer Sprache und Ausführung gegebene Antworten, die Jeder verstehen dürfte egal welcher Fraktion angehörig. Gerade Herr Dr. Bramls Erklärungen was die Erteilung bezgl. Erweiterung von Befugnissen operativer Natur betreffen, ließ mich besonders aufhorchen. Denn durch Zufall schaute ich gestern Abend bei Frau Atalay, die unseren Innenminister Dobrindt zu Gast hatte vorbei, der wie auch Fr. Atalay enttäuscht feststellte, den "Harmlosen" gab. Doch bei einer seiner für mich ansonsten einschläfernden;) Antworten bezgl. Verfassungsschutz bzw. dessen Augenmerk auf Linksterrorismus, wobei ich mir nicht verkneifen kann zu sagen, wie schnell aus "(Links)-Aktivisten" doch "Extreme" und gar Terroristen geworden sind im politischen wie medialen Sprachgebrauch;), kündigte er etwas Ähnliches für den BfV an. Als Konkurrenz zum BND? Bin verwirrt🤔.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.